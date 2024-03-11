Посла Ватикану запросили до МЗС України через висловлювання Папи Римського Франциска

Апостольського нунція в Україні Вісвальдаса Кульбокаса запросили до Міністерства закордонних справ України через висловлювання Папи Франциска.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Кульбокасу повідомили, що в Україні розчаровані словами Понтифіка щодо "білого прапору" та необхідності "проявити хоробрість і вести переговори" з агресором.

В МЗС зазначили, що замість закликів, які легалізують право сильного і заохочують його до подальшого нехтування нормами міжнародного права, від глави Святого Престолу очікувалися б сигнали у бік світової спільноти про необхідність негайного об’єднання сил для забезпечення перемоги добра над злом, а також апеляції до нападника, а не до жертви.

У міністерстві наголосили на тому, що Україна, як ніхто інший, прагне миру. Цей мир, однак, має бути справедливим і заснованим на принципах Статуту ООН та Формули миру, запропонованої президентом Зеленським.

Також читайте: "Капітуляція - це не мир", - Столтенберг про заклик Папи Римського до України

Папа Римський закликав Україну до перемовин з РФ

Нагадаємо, Папа Римський Франциск у записаному в лютому інтерв’ю заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором.

У Ватикані згодом пояснили слова Папи Римського Франциска, які він сказав в інтерв’ю швейцарському радіо і телебаченню - Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України

Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш зустрінеться з Папою Римським Франциском, щоб обговорити нещодавню заяву понтифіка про російську війну в Україні.

Також читайте: Глава УГКЦ Шевчук відреагував на слова Папи Римського про "білий прапор" та перемовини з РФ