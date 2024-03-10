УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10241 відвідувач онлайн
Новини
4 190 72

Посол України у Ватикані Юраш зустрінеться з Папою Римським, щоб "донести кілька базових для України моментів"

андрій,юраш

Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш зустрінеться з Папою Римським Франциском, щоб обговорити нещодавню заяву понтифіка про російську війну в Україні.

Про це Юраш розповів у коментарі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Варто донести папі, про кілька моментів, які до нас є базовими. Звертатись варто не до України, а до Росії. Україна є жертвою. Україна це держава яка не може прийняти у жодному разі прийняти модель цього підняття "білого прапора", бо це дня нас є питання життя і смерті, для нашої ідентичності. Ми будемо вчергове пояснювати, говорити з папою Римським про ці всі речі", - сказав посол.

Він підкреслив, що Україна постійно працює над запрошенням папи Римського до України, а "нещодавні заяви виражають не позицію Ватикану, а особисті погляди папи".

Папа Римський закликав Україну до перемовин з РФ

Нагадаємо, Папа Римський Франциск у записаному в лютому інтерв’ю заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором.

У Ватикані згодом пояснили слова Папи Римського Франциска, які він сказав в інтерв’ю швейцарському радіо і телебаченню - Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України.

Читайте також: Кулеба - Папі Римському: Наш прапор - синьо-жовтий. Ми не підніматимемо інших прапорів

Автор: 

Папа Римський (339) Папа Франциск (196) Юраш Андрій (19)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
показати весь коментар
10.03.2024 19:34 Відповісти
+19
папа латино-американській комуніст !!! Господи, Боже Ти Наш Всемогутній, забери цього папу "комуніста" та поверни Івана-Павла ІІ (Карла Войтилу) папу-антикомуніста, який допоміг цивілізованому Заходу розвалити цю червону,комуно-нацистьку, капо-совкову імперію зла і тюрму народів - сев, варшавській договір, срср !!!

https://a.disquscdn.com/get?url=https%3A%2F%2Fzahidfront.com.ua%2Fstuff%2Fnews%2F1301%2F1301.jpg&key=rOw_wNMiM2NRLhgZZzn9tw&w=600&h=533

https://i.ibb.co/7txR1SL/image.jpg
показати весь коментар
10.03.2024 19:33 Відповісти
+18
Колір мантії змінився,а сутність та сама.
показати весь коментар
10.03.2024 19:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
10.03.2024 19:31 Відповісти
Дивна річ!

Посол України у Ватікане е.
А Великоі Брітаніі нема.

Чим же важлива ця «країна»?

Політичний вплив? Сумлінний.
Може Своім банком?
показати весь коментар
10.03.2024 19:54 Відповісти
тебе їбе?
показати весь коментар
10.03.2024 19:55 Відповісти
Україна не мае послів у Великої Брітаніі, та деяких інших країнах Европи та світу.

Це не е нормально коли йде кривава війна.

Чому « влада» України гальмує невідомо,
але це е не на користь Перемоги України.
показати весь коментар
10.03.2024 20:02 Відповісти
Залужний?
показати весь коментар
10.03.2024 20:04 Відповісти
чуєш одноразовий, а хто тобі сказав,що зеленський збирається перемогти?
показати весь коментар
10.03.2024 20:09 Відповісти
Донести б иому пару гарячих
показати весь коментар
10.03.2024 19:32 Відповісти
Аргентинский лівак став папой римським, це піздець.
показати весь коментар
10.03.2024 19:33 Відповісти
У конклаві є свої 73% .
показати весь коментар
10.03.2024 20:41 Відповісти
Дуже гарна стаття про Ватикан, папу та гроші ***** в Ватикані

"Це ж вже було, чи не так? Коли напередодні Другої світової війни, Ватикан закликав до поступок нацистській Німеччині.

Другого березня 1939 року кардинал Еудженіо Марія Джузеппе Джованні Пачеллі став новим Папою Римським під іменем Пій XII.

