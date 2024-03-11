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Новости Война
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Бербок о заявлении Папы Римского: Я этого не понимаю

бербок

Глава МИД Германии прокомментировала заявление Папы Римского Франциска, заявившего, что Украина должна иметь отвагу поднять белый флаг и начать переговоры с РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Tagesschau.

"Я этого не понимаю... Возможно, нам стоит ехать в Украину с теми, кто выдвигает требования мирных переговоров... Некоторые вещи можно понять, только если ты их увидишь своими глазами", - отметила она.

По словам Бербок, когда она разговаривает с пострадавшими в результате войны в Украине детьми, она "спрашивает себя: где Папа?".

"Папа должен знать об этих вещах", - подчеркнула министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посол Украины в Ватикане Юраш встретится с Папой Римским, чтобы "донести несколько базовых для Украины моментов"

Напомним, Папа Римский Франциск в записанном в феврале интервью заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белое знамя и начать переговоры со страной-агрессором.

В Ватикане впоследствии объяснили слова Папы Римского Франциска, которые он сказал в интервью швейцарскому радио и телевидению - Папа Франциск призывает к прекращению огня и возобновлению переговоров, а не капитуляции Украины.

Читайте также: Кулеба - Папе Римскому: Наш флаг - сине-желтый. Мы не будем поднимать другие флаги

Автор: 

Папа Римский (454) Анналена Бербок (348)


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Топ комментарии
+31
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11.03.2024 11:35
+13
На трупах зогнилих світових інституцій (Ватікан, ООН, список чималий)
проростають і рясно тхнуть гнійники цивілізації (путінська росія, Хамас, Іран тощо).
А ті, хто мають змогу щось з цим зробити - не спроможні назвати зло злом,
всеосяжно стурбовані і обирають Трампів.
Що має статись, щоб повернути здоровий глузд людству, західній цивілізації зокрема ?
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11.03.2024 11:43
+11
срані ліваки а папа лівак завжди були за всяку мразоту ще з часів леніна і сталіна тому нічого дивного немає
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11.03.2024 11:31
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Ну то пошли иого!
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11.03.2024 11:29 Ответить
- «А святой отец? - подумал Остап, ехидствуя. - Дурак, - дураком остался. Не видать ему стульев, как своей бороды».(c)
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11.03.2024 11:56 Ответить
Папа це московський, старий, божевільний холуй.
Ксьондз, який за бабло всьо продасть. У Ватикані Бога ніколи не було !
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11.03.2024 11:31 Ответить
Розкольники, які тисячу років тому відкололись від Вселенської Православної церкви. І загрузли у гріху - безглузді хресотів війни, інквізиція, боротьба із наукою, співпраці із гітлерівським фашизмом і зараз із російським. Тисячу років живуть у гріху і розплачуються за гріх розколу
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11.03.2024 11:35 Ответить
срані ліваки а папа лівак завжди були за всяку мразоту ще з часів леніна і сталіна тому нічого дивного немає
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11.03.2024 11:31 Ответить
Скільки Ватикан і та вся богомільна свора виділила коштів для біженців,чи на оздоровлення дітей?
Скільки Ватикан прийняв потерпілих,від війни,?
Скільки Ватиканом надано допомоги пораненим?
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11.03.2024 11:34 Ответить
Ета савсєм другоє
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11.03.2024 12:24 Ответить
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11.03.2024 11:35 Ответить
Як для старої контори з порятунку педофілів, забагато честі. Старе папло намагається врятувати грошові потоки від пересихання. От і піариться на *****. М-дя...
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11.03.2024 11:37 Ответить
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11.03.2024 11:39 Ответить
Да он сам не понимает. Пристали к старичку, ни стыда ни совести...
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11.03.2024 11:39 Ответить
Та в папи маразм уже. Шо ви хочете, - 87 років дідові.

