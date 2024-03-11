УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10795 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 331 39

Бербок про заяву Папи Римського: Я цього не розумію

бербок

Глава МЗС Німеччини прокоментувала заяву Папи Римського Франциска, який заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

"Я цього не розумію. ... Можливо, нам варто їхати в Україну з тими, хто висуває вимоги мирних переговорів. ... Деякі речі можна зрозуміти, лише якщо ти їх побачиш на власні очі", - зазначила вона.

За словами Бербок, коли вона розмовляє із дітьми, які постраждали внаслідок війни в Україні, вона "запитує себе: де Папа?".

"Папа має знати про ці речі", - наголосила міністр.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск у записаному в лютому інтерв’ю заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором.

У Ватикані згодом пояснили слова Папи Римського Франциска, які він сказав в інтерв’ю швейцарському радіо і телебаченню - Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба - Папі Римському: Наш прапор - синьо-жовтий. Ми не підніматимемо інших прапорів

Автор: 

Папа Римський (339) Бербок Анналена (457)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+31
показати весь коментар
11.03.2024 11:35 Відповісти
+13
На трупах зогнилих світових інституцій (Ватікан, ООН, список чималий)
проростають і рясно тхнуть гнійники цивілізації (путінська росія, Хамас, Іран тощо).
А ті, хто мають змогу щось з цим зробити - не спроможні назвати зло злом,
всеосяжно стурбовані і обирають Трампів.
Що має статись, щоб повернути здоровий глузд людству, західній цивілізації зокрема ?
показати весь коментар
11.03.2024 11:43 Відповісти
+11
срані ліваки а папа лівак завжди були за всяку мразоту ще з часів леніна і сталіна тому нічого дивного немає
показати весь коментар
11.03.2024 11:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну то пошли иого!
показати весь коментар
11.03.2024 11:29 Відповісти
- «А святой отец? - подумал Остап, ехидствуя. - Дурак, - дураком остался. Не видать ему стульев, как своей бороды».(c)
показати весь коментар
11.03.2024 11:56 Відповісти
Папа це московський, старий, божевільний холуй.
Ксьондз, який за бабло всьо продасть. У Ватикані Бога ніколи не було !
показати весь коментар
11.03.2024 11:31 Відповісти
Розкольники, які тисячу років тому відкололись від Вселенської Православної церкви. І загрузли у гріху - безглузді хресотів війни, інквізиція, боротьба із наукою, співпраці із гітлерівським фашизмом і зараз із російським. Тисячу років живуть у гріху і розплачуються за гріх розколу
показати весь коментар
11.03.2024 11:35 Відповісти
срані ліваки а папа лівак завжди були за всяку мразоту ще з часів леніна і сталіна тому нічого дивного немає
показати весь коментар
11.03.2024 11:31 Відповісти
Скільки Ватикан і та вся богомільна свора виділила коштів для біженців,чи на оздоровлення дітей?
Скільки Ватикан прийняв потерпілих,від війни,?
Скільки Ватиканом надано допомоги пораненим?
показати весь коментар
11.03.2024 11:34 Відповісти
Ета савсєм другоє
показати весь коментар
11.03.2024 12:24 Відповісти
показати весь коментар
11.03.2024 11:35 Відповісти
Як для старої контори з порятунку педофілів, забагато честі. Старе папло намагається врятувати грошові потоки від пересихання. От і піариться на *****. М-дя...
показати весь коментар
11.03.2024 11:37 Відповісти
показати весь коментар
11.03.2024 11:39 Відповісти
Да он сам не понимает. Пристали к старичку, ни стыда ни совести...
показати весь коментар
11.03.2024 11:39 Відповісти
Та в папи маразм уже. Шо ви хочете, - 87 років дідові.