А вже в квітні (як швидко!) новий понтифік запропонував мирні переговори з фашистами, сподіваючись виступити посередником між великими європейськими державами, що були на межі війни. Але спершу він зв'язався з лідером італійських фашистів Беніто Муссоліні (як неочікувано) І тільки після його схвалення, Ватикан направив пропозиції про переговори до Парижу, Берліну, Лондону і Варшави.

Ще з 1938 року Франція та Британія йшли на поступки Гітлеру. Спочатку погодились на окупацію Австрії, а потім фактично змусили Чехословаччину віддати Гітлеру Судетську область, щоб не допустити великої війни у Європі.

Стратегія Ватикану у нових мирних переговорах була однозначною - «білий прапор», тобто задовольнити чергову територіальну забаганку нацистів. І тепер Папа тиснув на Польщу, щоб та підтримала окупацію міста Данцига.

Два роки Ватикан закликав світ до порозуміння з нацистами.

А в березні 1940 року фон Ріббентроп та його свита прибули до папської резиденції. І нікого тоді не здивувало, що фашистський міністр прибув з нацистським прапором, відмовився преклонити коліно, як це було прийнято при підході до Папи Римського, натомість скинув руку в нацистському привітанні.

Тобто, ще тоді Папу Римського вже вітали нацистським привітанням й Ватикан це проковтнув, без будь-якого обурення.

Здавалося, потрібно запамʼятати на все життя, до чого призвела політика загравання з вбивцями й нацистське привітання у Ватикані! Але, мабуть, в поважному віці пап щось відбувається з памʼяттю. А може справа в іншому?

В тридцяти срібниках, які сьогодні мають дуже помпезну назву: «Instituto per le Opere di Religione» Але за цією назвою ховається банк Ватикану, в якому корпорації, які створені з релігійною метою, можуть інвестувати кошти анонімно, конфіденційно та без сплати податків. Дані про діяльність та фінансове становище банку не розголошуються. Фінансової поліції чи фінансової розвідки Італії, ЄС чи США банк не підпорядковується.

Банк підпорядковується безпосередньо Зборам кардиналів та Папі Римському

Загальновідомо, що ще з часів Обами на рахунках банку Ватикану зависли кошти путіна. Вони були заблоковані на вимогу США й так там і залишилися. Добре, якби йшлося про мільярд доларів, але зависла там чверть трильйона, а це вже досить відчутна сума навіть для старого Кабаєва.

Гроші туди перекинули за порадою особистого друга путіна, тоді ще прем'єр-міністра Італії - Сільвіо Берлусконі. Загалом, на «ничку путіна» американці вийшли випадково під приводом розслідування корупції в УЄФА. Саме тоді й з'явилися законні підстави заблокувати ці кошти. Саме тоді, по гарячих слідах, путін терміново приїхав у Ватикан і намагався вплинути на Папу, щоб той допоміг розблокувати рахунки.

І тоді все стає на свої місця.

І заклики Папи Римського до молоді росії нести російську спадщину у світ.

І заклики Папи Римського до білого прапору перед вбивцями й терористами.

І промова Папи Римського про «безневинно вбиту» Дарʼю Дугіну.

І повне мовчання Папи Римського про тисячі безневинно вбитих із Бучі, Маріуполя, Бородянки, Ірпеня, Харкова, Мелітополя, Миколаєва, Києва, Одеси, Каховки, Запоріжжя.

Тобто, навіщо Папі Римському про них згадувати? Адже їх родичі й поплічники не зберігають в твоєму банку трильйон доларів.

Але всі ці понтифіки, патріархи, президенти, диктатори - люди. Просто люди, яких теж вибирають люди. І Той, хто створив цей Всесвіт, не має до них жодного відношення.

https://uainfo.org/blognews/1710076750-pro-biliy-prapor-chomu-pontifiki-zaklikayut-do-porozuminnya.html
показати весь коментар
10.03.2024 21:02 Відповісти
Нііі - йому бакси потрібно "донести" - і більше, ніж х..ло донесло....
показати весь коментар
10.03.2024 19:49 Відповісти
...щоб "донести кілька базових для України моментів" Джерело:
...а саме святу воду, осиковий кіл, срібну кулю?
показати весь коментар
10.03.2024 19:33 Відповісти
Кадилом по башці.
показати весь коментар
10.03.2024 19:36 Відповісти
папа латино-американській комуніст !!! Господи, Боже Ти Наш Всемогутній, забери цього папу "комуніста" та поверни Івана-Павла ІІ (Карла Войтилу) папу-антикомуніста, який допоміг цивілізованому Заходу розвалити цю червону,комуно-нацистьку, капо-совкову імперію зла і тюрму народів - сев, варшавській договір, срср !!!

