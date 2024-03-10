Посол України у Ватикані Юраш зустрінеться з Папою Римським, щоб "донести кілька базових для України моментів"

Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш зустрінеться з Папою Римським Франциском, щоб обговорити нещодавню заяву понтифіка про російську війну в Україні.

Про це Юраш розповів у коментарі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Варто донести папі, про кілька моментів, які до нас є базовими. Звертатись варто не до України, а до Росії. Україна є жертвою. Україна це держава яка не може прийняти у жодному разі прийняти модель цього підняття "білого прапора", бо це дня нас є питання життя і смерті, для нашої ідентичності. Ми будемо вчергове пояснювати, говорити з папою Римським про ці всі речі", - сказав посол.

Він підкреслив, що Україна постійно працює над запрошенням папи Римського до України, а "нещодавні заяви виражають не позицію Ватикану, а особисті погляди папи".

Папа Римський закликав Україну до перемовин з РФ

Нагадаємо, Папа Римський Франциск у записаному в лютому інтерв’ю заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором.

У Ватикані згодом пояснили слова Папи Римського Франциска, які він сказав в інтерв’ю швейцарському радіо і телебаченню - Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України.

