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Візит Папи Римського до України став би сигналом для всього світу, - посол у Ватикані Юраш

папа,франциск,римський

Посол України у Ватикані Андрій Юраш заявив, що візит Папи Римського до України став би важливим для всього світу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky TG24.

"У будь-який час, якщо Святіший Отець вирішить відвідати Україну, це буде дуже важливо не тільки для країни, але це буде сигналом, символом для всього світу", - сказав Юраш.

За словами дипломата, пояснення слів Папи кардиналом Пароліном було дуже корисним для розуміння позиції Святого Престолу.

"Ми не згодні і не можемо прийняти символ білого прапора", - зазначив він, додавши, що Україна робить важливі кроки в напрямку миру.

Читайте: Папа Римський "увійшов до саду, куди його ніхто не кликав", не потрібна капітуляція України, - Боррель

Нагадаємо, Папа Римський Франциск у записаному в лютому інтерв’ю заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором.

У Ватикані згодом пояснили слова Папи Римського Франциска, які він сказав в інтерв’ю швейцарському радіо і телебаченню - Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України

Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш зустрінеться з Папою Римським Франциском, щоб обговорити нещодавню заяву понтифіка про російську війну в Україні. Також посла Ватикану запросили до МЗС України.

Читайте: Ватикан уточнив заяву Папи Римського: Першою умовою для переговорів про завершення війни є припинення агресії РФ проти України

Автор: 

Ватикан (167) Папа Римський (336) Папа Франциск (196) Юраш Андрій (19)


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Топ коментарі
+18
Ще цего тільки не хватало!

папа ПНХ!
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15.03.2024 14:43
+17
Буде сигналом для всього світу, що українська влада неадекватна? Так це вже давно всі знають.
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15.03.2024 14:43
+16
Після того шо папа наговорив?!
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15.03.2024 14:47
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Буде сигналом для всього світу, що українська влада неадекватна? Так це вже давно всі знають.
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15.03.2024 14:43 Відповісти
Папа ПНХ з білим прапором у руках!!!
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15.03.2024 15:02 Відповісти
2015 рік червень, 2019 рік липень хйло зустрічалося з папою запізнювалося на годину , 2016 рік пап зустрічався на Кубі з Кирилом - отакі дружбани ... після 1989 зустрічі папи Івана Павла ІІ з Горабачовим, ці два утирка здружилися на славу .
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15.03.2024 15:23 Відповісти
Ще цего тільки не хватало!

папа ПНХ!
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15.03.2024 14:43 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!100!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15.03.2024 17:00 Відповісти
Ця х***ка курва тільки зіпсує ауру, яку залишив в Україні Іван Павло ІІ
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15.03.2024 18:08 Відповісти
сигналом чого? того, що старий педофіл привіз білий прапор для України?
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15.03.2024 14:44 Відповісти
Хреново працюешь, Юраш.
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15.03.2024 14:44 Відповісти
Краще не треба,наразі.Будуть інші Папи.
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15.03.2024 14:44 Відповісти
Шоб він з Києва віщав про примирення, діалог і "підстав другу щоку"? І ще й якусь кацапку з собою притягнув для обнімашок?
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15.03.2024 14:45 Відповісти
Нахіба нам посол у Ватикані?
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15.03.2024 14:46 Відповісти
мабуть, теж хтось тримає там гроші...
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15.03.2024 14:50 Відповісти
Ну зейло мало чим від ***** відрізняється, а папі в банкі пох чи в одного брати гроші в крові українців чи від іншого.
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15.03.2024 14:59 Відповісти
Влада ні разу "не палиться", всі, хто виступає за "злив" України ***** - дуже бажані гості для влади "кротів".
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15.03.2024 14:46 Відповісти
Після того шо папа наговорив?!
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15.03.2024 14:47 Відповісти
Якщо Папа Римський хоче в турне до Москви через Україну, то потрібно організувати йому гарний прийом, але не в Києві.

Пропоную, аби Понтифік відвідав розбомблені росіянами житлові будинки в Одесі та Кривому Розі і, обов'язково, заночував, наприклад, у Харкові… А потім нехай їде до Москви
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15.03.2024 14:47 Відповісти
А як десь в тих містах окачуриться?
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15.03.2024 15:16 Відповісти
Це буде НАЙБІЛЬША послуга людству від України.
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15.03.2024 17:02 Відповісти
хай із своєї сутани для путіна зробить білий прапор.
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15.03.2024 14:47 Відповісти
Від позиції папи вже навіть найбільш прорашистські Австрія та Німеччина відмовились. Нахрін він тут потрібен зі своєю маячнею?
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15.03.2024 14:48 Відповісти
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15.03.2024 19:09 Відповісти
Йшов би папа лісом.
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15.03.2024 14:49 Відповісти
пісом до біса...
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15.03.2024 14:53 Відповісти
... лісом до біса
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15.03.2024 14:55 Відповісти
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15.03.2024 14:51 Відповісти
Юраш - це ж той дурник, який добре пристроївся при Ватикані .

Сам пригрівся біля папи, паралельно дружина серйозний бізнес мутить .

