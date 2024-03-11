Бербок о заявлении Папы Римского: Я этого не понимаю
Глава МИД Германии прокомментировала заявление Папы Римского Франциска, заявившего, что Украина должна иметь отвагу поднять белый флаг и начать переговоры с РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.
"Я этого не понимаю... Возможно, нам стоит ехать в Украину с теми, кто выдвигает требования мирных переговоров... Некоторые вещи можно понять, только если ты их увидишь своими глазами", - отметила она.
По словам Бербок, когда она разговаривает с пострадавшими в результате войны в Украине детьми, она "спрашивает себя: где Папа?".
"Папа должен знать об этих вещах", - подчеркнула министр.
Напомним, Папа Римский Франциск в записанном в феврале интервью заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белое знамя и начать переговоры со страной-агрессором.
В Ватикане впоследствии объяснили слова Папы Римского Франциска, которые он сказал в интервью швейцарскому радио и телевидению - Папа Франциск призывает к прекращению огня и возобновлению переговоров, а не капитуляции Украины.
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Ксьондз, який за бабло всьо продасть. У Ватикані Бога ніколи не було !
Скільки Ватикан прийняв потерпілих,від війни,?
Скільки Ватиканом надано допомоги пораненим?
Папа Франциск став священиком через невдалу любов. У 12-13 років Хорхе Маріо Бергольйо був закоханий в дівчину Амалію. «Якщо не одружусь на тобі, стану священиком», - заявив майбутній Папа. За словами Амалії, вони розійшлись через незгоду батьків дівчини на їхню дружбу. Мати Амалії розірвала малюнок Хорхе. Дівчина потім сама розповіла цю історіюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA_(%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0)#cite_note-13 [13] .
Уйобен зі бітте, Папаня Римський...
проростають і рясно тхнуть гнійники цивілізації (путінська росія, Хамас, Іран тощо).
А ті, хто мають змогу щось з цим зробити - не спроможні назвати зло злом,
всеосяжно стурбовані і обирають Трампів.
Що має статись, щоб повернути здоровий глузд людству, західній цивілізації зокрема ?
.
Якщо для підняття білого прапора треба мати неабияку відвагу то , хочу повідомити Папані що ми ( Україна тобто ) , в цьому плані - не такі відважні як ********* .
У русні відваги на порядок більше , то ж право - відважно підняти білий прапор , по праву - передаємо їм .
А чому так ? А тому що не спромоглися стати мажоритарними тримачами влади в своїй країні.
владу віддали на відкуп чужинцям от і маємо все це