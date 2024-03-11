"Капитуляция - это не мир", - Столтенберг о призыве Папы Римского к Украине

Призыв Папы Римского к Украине о переговорах под белым флагом неприемлем.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в комментарии СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Капитуляция - это не мир. Президент (России Владимир, - ред.) Путин начал эту войну и может закончить ее сегодня. У Украины, с другой стороны, нет такой возможности", - заявил он.

При этом Столтенберг призвал всех союзников продолжать оказывать Киеву военную поддержку.

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Папа Римский призвал Украину к переговорам с РФ

Напомним, Папа Римский Франциск в записанном в феврале интервью заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белое знамя и начать переговоры со страной-агрессором.

В Ватикане впоследствии объяснили слова Папы Римского Франциска, которые он сказал в интервью швейцарскому радио и телевидению - Папа Франциск призывает к прекращению огня и возобновлению переговоров, а не капитуляции Украины.

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