https://a.disquscdn.com/get?url=https%3A%2F%2Fzahidfront.com.ua%2Fstuff%2Fnews%2F1301%2F1301.jpg&key=rOw_wNMiM2NRLhgZZzn9tw&w=600&h=533

https://i.ibb.co/7txR1SL/image.jpg
показати весь коментар
10.03.2024 19:33 Відповісти
Папа забывает временами как его зовут, может это и донесут.
показати весь коментар
10.03.2024 19:33 Відповісти
Та забийте куй на цього старого півня. Він не настільки щось значить,щоб перед ним бісер метати.
показати весь коментар
10.03.2024 19:33 Відповісти
значить насправді...
показати весь коментар
10.03.2024 21:43 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2024 19:34 Відповісти
Донесіть йому дроном по макитрі лисій
показати весь коментар
10.03.2024 19:35 Відповісти
От тому в лихі години ми затяті й вперті, бо для вільної людини рабство гірше смерті» Тарас Шевченко
показати весь коментар
10.03.2024 19:36 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2024 19:36 Відповісти
Не прошло и 10 лет войни наконец то дронесут. ЄТОМУ Папе надо деньги доносить а не слова.
показати весь коментар
10.03.2024 19:38 Відповісти
«Русский Военний Папа Франциск, иди на фуй!»
показати весь коментар
10.03.2024 19:39 Відповісти
******* Папу Римського - це не дорога пошуку союзників, які так потрібні Україні.
показати весь коментар
10.03.2024 19:46 Відповісти
Як на мене, ця пацифістська» ріторіка в устах Папи Римського - яскраве свідчення всім добре відомого «грошового фактору» в рішеннях Ватикану.

