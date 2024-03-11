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Новости Война
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"Капитуляция - это не мир", - Столтенберг о призыве Папы Римского к Украине

столтенберг

Призыв Папы Римского к Украине о переговорах под белым флагом неприемлем.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в комментарии СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Капитуляция - это не мир. Президент (России Владимир, - ред.) Путин начал эту войну и может закончить ее сегодня. У Украины, с другой стороны, нет такой возможности", - заявил он.

При этом Столтенберг призвал всех союзников продолжать оказывать Киеву военную поддержку.

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Папа Римский призвал Украину к переговорам с РФ

Напомним, Папа Римский Франциск в записанном в феврале интервью заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белое знамя и начать переговоры со страной-агрессором.

В Ватикане впоследствии объяснили слова Папы Римского Франциска, которые он сказал в интервью швейцарскому радио и телевидению - Папа Франциск призывает к прекращению огня и возобновлению переговоров, а не капитуляции Украины.

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Автор: 

Папа Римский (454) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+28
Папа турбується про загибель « культурних росіян»
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11.03.2024 13:44
+27
Чверть трильйона грошей особисто хутина у банках Ватикана - ось і весь секрет
‼️‼️‼️Здавалося, потрібно запамʼятати на все життя, до чого призвела політика загравання з вбивцями й нацистське привітання у Ватикані! Але, мабуть, в поважному віці пап щось відбувається з памʼяттю. А може справа в іншому?

В тридцяти срібниках, які сьогодні мають дуже помпезну назву: «Instituto per le Opere di Religione» Але за цією назвою ховається банк Ватикану, в якому корпорації, які створені з релігійною метою, можуть інвестувати кошти анонімно, конфіденційно та без сплати податків. Дані про діяльність та фінансове становище банку не розголошуються. Фінансової поліції чи фінансової розвідки Італії, ЄС чи США банк не підпорядковується.

Банк підпорядковується безпосередньо Зборам кардиналів та Папі Римському

Загальновідомо, що ще з часів Обами на рахунках банку Ватикану зависли кошти путіна. Вони були заблоковані на вимогу США й так там і залишилися. Добре, якби йшлося про мільярд доларів, але зависла там чверть трильйона, а це вже досить відчутна сума навіть для старого Кабаєва.

Гроші туди перекинули за порадою особистого друга путіна, тоді ще прем'єр-міністра Італії - Сільвіо Берлусконі. Загалом, на «ничку путіна» американці вийшли випадково під приводом розслідування корупції в УЄФА. Саме тоді й з'явилися законні підстави заблокувати ці кошти. Саме тоді, по гарячих слідах, путін терміново приїхав у Ватикан і намагався вплинути на Папу, щоб той допоміг розблокувати рахунки.

І тоді все стає на свої місця.

І заклики Папи Римського до молоді росії нести російську спадщину у світ.

І заклики Папи Римського до білого прапору перед вбивцями й терористами.

І промова Папи Римського про «безневинно вбиту» Дарʼю Дугіну.

І повне мовчання Папи Римського про тисячі безневинно вбитих із Бучі, Маріуполя, Бородянки, Ірпеня, Харкова, Мелітополя, Миколаєва, Києва, Одеси, Каховки, Запоріжжя.

Тобто, навіщо Папі Римському про них згадувати? Адже їх родичі й поплічники не зберігають в твоєму банку трильйон доларів.

Але всі ці понтифіки, патріархи, президенти, диктатори - люди. Просто люди, яких теж вибирають люди. І Той, хто створив цей Всесвіт, не має до них жодного відношення.

https://uainfo.org/blognews/1710076750-pro-biliy-prapor-chomu-pontifiki-zaklikayut-do-porozuminnya.html
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11.03.2024 13:46
+17
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11.03.2024 13:44
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Правила форума Совет форумчан
Ну і ... - допомога від США буде?
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11.03.2024 13:43 Ответить
ніт
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11.03.2024 14:01 Ответить
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11.03.2024 13:44 Ответить
Папа турбується про загибель « культурних росіян»
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11.03.2024 13:44 Ответить
"Вы - потомки великой России"
Ватикан пытается оправдать слова Папы Римского 29.0ссии"8.2023Высказывания Папы Римского на Х Всероссийской встрече католической молодежи вызвали негативную реакцию общества

Папа Римский Франциск обратился к представителям конференции с призывом "не отказываться от империи и ее наследия".

