Бербок о заявлении Папы Римского: Я этого не понимаю

Глава МИД Германии прокомментировала заявление Папы Римского Франциска, заявившего, что Украина должна иметь отвагу поднять белый флаг и начать переговоры с РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

"Я этого не понимаю... Возможно, нам стоит ехать в Украину с теми, кто выдвигает требования мирных переговоров... Некоторые вещи можно понять, только если ты их увидишь своими глазами", - отметила она.

По словам Бербок, когда она разговаривает с пострадавшими в результате войны в Украине детьми, она "спрашивает себя: где Папа?".

"Папа должен знать об этих вещах", - подчеркнула министр.

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Напомним, Папа Римский Франциск в записанном в феврале интервью заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белое знамя и начать переговоры со страной-агрессором.

В Ватикане впоследствии объяснили слова Папы Римского Франциска, которые он сказал в интервью швейцарскому радио и телевидению - Папа Франциск призывает к прекращению огня и возобновлению переговоров, а не капитуляции Украины.

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