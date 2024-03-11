"Капітуляція - це не мир", - Столтенберг про заклик Папи Римського до України

Заклик Папи Римського до України щодо перемовин під білим прапором є неприйнятним.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у коментарі ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Капітуляція - це не мир. Президент (Росії Володимир. - Ред.) Путін почав цю війну і може закінчити її сьогодні. В України, з іншого боку, немає такої можливості", - заявив він.

При цьому Столтенберг закликав усіх союзників продовжувати надавати Києву військову підтримку.

Папа Римський закликав Україну до перемовин з РФ

Нагадаємо, Папа Римський Франциск у записаному в лютому інтерв’ю заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором.

У Ватикані згодом пояснили слова Папи Римського Франциска, які він сказав в інтерв’ю швейцарському радіо і телебаченню - Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України.