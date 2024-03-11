Посла Ватикану запросили до МЗС України через висловлювання Папи Римського Франциска
Апостольського нунція в Україні Вісвальдаса Кульбокаса запросили до Міністерства закордонних справ України через висловлювання Папи Франциска.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
Кульбокасу повідомили, що в Україні розчаровані словами Понтифіка щодо "білого прапору" та необхідності "проявити хоробрість і вести переговори" з агресором.
В МЗС зазначили, що замість закликів, які легалізують право сильного і заохочують його до подальшого нехтування нормами міжнародного права, від глави Святого Престолу очікувалися б сигнали у бік світової спільноти про необхідність негайного об’єднання сил для забезпечення перемоги добра над злом, а також апеляції до нападника, а не до жертви.
У міністерстві наголосили на тому, що Україна, як ніхто інший, прагне миру. Цей мир, однак, має бути справедливим і заснованим на принципах Статуту ООН та Формули миру, запропонованої президентом Зеленським.
Папа Римський закликав Україну до перемовин з РФ
Нагадаємо, Папа Римський Франциск у записаному в лютому інтерв’ю заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором.
У Ватикані згодом пояснили слова Папи Римського Франциска, які він сказав в інтерв’ю швейцарському радіо і телебаченню - Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України
Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш зустрінеться з Папою Римським Франциском, щоб обговорити нещодавню заяву понтифіка про російську війну в Україні.
Бруно разошелся с Ватиканом в взглядах на догмы.
Множественность миров здесь не при чем.
Из-за своей склонности к чтению сочинений, признанных католической церковью подозрительными, и по причине высказываемых сомнений относительно пресуществления и непорочного зачатия Девы Марии, а также своего неортодоксального подхода к трактованию догмата о Троице навлёк на себя подозрения в исповедании ереси и был вынужден покинуть орден доминиканцев (1576) и скитаться по Европе: жил в Швейцарии, Франции, Англии и Германии Вернувшись в Италию (1592), был арестован в Венеции и выдан инквизиционному суду в Риме. Он отказался отречься от своего вероучения и после семилетнего тюремного заключения был сожжён на костре как еретик и нарушитель монашеского обета
Головний твір Коперника, плід більш ніж 40-річної його роботи, - "Про обертання небесних сфер". Твір було видано в Нюрнберзі в 1543 році. У ньому Коперник сформулював основні принципи геліоцентричної системи, на відміну від прийнятої тоді геоцентричної
Він переконаний у здатності українців вистояти проти російської агресії, нікому й на гадку не спадає здатися.
Про це він сказав під час зустрічі з українською громадою Нью-Йорка.
«Україна зранена, але нескорена. Україна змучена, але вона стоїть і вистоїть. Повірте мені, нікому й на гадку не спадає здатися. Навіть там, де сьогодні ідуть бойові дії; послухайте наших людей в Херсоні, Запоріжжі, Одесі, Харкові, Сумах. Бо ми знаємо, якщо Україна, не дай, Боже, була б хоча частково завойована - пошириться межа смерті» - сказав Блаженніший Святослав.
За його словами, звірства росіян у Бучі були лише вступом, вони так хотіли залити кров'ю весь Київ. «Якби не мужність наших хлопців і дівчат і дивна сила Божа, яка тоді витала над Києвом, мабуть, сьогодні я б до вас не приїхав», - додав він.
До тих, хто зі скептицизмом дивиться на здатність України вистояти, глава УГКЦ звернувся з такими словами: «Приїдьте в Україну і подивіться. Хто з вас не вірить у перемогу України - йдіть до сповіді. Бо це означає, що ми мало довіряємо присутньому в тілі українського народу живому Богові»
Папа Римський Франциск під час візиту до Угорщини приватно зустрівся з митрополитом Будапештським і Угорським, колишнім головою Відділу зовнішніх зв'язків московського патріархату Іларіоном (Алфєєвим), проти якого в Україні запроваджені санкції.
Зазначається, що глава католицької церкви привітав митрополита Іларіона обіймами та поцілував його панагію.
Востаннє Папа Франциск та митрополит Іларіон зустрічалися 22 грудня 2021 року у Ватикані. Тоді вони обговорили «деякі питання спільного занепокоєння», - пише Vatican News. Вперше Франциск зустрівся з Іларіоном 20 березня 2013 року, тобто наступного дня після того, як став главою католицької церкви.
Це ще раз підтверджує, що москва тісно пов'язана з Ватиканом, не дивлячись на те, що це різні церкви - православна і католицька, які в інші часи воювали одна з одною.
Ще це підтверджує, що у банку Ватикану зберігаються гроші Путіна про що неодноразово говорили експерти і цей зв'язок дуже міцний, не дивлячись на війну.