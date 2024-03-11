УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9559 відвідувачів онлайн
Новини
3 745 35

Посла Ватикану запросили до МЗС України через висловлювання Папи Римського Франциска

папа,франциск,римський

Апостольського нунція в Україні Вісвальдаса Кульбокаса запросили до Міністерства закордонних справ України через висловлювання Папи Франциска.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Кульбокасу повідомили, що в Україні розчаровані словами Понтифіка щодо "білого прапору" та необхідності "проявити хоробрість і вести переговори" з агресором.

В МЗС зазначили, що замість закликів, які легалізують право сильного і заохочують його до подальшого нехтування нормами міжнародного права, від глави Святого Престолу очікувалися б сигнали у бік світової спільноти про необхідність негайного об’єднання сил для забезпечення перемоги добра над злом, а також апеляції до нападника, а не до жертви.

У міністерстві наголосили на тому, що Україна, як ніхто інший, прагне миру. Цей мир, однак, має бути справедливим і заснованим на принципах Статуту ООН та Формули миру, запропонованої президентом Зеленським.

Також читайте: "Капітуляція - це не мир", - Столтенберг про заклик Папи Римського до України

Папа Римський закликав Україну до перемовин з РФ

Нагадаємо, Папа Римський Франциск у записаному в лютому інтерв’ю заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором.

У Ватикані згодом пояснили слова Папи Римського Франциска, які він сказав в інтерв’ю швейцарському радіо і телебаченню - Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України

Посол України при Святому Престолі Андрій Юраш зустрінеться з Папою Римським Франциском, щоб обговорити нещодавню заяву понтифіка про російську війну в Україні.

Також читайте: Глава УГКЦ Шевчук відреагував на слова Папи Римського про "білий прапор" та перемовини з РФ

Автор: 

Ватикан (170) МЗС (4250) Папа Римський (339) Папа Франциск (196)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
показати весь коментар
11.03.2024 20:57 Відповісти
+10
Ооо! Нарешті! Хоч щось!!
показати весь коментар
11.03.2024 20:45 Відповісти
+10
Також було б добре окропити посла,що представляє Чорта з Ватикану священою водою,на всяк випадок.
показати весь коментар
11.03.2024 20:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ооо! Нарешті! Хоч щось!!
показати весь коментар
11.03.2024 20:45 Відповісти
Та когось не того запросили. Фамілія литовця, а пика як у аргентинської комуняки.
показати весь коментар
11.03.2024 21:06 Відповісти
Також було б добре окропити посла,що представляє Чорта з Ватикану священою водою,на всяк випадок.
показати весь коментар
11.03.2024 20:50 Відповісти
Ну так, як святий не засмучеться,а як чорт, то покуйовджить
показати весь коментар
11.03.2024 21:01 Відповісти
Франциск заслуговує чорний дим!
показати весь коментар
11.03.2024 20:50 Відповісти
100%
показати весь коментар
11.03.2024 21:02 Відповісти
Правильно, на килим христопродавців!,,,),
показати весь коментар
11.03.2024 20:51 Відповісти
Це зайвий раз доказує про те, що при владі старі маразматики не повинні бути. Ні у Ватикані ні у будь якій країні цивілізованого світу. Навіть треба право голосу надавати тільки платникам податків. Хто утримує владу той і повинен мати право вибирати. А не так як у нас вибрали владу одні студенти та виживші з ума пенсіонери яким по 75-85 років.
показати весь коментар
11.03.2024 20:51 Відповісти
Хай ще розповість навіщо його установа спалила Джордано Бруно і сотні тисяч людей з іншими поглядами.
показати весь коментар
11.03.2024 20:54 Відповісти
ну так папа извинился за инквизицию!что вы от него еще хотите?как говорится на нет и суда нет!
показати весь коментар
11.03.2024 21:23 Відповісти
тому що так виглядає "святість" по католицьки:
показати весь коментар
11.03.2024 21:25 Відповісти
Только не надо:
Бруно разошелся с Ватиканом в взглядах на догмы.
Множественность миров здесь не при чем.
Из-за своей склонности к чтению сочинений, признанных католической церковью подозрительными, и по причине высказываемых сомнений относительно пресуществления и непорочного зачатия Девы Марии, а также своего неортодоксального подхода к трактованию догмата о Троице навлёк на себя подозрения в исповедании ереси и был вынужден покинуть орден доминиканцев (1576) и скитаться по Европе: жил в Швейцарии, Франции, Англии и Германии Вернувшись в Италию (1592), был арестован в Венеции и выдан инквизиционному суду в Риме. Он отказался отречься от своего вероучения и после семилетнего тюремного заключения был сожжён на костре как еретик и нарушитель монашеского обета
показати весь коментар
11.03.2024 21:36 Відповісти
За 50 лет до Бруно церковь ворчливо, но свободно приняла версию модели Вселенной

Головний твір Коперника, плід більш ніж 40-річної його роботи, - "Про обертання небесних сфер". Твір було видано в Нюрнберзі в 1543 році. У ньому Коперник сформулював основні принципи геліоцентричної системи, на відміну від прийнятої тоді геоцентричної
показати весь коментар
11.03.2024 21:45 Відповісти
Литовець?
показати весь коментар
11.03.2024 20:56 Відповісти
а що це дасть?
А що дасть те, що ми тут на кожну побрехеньку провладної зеленої морди прислуги клоуна-наркомана з головкою ЄрZе кричимо: "бреше ця падлюка"!
Потрібно міняти їх всіх! І папу, і ЄрЗе!
показати весь коментар
11.03.2024 20:56 Відповісти
Папа - перша заповідь - не убии - а рашка приишла вбивати - чого ти за це мовчиш - голуб миру
показати весь коментар
11.03.2024 20:57 Відповісти
первая заповедь-поклоняйся только истинному Богу!не убей -пятая.
показати весь коментар
11.03.2024 21:28 Відповісти
А яка там - не сотвори кумира? Тобто, не кланяйся нікому.
показати весь коментар
11.03.2024 21:35 Відповісти
показати весь коментар
11.03.2024 23:25 Відповісти
проігнорить і нічого йому за це не буде... тим паче що він наврялд чи сидить в Україні з 2022....все це гра на публіку перед мудрим нарідом,не інакше...
показати весь коментар
11.03.2024 20:57 Відповісти
Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук відповів главі своєї церкви Папи Римському.
Він переконаний у здатності українців вистояти проти російської агресії, нікому й на гадку не спадає здатися.

