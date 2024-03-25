УКР
Новини
Нищення енергооб’єктів України може призвести до гуманітарної катастрофи, - Папа Римський

Папа Римський Франциск відреагував на знищення енергооб’єктів України. У Ватикані він закликав із нагоди Вербної неділі молитися за усіх, хто страждає від війни у світі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Vatican News.

"Молимося за наших братів і сестер, які страждають внаслідок війни. Особливо за стражденну Україну, де дуже багато людей опинилися без електропостачання через інтенсивні обстріли інфраструктури, які, окрім того, що спричиняють смерть і страждання, несуть ризик ще більшої гуманітарної катастрофи", - заявив понтифік.

Водночас він не згадав, що ці обстріли здійснює Росія. А також заявив, що молиться за жертв теракту у підмосковному Crocus City Hall.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Візит Папи Римського до України став би сигналом для всього світу, - посол у Ватикані Юраш

Папа Римський (339) Великдень (362)
Просто обістріли. З космосу. Чи то з Місяця хтось обстрілює, а може й просто з Сонця. Невідомо
25.03.2024 07:04
Ще один терорист прокинувся
25.03.2024 07:03
У Херлуфа Бідструпа є серія карикатур під загальною назвою "Гуманізм" Там ішли назустріч один одному хлопчина та "фру" І на хлопчину бульдог напав "Фру" верещать почала і затулять очі руками Скривавлений хлопчик дотягнувся до цеглини та врізав псу по голові "Фру" почала кричать на нього і прикладать примочки до голови "бідного песика"
Папа мені нагадує цю "Фру"!
25.03.2024 07:50
Оййййййй. Уйшов би цей америкосоціаліст в свої америки і десь втратися. Папа бракований.
25.03.2024 07:00
нічого ,папа, ми скоро будемо у вас
25.03.2024 07:02
Ще один терорист прокинувся
25.03.2024 07:03
Терорист-антихріст
25.03.2024 08:18
... запел ...
25.03.2024 08:34
Просто обістріли. З космосу. Чи то з Місяця хтось обстрілює, а може й просто з Сонця. Невідомо
25.03.2024 07:04
Це він ще не в курсі, що сьогодні вночі трохи пом'яли енергооб'єкти на Московії.
Та би хвилювався не за Україну....
25.03.2024 07:10
У Херлуфа Бідструпа є серія карикатур під загальною назвою "Гуманізм" Там ішли назустріч один одному хлопчина та "фру" І на хлопчину бульдог напав "Фру" верещать почала і затулять очі руками Скривавлений хлопчик дотягнувся до цеглини та врізав псу по голові "Фру" почала кричать на нього і прикладать примочки до голови "бідного песика"
Папа мені нагадує цю "Фру"!
25.03.2024 07:50
Точно. Ще папа забув додати (але подумав), що в цьому буде винна Україна.
25.03.2024 10:02
25.03.2024 07:13
да, папуля, а то ми без тебе не допетраєм. шо там з білим прапором? куди його зараз?
25.03.2024 07:16
То знімки, папа свої білі панталони та помахай.
25.03.2024 07:17
Тільки хай трохи відійде
25.03.2024 10:07
Папа, ты реально не папа и даже не дедушка, а бабушка. Это про тебя Ху#ло сказало.
25.03.2024 07:17
Молися. Лоба тільки не розбий.
25.03.2024 07:23
Молімося і хер з вами
25.03.2024 07:26
"Отчим" Римский...
25.03.2024 07:36
Рімській Поц, люди ВЖЕ сидять без електроенергії та води і тепла, а ти кажеш МОЖЕ.
25.03.2024 07:43
Дивно, як це попа римський не закликав припинити обстріли рашистських НПЗ, бо ціни на бензин виростуть? Так як це зробили Штати, бо у них вибори на носі, і ріст цін на бензин вдарить по рейтингу влади. Про це писала британська Financial Time. А репутація цього солідного видання ні в кого сумнівів не викликає.
25.03.2024 07:47
Викликає
25.03.2024 07:59
Папі варто скинути маску і поїхати відправляти Великодну Месу в головний храм зброєних сил рф,неонацисти доречі назвали його в честь Воскресіння Христового.
25.03.2024 07:50
Там своих агентов влияния хватает, в очереди стоят. За сребренники
25.03.2024 08:49
він на кордоні параші і польщі з неофітами відсвяткує
25.03.2024 09:09
Це ж і є мета пупіна, щоб ви розуміли...
25.03.2024 07:51
кеп
25.03.2024 07:53
А якщо кацапи захоплять Україну виріжуть та вигонять мільони. Що зробить папа? Максимум помолиться, а то і ссикливо ніхєра не скаже
25.03.2024 07:55
Ватикан має Армію.
25.03.2024 09:02
Отак виглядає мир з парашниками. ПАПА.
Суцільною катастрофою.
25.03.2024 07:57
Старий маразматик
25.03.2024 08:16
Вылезла фсбшная ряса. Та папа в одной фсбшной банде. Одни гопники ракетами бьют по энергетике, а вторые - начинают шантаж к капитуляции
25.03.2024 08:22
Помолись лучше за прощение своих грехов, да покайся за поддержку московского фюрера, лицемер
25.03.2024 08:47
Для папи Бог то Бабло. Ніхто на бабло не молиться, його рубають.
25.03.2024 08:51
Ну і який результат тих молитв? Аби лише нагадати про себе.
25.03.2024 09:00
що все таки робить ядерна зброя , ти можеш робити будь які звірства в Україні і тобі нічого абсолютно ...
нагадую у нас був 3й за розмірами арсенал ядерки в світі...
ми б спокійно могли умовну угорщину бамбіть і кричпти в три горла що ніякої угорщини немає то все українці і папа римский просив би молитися за тих хто страждає і поздоровляти Україну з проведеними виборами щастя і процвітання
25.03.2024 09:04
Краще бути безбатченком ніж мати такого папу. Він і дітей виддасть скаженому сусіду на поругу у рабство і їх мамцю ї діда з бабусєю, та ще й буде білими трусами розмахувати на радощях що все для нього самого "миром" обійшлося.
25.03.2024 09:08
Ну значить, треба зоставити без свiтла Бєлгород або Ростов. Так, щоб на тижнi.
25.03.2024 09:09
служіння франциска рашистському антихристу вже веде до знищення католицької церкви .котра на духовному рівні стає"ріднею"чи то "духовною сестрою" церкви "мацковського сатанату"
25.03.2024 09:18
.... що робе там посол ,незрозуміло?
25.03.2024 09:33
За часів розвінчування культу сталіна був такий собі цікавий віршик, пам'ятаю тільки: "Оказался наш Отєц не Отцом, а с...кою". Дурниця, звичайно, але завжди згадується після чергових перлів Папи.
25.03.2024 10:11
Іди в дупу, піп куплений.
25.03.2024 13:42
 
 