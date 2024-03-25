Нищення енергооб’єктів України може призвести до гуманітарної катастрофи, - Папа Римський

Папа Римський Франциск відреагував на знищення енергооб’єктів України. У Ватикані він закликав із нагоди Вербної неділі молитися за усіх, хто страждає від війни у світі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Vatican News.

"Молимося за наших братів і сестер, які страждають внаслідок війни. Особливо за стражденну Україну, де дуже багато людей опинилися без електропостачання через інтенсивні обстріли інфраструктури, які, окрім того, що спричиняють смерть і страждання, несуть ризик ще більшої гуманітарної катастрофи", - заявив понтифік.

Водночас він не згадав, що ці обстріли здійснює Росія. А також заявив, що молиться за жертв теракту у підмосковному Crocus City Hall.