28 августа на это https://ugcc.ua/data/zayava-glavy-ugkts-shchodo-dyskusiy-dovkola-deyakyh-vyslovlyuvan-papy-frantsyska-na-zustrichi-z-katolytskoyu-moloddyu-rosiy-3486/ отреагировал глава УГКЦ Святослав в заявлении на официальном сайте Украинской греко-католической церкви. В сообщении глава УГКЦ заявил, что слова Папы могут быть восприняты как поддержка "национализма и империализма".

"Украинская Греко-Католическая Церковь вместе со всеми гражданами нашего государства осуждает идеологию "русского мира" и весь криминальный способ "быть русскими". Надеемся, Святейший Отец услышит наш голос", - заявил Блаженнейший Святослав.

https://www.stopcor.org/section-zarubezhom/news-vi-naschadki-velikoi-rosii-vatikan-namagaetsya-vipravdati-slova-papi-rimskogo-29-08-2023.html
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12.03.2024 02:44 Ответить
"Вы - подонки великой России"
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12.03.2024 02:46 Ответить
Чверть трильйона грошей особисто хутина у банках Ватикана - ось і весь секрет
‼️‼️‼️Здавалося, потрібно запамʼятати на все життя, до чого призвела політика загравання з вбивцями й нацистське привітання у Ватикані! Але, мабуть, в поважному віці пап щось відбувається з памʼяттю. А може справа в іншому?

В тридцяти срібниках, які сьогодні мають дуже помпезну назву: «Instituto per le Opere di Religione» Але за цією назвою ховається банк Ватикану, в якому корпорації, які створені з релігійною метою, можуть інвестувати кошти анонімно, конфіденційно та без сплати податків. Дані про діяльність та фінансове становище банку не розголошуються. Фінансової поліції чи фінансової розвідки Італії, ЄС чи США банк не підпорядковується.

Банк підпорядковується безпосередньо Зборам кардиналів та Папі Римському

Загальновідомо, що ще з часів Обами на рахунках банку Ватикану зависли кошти путіна. Вони були заблоковані на вимогу США й так там і залишилися. Добре, якби йшлося про мільярд доларів, але зависла там чверть трильйона, а це вже досить відчутна сума навіть для старого Кабаєва.

Гроші туди перекинули за порадою особистого друга путіна, тоді ще прем'єр-міністра Італії - Сільвіо Берлусконі. Загалом, на «ничку путіна» американці вийшли випадково під приводом розслідування корупції в УЄФА. Саме тоді й з'явилися законні підстави заблокувати ці кошти. Саме тоді, по гарячих слідах, путін терміново приїхав у Ватикан і намагався вплинути на Папу, щоб той допоміг розблокувати рахунки.

І тоді все стає на свої місця.

І заклики Папи Римського до молоді росії нести російську спадщину у світ.

І заклики Папи Римського до білого прапору перед вбивцями й терористами.

І промова Папи Римського про «безневинно вбиту» Дарʼю Дугіну.

І повне мовчання Папи Римського про тисячі безневинно вбитих із Бучі, Маріуполя, Бородянки, Ірпеня, Харкова, Мелітополя, Миколаєва, Києва, Одеси, Каховки, Запоріжжя.

Тобто, навіщо Папі Римському про них згадувати? Адже їх родичі й поплічники не зберігають в твоєму банку трильйон доларів.

Але всі ці понтифіки, патріархи, президенти, диктатори - люди. Просто люди, яких теж вибирають люди. І Той, хто створив цей Всесвіт, не має до них жодного відношення.

https://uainfo.org/blognews/1710076750-pro-biliy-prapor-chomu-pontifiki-zaklikayut-do-porozuminnya.html
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11.03.2024 13:46 Ответить
Не в грошах там справа. Вірніше не тільки в грошах. Він справді ідіот...
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11.03.2024 13:50 Ответить
Наша справа його зминити на лояльного до України .
ТОМУ ГЕТЬ КООРУПЦІОНЕРА ІЗ ВАТИКАНУ
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11.03.2024 13:51 Ответить
А він не ворог. Повторюсь, він просто ідіот...
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11.03.2024 13:55 Ответить
Нам від цього не лепше,
ІЗГНАТИ ЙОГО ІЗ ВАТИКАНУ ВАЖЛИВО - тому геть корупціонера Папу

