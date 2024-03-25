УКР
Через Великдень польські фермери припиняють блокаду кордону з Росією

страйк,польща,фермери

Польські фермери вирішили припинити акцію протесту на кордоні з Росією через прийдешні великодні свята.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Польське радіо.

Польські аграрії з 20 березня заблокували перетин кордону у Гжехотках, пропускаючи одну машину на годину. Зазначається, що аграрії здивовані тим, скільки товарів надходить до Європейського Союзу з Росії.

"Європейський Союз ще не ухвалив рішення про заборону імпорту зерна з Росії. Попри те, що країни засудили напад РФ на Україну, товарообмін із нею постійно триває. Перевозять багато чого, зокрема везуть газ і не лише скраплений, один водій сказав, що везе метан", - розповів Єжи Салітра з правління Вармінсько-Мазурської сільськогосподарської палати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Кордон - лінія життя": у Варшаві протестували проти блокади кордону з Україною. ФОТОрепортаж

Попри це організатори акції розповіли, що блокаду кордону припиняють у зв’язку з прийдешніми великодніми святами. Раніше протестувальники були налаштовані більш рішуче, і анонсували блокаду російського кордону щонайменше на місяць.

Нагадаємо, на двох пунктах пропуску - "Ягодин" та "Рава-Руська" - польські фермери взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби, які слідують з України в Польщу.

Автор: 

кордон (4920) Польща (8987) росія (67880) блокування (692)
Топ коментарі
+25
Папа, Римський, відміни цим дятлам Великдень. Зроби хоч щось добре за своє життя.
показати весь коментар
25.03.2024 06:53 Відповісти
+25
А на кордоні з Украіною Великодня не буде?
показати весь коментар
25.03.2024 07:29 Відповісти
+23
"Пеньонзи над усе!" Адже зараз кацапня ломонеться до "Бедронки" скуповуваться на свята! Жаль такий "заробок" втрачать!
показати весь коментар
25.03.2024 06:52 Відповісти
"Пеньонзи над усе!" Адже зараз кацапня ломонеться до "Бедронки" скуповуваться на свята! Жаль такий "заробок" втрачать!
показати весь коментар
25.03.2024 06:52 Відповісти
Папа, Римський, відміни цим дятлам Великдень. Зроби хоч щось добре за своє життя.
показати весь коментар
25.03.2024 06:53 Відповісти
Він вже дозволив їм однополі шлюби, чого вам ще не хватає?)))
показати весь коментар
25.03.2024 07:26 Відповісти
показати весь коментар
25.03.2024 10:10 Відповісти
То мабуть попа римський так і зробив, дав наказ щоб розблокували кордон рашистам.
показати весь коментар
25.03.2024 07:36 Відповісти
Чому так?Великдень це ж не день народження ху@ла новорюриковича).
показати весь коментар
25.03.2024 06:54 Відповісти
Тоже мені проблема. Як ***** скаже, так і буде. Може відмінити Великдень і замість нього піп гундос, не, гвідон, чи як там цього старого пирдуна, гундяй кажись, прокукарікае, що ***** зробило для кацапії більше, чим Всевишній, і з цього року д.н. ***** назовуть Великднем, а всіх його родичів причислять до святих .
показати весь коментар
25.03.2024 07:42 Відповісти
так то ж польські "фермери",вони поки що на пряму ******* гундяєву і ху@лу новорюриковичу не підпорядковуються,а діють афілійовано.Їм важко буде втюхати ху@ла замість Ісуса,тут потрібно не менше триліона євро їм дати,а присвята Нєфтєродіца Ханти-Мансійська зараз під санкціями
показати весь коментар
25.03.2024 08:01 Відповісти
Так я якраз писав про лапотне скре.поносне бидло. А поляки европейці, тим більше вони католики. Ну а то, що ***** їх купив задешево і вони блокують наш кордон - то це від невеликого ума. Польських продуктів в Україні набагато більше, чим українських в Польщі, і втрати поляків будуть набагато більші. І вони догралися, що Україна вже завершуе будівництво восьми погранпереходів до Румунії, і тепер плата за перетин кордону буде йти румунам, а не полякам.
показати весь коментар
25.03.2024 09:07 Відповісти
А шо такое? В них добре виходить бути союзником РФ. От у нас уже з їх території ракети атакують
показати весь коментар
25.03.2024 06:58 Відповісти
Однако віруючі єпта , сцикливі клоуни .🐓
показати весь коментар
25.03.2024 07:15 Відповісти
Ну, так, польська любить поглубже і довше за 39 секунд!
показати весь коментар
25.03.2024 07:18 Відповісти
шакали і продажні спекулянти. Поляки тобто...
показати весь коментар
25.03.2024 07:19 Відповісти
А на кордоні з Украіною Великодня не буде?
показати весь коментар
25.03.2024 07:29 Відповісти
эта другое
показати весь коментар
25.03.2024 23:41 Відповісти
ЗАЗАІЗНА ЛОГІКА У ЦИХ ПОЛЯКІВ З РАШИСТСЬКОЮ ДУШОЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
25.03.2024 07:31 Відповісти
Ти ж дивись, "аграрії здивовані", вони не знали. Яка наївна простота. От пся крев. Але припинять блокування рашистського кордону. А на українському кордоні Великодня не має?
Лях є ляхом, підлий, підступний, продажний.
показати весь коментар
25.03.2024 07:33 Відповісти
пшеки ******* кацапню?
показати весь коментар
25.03.2024 07:43 Відповісти
А з Україною не припиняють
показати весь коментар
25.03.2024 07:50 Відповісти
Вони не здивовані , а оху@вші. Український кордон Великдень оминув?
показати весь коментар
25.03.2024 07:54 Відповісти
Польскі фермери агентура кремля, частина їх це точно!!!
показати весь коментар
25.03.2024 07:59 Відповісти
Це ж не українське зерно. Тридараси, курва мать.
показати весь коментар
25.03.2024 08:04 Відповісти
татко великого діяча аграрних, та інших наук Kołodziejczyka, певно вирішив знов яблучка кацапам продати, бо на Паску бабло тре!!!! 😡😡😡😡Ruska kurwa!!
показати весь коментар
25.03.2024 08:06 Відповісти
Ну просто «божі» люди!
показати весь коментар
25.03.2024 08:15 Відповісти
Висипати збіжжя (хліб) на колії - то це в ляшому розумінні по-Божому. А Великдень - то швєнто, то святе, ага... Ляхи мерзотники і лицеміри.
показати весь коментар
25.03.2024 08:33 Відповісти
Через Великдень польські фермери припиняють блокаду кордону з дружньою Україною, та посилють блокаду з ворожюю Росією!????
показати весь коментар
25.03.2024 08:40 Відповісти
навпаки
показати весь коментар
25.03.2024 23:43 Відповісти
Поляки, нам українцям, не друзі, а сусіди. В України не повинно бути вічних друзів і ворогів, в України вічні її інтереси, а тому на кожному етапові життя держави Україна, в залежності від ситуації, необхідно дружити з одними країнами проти інших виключно для власної вигоди. Це єдина переможна політика для України в світі.

