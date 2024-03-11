Бербок про заяву Папи Римського: Я цього не розумію
Глава МЗС Німеччини прокоментувала заяву Папи Римського Франциска, який заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.
"Я цього не розумію. ... Можливо, нам варто їхати в Україну з тими, хто висуває вимоги мирних переговорів. ... Деякі речі можна зрозуміти, лише якщо ти їх побачиш на власні очі", - зазначила вона.
За словами Бербок, коли вона розмовляє із дітьми, які постраждали внаслідок війни в Україні, вона "запитує себе: де Папа?".
"Папа має знати про ці речі", - наголосила міністр.
Нагадаємо, Папа Римський Франциск у записаному в лютому інтерв’ю заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором.
У Ватикані згодом пояснили слова Папи Римського Франциска, які він сказав в інтерв’ю швейцарському радіо і телебаченню - Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України.
Ксьондз, який за бабло всьо продасть. У Ватикані Бога ніколи не було !
Скільки Ватикан прийняв потерпілих,від війни,?
Скільки Ватиканом надано допомоги пораненим?
Папа Франциск став священиком через невдалу любов. У 12-13 років Хорхе Маріо Бергольйо був закоханий в дівчину Амалію. «Якщо не одружусь на тобі, стану священиком», - заявив майбутній Папа. За словами Амалії, вони розійшлись через незгоду батьків дівчини на їхню дружбу. Мати Амалії розірвала малюнок Хорхе. Дівчина потім сама розповіла цю історіюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA_(%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0)#cite_note-13 [13] .
Уйобен зі бітте, Папаня Римський...
проростають і рясно тхнуть гнійники цивілізації (путінська росія, Хамас, Іран тощо).
А ті, хто мають змогу щось з цим зробити - не спроможні назвати зло злом,
всеосяжно стурбовані і обирають Трампів.
Що має статись, щоб повернути здоровий глузд людству, західній цивілізації зокрема ?
.
Якщо для підняття білого прапора треба мати неабияку відвагу то , хочу повідомити Папані що ми ( Україна тобто ) , в цьому плані - не такі відважні як ********* .
У русні відваги на порядок більше , то ж право - відважно підняти білий прапор , по праву - передаємо їм .
А чому так ? А тому що не спромоглися стати мажоритарними тримачами влади в своїй країні.
владу віддали на відкуп чужинцям от і маємо все це