нехай ЦРУ ЗДАЕ УСІ КОМПРИ НА ПАПУ У ЗМІ.
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11.03.2024 13:59 Ответить
Треба мати свого папу.... або зробити так, як Генріх VIII.
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11.03.2024 14:55 Ответить
Ми мали свого папу Павла . Він навить до України приїжджав. Тому хремль активно поставив свого папум
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11.03.2024 15:13 Ответить
Тоді хто ті, хто його вибрав?
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11.03.2024 14:01 Ответить
- от уважаю я вас дядя Єшта, - но тьфу Вам подногі за каменнное сердце (с)
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11.03.2024 13:46 Ответить
Того пид..ра в рясе уже все ногами пинают. Вот уж выбрали себе, так выбрали главу католической церкви. Хотя о чем я? В 2 мировую подобная гнида лобызалась с гитлером
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11.03.2024 13:46 Ответить
"усе відносно в тому світі" - казав колись А.Єнштейн. вуйко Аді у порівнянні з комуно-совковими нацистами вофкою ч_леніним та йоською сталіним (джугашвілі) був просто "ангел небесний" ...

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11.03.2024 13:56 Ответить
у гітлера просто було мало часу, порівняно зі сраліним, от він і не встиг розгорнутися.
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11.03.2024 14:04 Ответить
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12.03.2024 02:25 Ответить
Як би там було лише лобизання ... То то були дітячи іграшки . Андрій Шептицький теж писав листів до гітлеру , але паралельно приховував у себе у храмах приреченних гітлером на смерть . Саме гидотне в тому папі було тех , що він знав про табори смерті , йому той же Шептицкий доповідав , та й майбутній й єдиний людяний папа Іоан Павел ... Бо вони знаходились майже поряд з катівнями . Але той папа згадав гуманізм , коли побігли гестапівці , зондер-команда й інші кати -- саме католицьки монастири допомогли збігти подавній більшості військових злочинців . З іного боку жодний папа в радянські часи не засуджував й катів НКВД ... А ні масові вбивства його мірян на Лонського , а ні розтріл польскої військової еліти 99% там були католики . Папи ніколи проводили рослідування яким чином подавна більшість катів й вбивць в Руанді виявилася номінально саме католиками . А там вбили майже 1 млн. людей зі феноменальною швидкістю більшою за швидкість умертвення газу Циклон-Би у газен-вагенах . Вбивали мачетами й кожного "індівідуально" . Як папа після цього має право рота відкривати якщо певна кількість католицьких священників опинилася перед міжнародним трибуналом за пряму участь в геноциді . Й це було не 70 років тому , а тільки - 30 . На превеликий жаль це пляма на Іонані Павлі (Войтилі) найбільша , бо педофільский скандал виглядаю дуже штучним . А ту участь у геноциді саме священників .
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12.03.2024 02:13 Ответить
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12.03.2024 02:26 Ответить
столтенберг, такий брутальний.
сказав, як відрізав.
керівник, обісраної військової організації.
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11.03.2024 13:46 Ответить
Обісрана організація - це подоляківське гніздо з курчатами, які не гребують кривавими грошима.
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11.03.2024 14:05 Ответить
На самом деле это не папик просит о капитуляции, а московия. Им как воздух нужен перерыв. Нужен минск3. Если заморозить войну, то московиты и санкции с себя снимут, и оружия накопят и ошибки свои учтут. Но на это нужно время, вот его московия и вымаливает.
Не смотря на весь пессимизм, который льется рекой в последнее время, никаких стратегических успехов у московии нет и не предвидится при текущем развитии событий.
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11.03.2024 13:48 Ответить
Дивись як переполошилися, тоді давайте зброю.
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11.03.2024 13:50 Ответить
хейтити понтифіка стає гарним тоном.
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11.03.2024 13:52 Ответить
Хто там ще Папє не напіхал ?
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11.03.2024 13:53 Ответить
Любе "перемир'я", без виводу орків з України, це чіткий сигнал планеті що так можна. Можна силою змінювати кордони - вперше з 1945 р.
І тоді цій планеті кизда...
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11.03.2024 13:58 Ответить
"Війна - це мир" (с) А в кацапії війна - це "СВО".