Зате як дипломат - він що є, що нема .
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15.03.2024 14:54 Відповісти
То, певно, краще б його не було!
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15.03.2024 15:23 Відповісти
Нах он тут нужен?
Хотя пусть едет, только с обязательным посещением Бахмута, Марьинки и прочих разрушенных городов
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15.03.2024 14:54 Відповісти
Для початку нехай цей татко розповість, скільки путін платить йому особисто грошей. А потім повідомить, на якому гачку він у ФСБ. Але ж ця святоша нічого такого не скаже...
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15.03.2024 14:54 Відповісти
А навіщо нам в Україні потрібен цей прорашистський рімський поц якій грає на шкіряній флейті ***..ла??
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15.03.2024 14:55 Відповісти
таке враження, що ми знову прямуємо в середньовіччя. А ще недавно здавалося, що людство розвивається і йде вперед. От що означає, коли дегенерати володіють ядерною зброєю. Найгірший винахід людей - то є ядерна зброя.
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15.03.2024 14:56 Відповісти
Нахіба воно тут потрібно аргентинська комуняцька нарколига. А ти краще за своїм синком зебілом дивись юраш бл.
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15.03.2024 14:57 Відповісти
А він нам тут і нафіг не потрібен! Нехай десь там в себе білими тр***ми ********.
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15.03.2024 14:57 Відповісти
Та пішов ти у сраку разом зі своїм папою і синком. Пояснення йому сподобались, дебіл.
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15.03.2024 15:01 Відповісти
Та, мабуть, вже не треба в Україну такого папу. Хай сидить собі рівно.
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15.03.2024 15:07 Відповісти
Хай спочатку білий прапор запхає собі в дупу, а потім приїздить!
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15.03.2024 15:12 Відповісти
не здивуюся якщо цей діячь кірюху гундяя запросить в Україну. цікаво , де вони знаходять такіх фахівців , на смітнику чи в кадібалеті?
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15.03.2024 15:12 Відповісти
У загашниках і гнидниках свого зе-шапіто.
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15.03.2024 15:25 Відповісти
Я бы того папу отдал бы его фсбшным спонсорам. Его белую рясу можно было бы оркам использовать как флаг при отступлении из Мариуполя
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15.03.2024 15:15 Відповісти
На який буй він тут здався? Що корисного ця паскуда може зробити? В черговий раз прогундосити про перемовини можна і з Ватикану.
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15.03.2024 15:16 Відповісти
Не треба в Україні цього путінського, старого маразматика.
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15.03.2024 15:22 Відповісти
...а не пішов би той "папа" вслід за російським кораблем?
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15.03.2024 15:45 Відповісти
"Посол України у Ватикані Андрій Юраш заявив, що візит Папи Римського до України став би ... " - тобто посол України запрошує папу в Україну?

А він в курсі що папі українці не раді. Я розумію чому накинулися на папу, але з послом все нормально? А нічого що папа тільки прийме чи не прийме запрошення посла? А нічого що це посол хоче, а не папа. Може вже пора послу додому?
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15.03.2024 15:53 Відповісти
В Ватикані папи давно не має,там править Газпром і Роснєфть,а в соборі Святого Петра,генерал-полковник ФСБ Кіріл Гундяєв,запалює свічки біля ікони присвятої "Нєфтєродіци" Ханти-Мансійської).
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15.03.2024 16:05 Відповісти
Ждете папульку з білим прапором для України, пане посол? Щоб цей сатана в рясі привіз білий прапор для капітуляції?
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15.03.2024 16:05 Відповісти
Хай цей старий підр їде до ***** і миє та цілує йому ноги-він уже привик злочинцям ноги мити.Потім ці злочинці стають святими.Але це не точно.
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15.03.2024 16:05 Відповісти
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15.03.2024 16:07 Відповісти
Нахрен этот сатанист тут нужен?
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15.03.2024 16:17 Відповісти
Якщо без матів, то пішов він...за руцьким кораблем.
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15.03.2024 17:00 Відповісти
Посла -на мило.
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15.03.2024 17:04 Відповісти
***** он в Украине нужен,***** **********?! после того как требовал от Украины сдаться рашке.пусть катит в москву к своему хозяину!
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15.03.2024 19:07 Відповісти
не бойтесь мой отважный израильский друг. я дам вам парабеллум
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15.03.2024 19:20 Відповісти
пущай приезжает, шлюха ху#ловская.
у кого там завалялся рпг под диваном или что то с оптикой.
тащите все сюда
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15.03.2024 19:18 Відповісти
Нахіба нам потрібен візит того деменційного клерика- москвофіла. Після його заяв Україна мала б, щонайменше, відкликати посла (а Юраш, як порядна людина, мав би відмовиьися від цієї ганебної посади).

Агов, УГКЦ, ви ще й далі підпорядковуєтеся ватикану? Може, настав час об'єднуватися в Єдину Помісну Церкву з ПЦУ?
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15.03.2024 19:30 Відповісти
Это козлище франциск больше НЕ Папа, а ГАВНО лижущее сраку ху.лу. Нечего ему делать в Украине.
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15.03.2024 19:51 Відповісти
Да не пішов би ти....папаша...
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16.03.2024 12:52 Відповісти
 
 