Про це він сказав під час зустрічі з українською громадою Нью-Йорка.

«Україна зранена, але нескорена. Україна змучена, але вона стоїть і вистоїть. Повірте мені, нікому й на гадку не спадає здатися. Навіть там, де сьогодні ідуть бойові дії; послухайте наших людей в Херсоні, Запоріжжі, Одесі, Харкові, Сумах. Бо ми знаємо, якщо Україна, не дай, Боже, була б хоча частково завойована - пошириться межа смерті» - сказав Блаженніший Святослав.

За його словами, звірства росіян у Бучі були лише вступом, вони так хотіли залити кров'ю весь Київ. «Якби не мужність наших хлопців і дівчат і дивна сила Божа, яка тоді витала над Києвом, мабуть, сьогодні я б до вас не приїхав», - додав він.

До тих, хто зі скептицизмом дивиться на здатність України вистояти, глава УГКЦ звернувся з такими словами: «Приїдьте в Україну і подивіться. Хто з вас не вірить у перемогу України - йдіть до сповіді. Бо це означає, що ми мало довіряємо присутньому в тілі українського народу живому Богові»
показати весь коментар
11.03.2024 20:57 Відповісти
якщо ти глава УГКЦ то ти мав би вже не відповідати нквд исту папі а організовано покинути цю диявольську секту і перейти до української церкви.
показати весь коментар
11.03.2024 22:03 Відповісти
показати весь коментар
11.03.2024 20:57 Відповісти
Насрать старому маразматику в тиару.В голову ему уже путен насрал.
показати весь коментар
11.03.2024 20:57 Відповісти
А в банке же Ватикана кацапы свое бабло прячут. Заберут - Втикан обанкротится
показати весь коментар
11.03.2024 21:14 Відповісти
Кулебу з лопатою на весь папській орден
показати весь коментар
11.03.2024 21:00 Відповісти
нормальні люди після такої папіної сволочні випихують з хати.
ну то нормальні...
показати весь коментар
11.03.2024 21:07 Відповісти
Ви думаєте, що це так легко зробити, в цьому світі??),
показати весь коментар
11.03.2024 21:18 Відповісти
а в цьому світі все нелегко...
показати весь коментар
11.03.2024 21:22 Відповісти
Та шо ви всі зачипились за того папу. У вас своя гнида сидить і керує мирним народонаселенням - він завжди та давно здавав всі інтереси України - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ

показати весь коментар
11.03.2024 21:33 Відповісти
А готова папа-свиня пустити білий дім у Ватикані? Світ вже зачекався! Закоптити свиню білим димом! Хай обирають нового папу...
показати весь коментар
11.03.2024 22:01 Відповісти
Та не звертайте увагу на юродивого...
показати весь коментар
11.03.2024 22:04 Відповісти
ТО РОСІЙСЬКІ ГРОШІ ТАКИ ХОВАЮТЬ У БАНКАХ ВАТИКАНУ?

01.05.2023 5 https://33kanal.com/news/213095.html#comments коментарів

viber://forward?text=%D0%A2%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D1%83%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%83%3F%20https%3A%2F%2F33kanal.com%2Fnews%2F213095.html

Папа Римський Франциск під час візиту до Угорщини приватно зустрівся з митрополитом Будапештським і Угорським, колишнім головою Відділу зовнішніх зв'язків московського патріархату Іларіоном (Алфєєвим), проти якого в Україні запроваджені санкції.

Зазначається, що глава католицької церкви привітав митрополита Іларіона обіймами та поцілував його панагію.

Востаннє Папа Франциск та митрополит Іларіон зустрічалися 22 грудня 2021 року у Ватикані. Тоді вони обговорили «деякі питання спільного занепокоєння», - пише Vatican News. Вперше Франциск зустрівся з Іларіоном 20 березня 2013 року, тобто наступного дня після того, як став главою католицької церкви.

Це ще раз підтверджує, що москва тісно пов'язана з Ватиканом, не дивлячись на те, що це різні церкви - православна і католицька, які в інші часи воювали одна з одною.

Ще це підтверджує, що у банку Ватикану зберігаються гроші Путіна про що неодноразово говорили експерти і цей зв'язок дуже міцний, не дивлячись на війну.
показати весь коментар
11.03.2024 22:07 Відповісти
Хто такий папа- АБСОЛЮТНИЙ КЛОУН З ОБРІЗКОМ КАВУНА НА ГОЛОВІ, ЯКОМУ ХВАТИЛО НАГЛОСТІ ВИДАВАТИ СЕБЕ ПРЕДСТАВНИКОМ БОГА НА ЗЕМЛІ. НЕ МОЖЕ БУТИ ПОСЕРЕДНИКА У ЛЮДИНИ В СПІЛКУВАННІ З БОГОМ, У КОЖНОГО СВОЇ ВІДНОСИНИ З ТВОРЦЕМ.
показати весь коментар
12.03.2024 06:11 Відповісти
 
 