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11.03.2024 14:01 Ответить
Це не папа, це лайно. Історія іде по колу... Нажаль.
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11.03.2024 14:03 Ответить
Капітально Папа обісрався. Прорахувалося ***** - світ не прийняв і не підтримав його ідею капітуляції України.
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11.03.2024 14:07 Ответить
Рідко пишу, Але!, дримбаний комуняка (латентний педофіл) буде малювати білі стяги? Чоловіче Папа римський це не флюгер...видно органи підбираюсься до банку Ватікана що з"явилась необхідність випускати Кракена...
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11.03.2024 14:31 Ответить
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11.03.2024 14:32 Ответить
Зараз цей блазень з Ватикану ще почне виправдовуватися, бо не це мав на увазі і бла бла бла. Хто його вибрав взагалі? Що це за папа такий? Це бомжара з іншого континенту, для чого він тут треба був?
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11.03.2024 14:34 Ответить
папа римский франциск
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11.03.2024 14:44 Ответить
У папи Франціска давно вже дах поїхав, а служителі Ватікану все інтерпретують на людську мову його белькотіння...
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11.03.2024 15:39 Ответить
в якій раз нас переконують що релігія є великий бізнес
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11.03.2024 18:03 Ответить
Комбриг Ме.Не.Кавун
@Sasha_Sila1975
·
22 год
Мені от цікаво, а от ті люди, що Папу Римського засуджують і обурюються його словам...
І ті, що обрали собі в очільники Зеленського, який постійно казав те ж саме, за смислом...
Це одні і ті ж самі люди???
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11.03.2024 19:16 Ответить
"Папи Римські-змінні,а церква і Бог-вічні"- Д.Ярош.
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11.03.2024 21:02 Ответить
І що нам радить Бог?
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12.03.2024 02:17 Ответить
Москва активизировала свою пропагандистскую войну и включает всё возможное, чтобы добиться передышки. Даже папу Римского раскрутили на "остановите смерть", что с одной стороны и неплохо, да вот только он ошибся адресатом.
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11.03.2024 22:09 Ответить
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11.03.2024 22:43 Ответить
Якби цей "папа" хоч раз звартався до агресорів з проханням до миру, то це було б хоч трохи схоже замирення. А оскільки його послання адресовані тільки до жертви з вимогою припинити спротив, то він вочевидь він напарник путлєра.
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11.03.2024 23:02 Ответить
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12.03.2024 00:16 Ответить
Папа Римский вручил Путину медаль с ангелом-миротворцем
 12 червня, 2015

«Эта медаль, которая была произведена художником прошлого века, изображает ангела, который приносит и мир, и справедливость, и солидарность, и защищает.

Напомним, перед встречей с Папой Римским Франциском, на которую он традиционно опоздал, Путин заявил журналистами, что его действиями руководит Господь, поэтому он не допустил ошибок во время своего правления в России.

https://nikvesti.com/amp/news/politics/70595
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12.03.2024 02:34 Ответить
"Вы - потомки великой России":
Ватикан пытается оправдать слова Папы Римского 29.08.2023Высказывания Папы Римского на Х Всероссийской встрече католической молодежи вызвали негативную реакцию общества

Папа Римский Франциск обратился к представителям конференции с призывом "не отказываться от империи и ее наследия".

28 августа на это https://ugcc.ua/data/zayava-glavy-ugkts-shchodo-dyskusiy-dovkola-deyakyh-vyslovlyuvan-papy-frantsyska-na-zustrichi-z-katolytskoyu-moloddyu-rosiy-3486/ отреагировал глава УГКЦ Святослав в заявлении на официальном сайте Украинской греко-католической церкви. В сообщении глава УГКЦ заявил, что слова Папы могут быть восприняты как поддержка "национализма и империализма".

"Украинская Греко-Католическая Церковь вместе со всеми гражданами нашего государства осуждает идеологию "русского мира" и весь криминальный способ "быть русскими". Надеемся, Святейший Отец услышит наш голос", - заявил Блаженнейший Святослав.

https://www.stopcor.org/section-zarubezhom/news-vi-naschadki-velikoi-rosii-vatikan-namagaetsya-vipravdati-slova-papi-rimskogo-29-08-2023.html
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12.03.2024 02:41 Ответить
Вся справа в тому,що рф має ядерну зброю,до того ж,потужну.Якби не мала цієї зброї,з нею зробили б те,що з Югославією,а з путіним поступили-як з мілошовичем.Тому,і Орбан,і Трамп,і папа,і Ердоган,і Китай ведуть свою лінію,щоби путін не рішився на ядерні удари,відчувши себе повним світовим ізгоєм.До речі,коли відійде пу і з рф вирівняється ситуація,вони так і скажуть,що не могли інакше,щоб завадити світовій катастрофі.Здається,більше треба працювати над тим,щоб допомога від США та інших країн лише зростала,а не ставати в позу від сказаних не так папою слів,тому що країна повністю залежна від західної допомоги.Та,ще,допоки кротоферма працює 24/7 ,доти стопор буде на всіх напрямках.
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12.03.2024 08:42 Ответить
 
 