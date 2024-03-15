Візит Папи Римського до України став би сигналом для всього світу, - посол у Ватикані Юраш

Посол України у Ватикані Андрій Юраш заявив, що візит Папи Римського до України став би важливим для всього світу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky TG24.

"У будь-який час, якщо Святіший Отець вирішить відвідати Україну, це буде дуже важливо не тільки для країни, але це буде сигналом, символом для всього світу", - сказав Юраш.

За словами дипломата, пояснення слів Папи кардиналом Пароліном було дуже корисним для розуміння позиції Святого Престолу.

"Ми не згодні і не можемо прийняти символ білого прапора", - зазначив він, додавши, що Україна робить важливі кроки в напрямку миру.

Читайте: Папа Римський "увійшов до саду, куди його ніхто не кликав", не потрібна капітуляція України, - Боррель

Нагадаємо, Папа Римський Франциск у записаному в лютому інтерв’ю заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором.

У Ватикані згодом пояснили слова Папи Римського Франциска, які він сказав в інтерв’ю швейцарському радіо і телебаченню - Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України

Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш зустрінеться з Папою Римським Франциском, щоб обговорити нещодавню заяву понтифіка про російську війну в Україні. Також посла Ватикану запросили до МЗС України.

Читайте: Ватикан уточнив заяву Папи Римського: Першою умовою для переговорів про завершення війни є припинення агресії РФ проти України