"Капітуляція - це не мир", - Столтенберг про заклик Папи Римського до України
Заклик Папи Римського до України щодо перемовин під білим прапором є неприйнятним.
Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у коментарі ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Капітуляція - це не мир. Президент (Росії Володимир. - Ред.) Путін почав цю війну і може закінчити її сьогодні. В України, з іншого боку, немає такої можливості", - заявив він.
При цьому Столтенберг закликав усіх союзників продовжувати надавати Києву військову підтримку.
Папа Римський закликав Україну до перемовин з РФ
Нагадаємо, Папа Римський Франциск у записаному в лютому інтерв’ю заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором.
У Ватикані згодом пояснили слова Папи Римського Франциска, які він сказав в інтерв’ю швейцарському радіо і телебаченню - Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України.
‼️‼️‼️Здавалося, потрібно запамʼятати на все життя, до чого призвела політика загравання з вбивцями й нацистське привітання у Ватикані! Але, мабуть, в поважному віці пап щось відбувається з памʼяттю. А може справа в іншому?
В тридцяти срібниках, які сьогодні мають дуже помпезну назву: «Instituto per le Opere di Religione» Але за цією назвою ховається банк Ватикану, в якому корпорації, які створені з релігійною метою, можуть інвестувати кошти анонімно, конфіденційно та без сплати податків. Дані про діяльність та фінансове становище банку не розголошуються. Фінансової поліції чи фінансової розвідки Італії, ЄС чи США банк не підпорядковується.
Банк підпорядковується безпосередньо Зборам кардиналів та Папі Римському
Загальновідомо, що ще з часів Обами на рахунках банку Ватикану зависли кошти путіна. Вони були заблоковані на вимогу США й так там і залишилися. Добре, якби йшлося про мільярд доларів, але зависла там чверть трильйона, а це вже досить відчутна сума навіть для старого Кабаєва.
Гроші туди перекинули за порадою особистого друга путіна, тоді ще прем'єр-міністра Італії - Сільвіо Берлусконі. Загалом, на «ничку путіна» американці вийшли випадково під приводом розслідування корупції в УЄФА. Саме тоді й з'явилися законні підстави заблокувати ці кошти. Саме тоді, по гарячих слідах, путін терміново приїхав у Ватикан і намагався вплинути на Папу, щоб той допоміг розблокувати рахунки.
І тоді все стає на свої місця.
І заклики Папи Римського до молоді росії нести російську спадщину у світ.
І заклики Папи Римського до білого прапору перед вбивцями й терористами.
І промова Папи Римського про «безневинно вбиту» Дарʼю Дугіну.
І повне мовчання Папи Римського про тисячі безневинно вбитих із Бучі, Маріуполя, Бородянки, Ірпеня, Харкова, Мелітополя, Миколаєва, Києва, Одеси, Каховки, Запоріжжя.
Тобто, навіщо Папі Римському про них згадувати? Адже їх родичі й поплічники не зберігають в твоєму банку трильйон доларів.
Але всі ці понтифіки, патріархи, президенти, диктатори - люди. Просто люди, яких теж вибирають люди. І Той, хто створив цей Всесвіт, не має до них жодного відношення.
https://uainfo.org/blognews/1710076750-pro-biliy-prapor-chomu-pontifiki-zaklikayut-do-porozuminnya.html
Мені от цікаво, а от ті люди, що Папу Римського засуджують і обурюються його словам...
І ті, що обрали собі в очільники Зеленського, який постійно казав те ж саме, за смислом...
Це одні і ті ж самі люди???
«Эта медаль, которая была произведена художником прошлого века, изображает ангела, который приносит и мир, и справедливость, и солидарность, и защищает.
Напомним, перед встречей с Папой Римским Франциском, на которую он традиционно опоздал, Путин заявил журналистами, что его действиями руководит Господь, поэтому он не допустил ошибок во время своего правления в России.
https://nikvesti.com/amp/news/politics/70595
