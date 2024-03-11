Бербок про заяву Папи Римського: Я цього не розумію

Глава МЗС Німеччини прокоментувала заяву Папи Римського Франциска, який заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

"Я цього не розумію. ... Можливо, нам варто їхати в Україну з тими, хто висуває вимоги мирних переговорів. ... Деякі речі можна зрозуміти, лише якщо ти їх побачиш на власні очі", - зазначила вона.

За словами Бербок, коли вона розмовляє із дітьми, які постраждали внаслідок війни в Україні, вона "запитує себе: де Папа?".

"Папа має знати про ці речі", - наголосила міністр.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск у записаному в лютому інтерв’ю заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором.

У Ватикані згодом пояснили слова Папи Римського Франциска, які він сказав в інтерв’ю швейцарському радіо і телебаченню - Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України.

