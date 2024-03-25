Через Великдень польські фермери припиняють блокаду кордону з Росією

Польські фермери вирішили припинити акцію протесту на кордоні з Росією через прийдешні великодні свята.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Польське радіо.

Польські аграрії з 20 березня заблокували перетин кордону у Гжехотках, пропускаючи одну машину на годину. Зазначається, що аграрії здивовані тим, скільки товарів надходить до Європейського Союзу з Росії.

"Європейський Союз ще не ухвалив рішення про заборону імпорту зерна з Росії. Попри те, що країни засудили напад РФ на Україну, товарообмін із нею постійно триває. Перевозять багато чого, зокрема везуть газ і не лише скраплений, один водій сказав, що везе метан", - розповів Єжи Салітра з правління Вармінсько-Мазурської сільськогосподарської палати.

Попри це організатори акції розповіли, що блокаду кордону припиняють у зв’язку з прийдешніми великодніми святами. Раніше протестувальники були налаштовані більш рішуче, і анонсували блокаду російського кордону щонайменше на місяць.

Нагадаємо, на двох пунктах пропуску - "Ягодин" та "Рава-Руська" - польські фермери взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби, які слідують з України в Польщу.