В оригинале:

"У нас нет вечных союзников и у нас нет постоянных врагов; вечны и постоянны наши интересы. Наш долг - защищать эти интересы." - Генри Джон Темпл Палмерстон
показати весь коментар
25.03.2024 08:46 Відповісти
У всех свои интересы. Сразу видно кто рулит этой поляцкой аграрной блокадой. Бабки и агенты... ВСЕ будет УКРАИНА!
показати весь коментар
25.03.2024 08:58 Відповісти
це ракету злякалися чи лицемірно згадали про Бога?
показати весь коментар
25.03.2024 09:04 Відповісти
блокування кордону - не було добрим ділом. Я вважав такі вчинки недостойними хрестиянина. І на тобі - Великдень не дає чинити зло. А як скінчаться свята, то візьмуться за старе? шось зламалося в консерваторії (у ватикані) у них. І давно зламалося, тільки но стали дотичні до влади - так і почалося.
показати весь коментар
25.03.2024 09:06 Відповісти
еще раз. Они снимают блокаду русской границы, не украинской. На нас великдень не распространяется. Мерзкие твари
показати весь коментар
25.03.2024 23:44 Відповісти
куйло тримає міцно польську владу.а особливо Туска , за діторобний орган.Одним словом "польські лайноїди "
показати весь коментар
25.03.2024 09:21 Відповісти
польске супільство консолідоване, потужний вплив католицької церкви, профспілок. Всі політичні партії незалежно від ідеології - націоналістичні. Полска понад усьо! Поляки носяться з усім польським і ретельно дбають за своє.
А от для нас вони - підступні вороги. Декларуючи ******** любов та дружбу, рискають мов гієни в очікуванні щось змародерити.
показати весь коментар
25.03.2024 09:29 Відповісти
Наверное, Пасху по московскому календарю будут отмечать? Пропусками машин по чайной ложке в день
показати весь коментар
25.03.2024 09:37 Відповісти
Cмоленську авіакатастрофу забули. Продажна нація.
показати весь коментар
25.03.2024 09:40 Відповісти
показати весь коментар
25.03.2024 09:44 Відповісти
- Чому поляки не збили російську ракету, що залетіла у їх повітряний простір?
- А навіщо? Там же українського зерна не було!
показати весь коментар
25.03.2024 10:16 Відповісти
Бабосов заработали, теперь есть на что погулять
показати весь коментар
25.03.2024 09:46 Відповісти
особливо за католицьку церкву. Поляки насправді ніякі не богомільні і не християни. Їх релігія зовиднена та формальна, вони що ті фарисеї - тільки обряди гарно влаштовують, а нутро їх поганське. Ксьондз - це символ брехні та облуди. Всі вони збоченці та педофіли. Для годиться підтримують в суспільстві консервативні традиційні забобони. В першу чергу боряться з абортами. Це в них перманентна патологія - ї6уця вповалку і забороняють аборти.
Славнозвісні польські красуні насправді не кращі баби Яги - гидкі, дурні та калічні. Всі з якимись деформованими черепами, страшні мов ядерна війна. Огидні та відразливі. По ідеї в них немало б бути причин для абортів.. хіба що вони несуть від собак чи кабанів.
польська кухня жахлива: пересолений пересмажений жир (вепровий тлуст), залитий оцетом та засипаний чорним перцем. Жюрек називається. А.. ше фляки - варені кишки та кендюх
показати весь коментар
25.03.2024 09:48 Відповісти
Як це по християнськи!!!! Кацапи теж католіки???
показати весь коментар
25.03.2024 10:40 Відповісти
 
 