Папа Франциск став священиком через невдалу любов. У 12-13 років Хорхе Маріо Бергольйо був закоханий в дівчину Амалію. «Якщо не одружусь на тобі, стану священиком», - заявив майбутній Папа. За словами Амалії, вони розійшлись через незгоду батьків дівчини на їхню дружбу. Мати Амалії розірвала малюнок Хорхе. Дівчина потім сама розповіла цю історіюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA_(%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0)#cite_note-13 [13] .
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11.03.2024 13:19 Ответить
Як каже Ганна-Олена, ніхт ферштейн.
Уйобен зі бітте, Папаня Римський...
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11.03.2024 11:40 Ответить
Папа римський - це звичайний піп в авторитеті.
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11.03.2024 11:41 Ответить
Додам тільки, що ані цЕркви, ані хРами, ані пІпи, ані папи ніякого відношення до Віри та Бога не мають),
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11.03.2024 11:55 Ответить
Як це не мають? Папа римський - це представник Бога на троні Святого Петра.
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11.03.2024 12:35 Ответить
Його на це місце призначив Бог, або його Син??),
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11.03.2024 14:47 Ответить
+++ Всі попи брешуть
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11.03.2024 12:26 Ответить
На трупах зогнилих світових інституцій (Ватікан, ООН, список чималий)
проростають і рясно тхнуть гнійники цивілізації (путінська росія, Хамас, Іран тощо).
А ті, хто мають змогу щось з цим зробити - не спроможні назвати зло злом,
всеосяжно стурбовані і обирають Трампів.
Що має статись, щоб повернути здоровий глузд людству, західній цивілізації зокрема ?
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11.03.2024 11:43 Ответить
Зате це чудово розумію я .!! Чого причепилися до мого слуги . ?
.
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11.03.2024 11:43 Ответить
Що ж тут не зрозуміло? - Один слуга диявола підтримує іншого слугу диявола...
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11.03.2024 11:50 Ответить
Нагадаємо, Папа Римський Франциск у записаному в лютому , що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором.)) Джерело:

Якщо для підняття білого прапора треба мати неабияку відвагу то , хочу повідомити Папані що ми ( Україна тобто ) , в цьому плані - не такі відважні як ********* .
У русні відваги на порядок більше , то ж право - відважно підняти білий прапор , по праву - передаємо їм .
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11.03.2024 11:52 Ответить
хтось іще скаже, що релігія - то від бога? навіть якщо він справді існує, той бог, то церква до нього не має жодного відношення. ніяка церква, не тільки мацковскій сатанат, та папській педофілат.
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11.03.2024 12:04 Ответить
Віра в душі людини, а церкви та конфесії, для заробляння грошей. Мені посередники між мною та Всевишнім непотрібні!
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11.03.2024 12:59 Ответить
є одна єдина!
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11.03.2024 13:44 Ответить
Бербок не розуміє Папу але розуміє Штольца.
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11.03.2024 12:05 Ответить
На наших очах за останні роки сформувалася організація ВЛКіСМ (Всесвітня Ліга Корисних Ідіотів ***** Московії). Папа Римський по праву перший у списку. Другий рядок займає... Думаєте Трамп? Аж ніяк! Він запевнив, що він не ідіот, служба в нього така...
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11.03.2024 12:09 Ответить
От чого ви до того батька доколупалися? Коли це будь яка церква була на стороні добра?
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11.03.2024 12:16 Ответить
на жаль Україна розмінна монета, окрім українців ніхто в світі так не страждає ...
А чому так ? А тому що не спромоглися стати мажоритарними тримачами влади в своїй країні.
владу віддали на відкуп чужинцям от і маємо все це
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11.03.2024 12:17 Ответить
Дурні повинні страждати, допоки не порозумнішають.
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11.03.2024 12:28 Ответить
Наскільки перекручена логіка цього Папи:сміливий-не той хто бореться,сміливий-той,хто здався.Це означає,що тільки боягуз піде до лікаря і буде лікуватися,бо сміливий має хоробро здатися на милість болячки і тихенько здохнути вдома?
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11.03.2024 12:21 Ответить
P.S.Якщо би Папа зайшов в лікарню де лежать хворі діти і заявив би їм:"ви всі тут є боягузами,бо ви лікуєтеся,щоб виздоровіти.Ви повинні набратися сміливості і припинити лікування." ...Думаю,цього Папу там би на місці і відпи..здили.Всі,починаючи від батьків і закінчуючи всім персоналом лікарні,включаючи сторожа.
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11.03.2024 12:34 Ответить
Що більш турбує, так це, що цього недоумкуватого Папу визнають святим ! І буде такий собі Святий з білою ганчіркою висіти у Церкві. Папа забув: Богу боже, а Цезарю цесареве. Не лізь туди, куди тебе не просять. Бо влипнеш в історію дебілізму.
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11.03.2024 12:23 Ответить
До Папи Римського теж прийшли гроші із Росії. ФСБ достало до всіх міжнародних структур.
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11.03.2024 12:43 Ответить
взагалі немає нічого дивного. для Ватікану підтримка фашистських режимів є нормальною практикою. дивно що віруючи цей факт приймають та продовжують далі цілувати руки ноги цим істотам в рясах.
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11.03.2024 12:52 Ответить
А що тут не розуміти ? Воно , разом з кацапською сектою поділили сфери впливу . Папа віддав Україну московії , не спитавши українців .
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11.03.2024 13:24 Ответить
відвезіть папу з іншої планети Фрациска ібн Пій XII в Маріуполь-Бучу-Авдіївку-Бахмут.. його ж, свого, орки не підстрелять ніде
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11.03.2024 13:44 Ответить
Папа то диявол в рясі
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11.03.2024 14:04 Ответить
 
 