Священнослужитель може молитися за мир та спасіння мирного населення, але давати «поради» збройним силам та політичному керівництву України - це точно не його «місія».
показати весь коментар
10.03.2024 19:57 Відповісти
💯
показати весь коментар
10.03.2024 21:44 Відповісти
Кому потрібні ТАКІ союзники ?!!!
показати весь коментар
10.03.2024 22:04 Відповісти
Сімейка, яка народила горе, та сором для українців.
показати весь коментар
10.03.2024 19:56 Відповісти
Схоже Піськов ще і в Папи прессекретарем на повну ставку підробляє
показати весь коментар
10.03.2024 19:41 Відповісти
Ця папка зломилася, несіть нову папку!
показати весь коментар
10.03.2024 19:41 Відповісти
Колір мантії змінився,а сутність та сама.
показати весь коментар
10.03.2024 19:42 Відповісти
Традиції понад усе!
показати весь коментар
10.03.2024 19:49 Відповісти
І на оновленом хресті весіти будуть супостати.
***** там буде, буде й Папа.
показати весь коментар
10.03.2024 20:43 Відповісти
Хай спитає - чи не покусав його гундяй за вухо, коли їбав в сраку?
показати весь коментар
10.03.2024 19:43 Відповісти
Білий дим над Ватиканом - головний аргумент.
показати весь коментар
10.03.2024 19:43 Відповісти
З ким і про що говорити? Цей ватний папа уже скільки всього наговорив що горбатого могила виправить
показати весь коментар
10.03.2024 19:45 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2024 19:46 Відповісти
Багата країна Україна, має свого посла у найменшій країні світу
показати весь коментар
10.03.2024 19:47 Відповісти
Най запросить папіка в Херсон на місяць у відпустку на море! Трохи відбілити прапор, що під штанцями ...
показати весь коментар
10.03.2024 19:48 Відповісти
папа франциск
показати весь коментар
10.03.2024 19:52 Відповісти
Саме так !!!!!! Читайте пророцтво, хто буде керувати церквою перед кінцем світу. !!!!!!!!!
показати весь коментар
10.03.2024 22:06 Відповісти
А чому цей посол Юраш не зустрівся раніше з Папою? Що "квартальськ дипломатія"" не знає, що слова Папи майже закон для політиків і вірян-католиків, які являються однією з найбільших релігій в світі?
показати весь коментар
10.03.2024 19:56 Відповісти
Толя принципово не читає?
показати весь коментар
10.03.2024 20:10 Відповісти
Чи буде дипломатія України взагалі працювати? Нехай МЗС розкаже, чому Папа Римський й досі не знає, що кацапи розстрілюють тих, хто білий прапор підіймає...
показати весь коментар
10.03.2024 19:59 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2024 20:05 Відповісти
Пане посол, донесіть нашу позицію в ультимативній формі, час для гри в депдоматію завершився , нас убивають.
показати весь коментар
10.03.2024 20:08 Відповісти
Ліві на папу також гонять-не вгодив із ґендерною маячнею.
показати весь коментар
10.03.2024 20:09 Відповісти
там ******* "волхви" вже давно заносять йому на постійній основі. але не послання.
показати весь коментар
10.03.2024 20:13 Відповісти
Кожного дня йому потрібно про це нагадувати. Інакше - що ти там робиш, в Римі? Прохолоджуєшся?
показати весь коментар
10.03.2024 20:15 Відповісти
Классно жити у Римі Усій родині
показати весь коментар
11.03.2024 03:44 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2024 20:39 Відповісти
кому донести ліваку ви що дебіли
показати весь коментар
10.03.2024 20:40 Відповісти
афігєть. у нас і така посада існує.
ганають пасту з прошуто під молодий вінчик, з ранку до вечора?
показати весь коментар
10.03.2024 20:41 Відповісти
Ще треба призначити посла у Лапландії до діда Мороза зі штатом аташе та гідними зп. Капець, немає куди діти народні гроші.
показати весь коментар
10.03.2024 20:50 Відповісти
..Я уже отказался читать Новости Ватикана и слушать радио Ватикана..Satan взошел на алтарь...
показати весь коментар
10.03.2024 21:10 Відповісти
Посол України у Ватикані Юраш зустрінеться з Папою Римським, щоб "донести кілька базових для України моментів і подарує йому футболку для вільного від праці часу

показати весь коментар
10.03.2024 21:29 Відповісти
Оце робота - не бий лежачого. Посол у Ватикані
показати весь коментар
10.03.2024 21:45 Відповісти
Судячі по діям Папи , Юраш зовсім не профі
показати весь коментар
11.03.2024 03:43 Відповісти
Папа - извращенец какой - то
Он из тех,видимо, кто любит наблюдать
Когда насилуют
И уговаривать жертву раздвинуть ноги пошире
Чтобы насильник быстрее закончил
Абсолютно аморальный ПАПА
Они там все ,видать , во грехе погрязли
Как и путин
Родственные души
показати весь коментар
10.03.2024 21:59 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2024 22:07 Відповісти
показати весь коментар
10.03.2024 22:38 Відповісти
Пора посла послати до України і завезти нового , бо той Юраш зовсім не професійний судячи по заявам Папи
показати весь коментар
11.03.2024 03:41 Відповісти
показати весь коментар
11.03.2024 04:03 Відповісти
Посольство Ватикану в Україні

01901, м. Київ, вул. Тургенєвська, 40

(+38 044)
Апостольській Нунцій в Україні Й.В. Архиепископ Вісвальдас Кульбокас
показати весь коментар
11.03.2024 04:07 Відповісти
показати весь коментар
11.03.2024 04:08 Відповісти
У папы Римского Франциска похоже деменция и он обязан перечитать божьи заповеди из Библии:
Не убий,
Не укради,
Не возжелай поля ближнего твоего,
Не лжесведительствуй...
Потом ему надо подумать, к кому он должен обращаться и если мнение не изменится, то эти заповеди сначала нужно будет удалить из Библии, к рясе папы пришить хвост, на чепчик приклеить рога, а в руки острогу
показати весь коментар
11.03.2024 12:14 Відповісти
 
 