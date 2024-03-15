Візит Папи Римського до України став би сигналом для всього світу, - посол у Ватикані Юраш
Посол України у Ватикані Андрій Юраш заявив, що візит Папи Римського до України став би важливим для всього світу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky TG24.
"У будь-який час, якщо Святіший Отець вирішить відвідати Україну, це буде дуже важливо не тільки для країни, але це буде сигналом, символом для всього світу", - сказав Юраш.
За словами дипломата, пояснення слів Папи кардиналом Пароліном було дуже корисним для розуміння позиції Святого Престолу.
"Ми не згодні і не можемо прийняти символ білого прапора", - зазначив він, додавши, що Україна робить важливі кроки в напрямку миру.
Нагадаємо, Папа Римський Франциск у записаному в лютому інтерв’ю заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором.
У Ватикані згодом пояснили слова Папи Римського Франциска, які він сказав в інтерв’ю швейцарському радіо і телебаченню - Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України
Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш зустрінеться з Папою Римським Франциском, щоб обговорити нещодавню заяву понтифіка про російську війну в Україні. Також посла Ватикану запросили до МЗС України.
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папа ПНХ!
Пропоную, аби Понтифік відвідав розбомблені росіянами житлові будинки в Одесі та Кривому Розі і, обов'язково, заночував, наприклад, у Харкові… А потім нехай їде до Москви
Сам пригрівся біля папи, паралельно дружина серйозний бізнес мутить .
Зате як дипломат - він що є, що нема .
Хотя пусть едет, только с обязательным посещением Бахмута, Марьинки и прочих разрушенных городов
А він в курсі що папі українці не раді. Я розумію чому накинулися на папу, але з послом все нормально? А нічого що папа тільки прийме чи не прийме запрошення посла? А нічого що це посол хоче, а не папа. Може вже пора послу додому?
у кого там завалялся рпг под диваном или что то с оптикой.
тащите все сюда
Агов, УГКЦ, ви ще й далі підпорядковуєтеся ватикану? Може, настав час об'єднуватися в Єдину Помісну Церкву з ПЦУ?