Папа Франциск став священиком через невдалу любов. У 12-13 років Хорхе Маріо Бергольйо був закоханий в дівчину Амалію. «Якщо не одружусь на тобі, стану священиком», - заявив майбутній Папа. За словами Амалії, вони розійшлись через незгоду батьків дівчини на їхню дружбу. Мати Амалії розірвала малюнок Хорхе. Дівчина потім сама розповіла цю історіюhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA_(%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0)#cite_note-13 [13] .
показати весь коментар
11.03.2024 13:19 Відповісти
Як каже Ганна-Олена, ніхт ферштейн.
Уйобен зі бітте, Папаня Римський...
показати весь коментар
11.03.2024 11:40 Відповісти
Папа римський - це звичайний піп в авторитеті.
показати весь коментар
11.03.2024 11:41 Відповісти
Додам тільки, що ані цЕркви, ані хРами, ані пІпи, ані папи ніякого відношення до Віри та Бога не мають),
показати весь коментар
11.03.2024 11:55 Відповісти
Як це не мають? Папа римський - це представник Бога на троні Святого Петра.
показати весь коментар
11.03.2024 12:35 Відповісти
Його на це місце призначив Бог, або його Син??),
показати весь коментар
11.03.2024 14:47 Відповісти
+++ Всі попи брешуть
показати весь коментар
11.03.2024 12:26 Відповісти
На трупах зогнилих світових інституцій (Ватікан, ООН, список чималий)
проростають і рясно тхнуть гнійники цивілізації (путінська росія, Хамас, Іран тощо).
А ті, хто мають змогу щось з цим зробити - не спроможні назвати зло злом,
всеосяжно стурбовані і обирають Трампів.
Що має статись, щоб повернути здоровий глузд людству, західній цивілізації зокрема ?
показати весь коментар
11.03.2024 11:43 Відповісти
Зате це чудово розумію я .!! Чого причепилися до мого слуги . ?
.
показати весь коментар
11.03.2024 11:43 Відповісти
Що ж тут не зрозуміло? - Один слуга диявола підтримує іншого слугу диявола...
показати весь коментар
11.03.2024 11:50 Відповісти
Нагадаємо, Папа Римський Франциск у записаному в лютому , що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з країною-агресором.)) Джерело:

Якщо для підняття білого прапора треба мати неабияку відвагу то , хочу повідомити Папані що ми ( Україна тобто ) , в цьому плані - не такі відважні як ********* .
У русні відваги на порядок більше , то ж право - відважно підняти білий прапор , по праву - передаємо їм .
показати весь коментар
11.03.2024 11:52 Відповісти
хтось іще скаже, що релігія - то від бога? навіть якщо він справді існує, той бог, то церква до нього не має жодного відношення. ніяка церква, не тільки мацковскій сатанат, та папській педофілат.
показати весь коментар
11.03.2024 12:04 Відповісти
Віра в душі людини, а церкви та конфесії, для заробляння грошей. Мені посередники між мною та Всевишнім непотрібні!
показати весь коментар
11.03.2024 12:59 Відповісти
є одна єдина!
показати весь коментар
11.03.2024 13:44 Відповісти
Бербок не розуміє Папу але розуміє Штольца.
показати весь коментар
11.03.2024 12:05 Відповісти
На наших очах за останні роки сформувалася організація ВЛКіСМ (Всесвітня Ліга Корисних Ідіотів ***** Московії). Папа Римський по праву перший у списку. Другий рядок займає... Думаєте Трамп? Аж ніяк! Він запевнив, що він не ідіот, служба в нього така...
показати весь коментар
11.03.2024 12:09 Відповісти
От чого ви до того батька доколупалися? Коли це будь яка церква була на стороні добра?
показати весь коментар
11.03.2024 12:16 Відповісти
на жаль Україна розмінна монета, окрім українців ніхто в світі так не страждає ...
А чому так ? А тому що не спромоглися стати мажоритарними тримачами влади в своїй країні.
владу віддали на відкуп чужинцям от і маємо все це
показати весь коментар
11.03.2024 12:17 Відповісти
Дурні повинні страждати, допоки не порозумнішають.
показати весь коментар
11.03.2024 12:28 Відповісти
Наскільки перекручена логіка цього Папи:сміливий-не той хто бореться,сміливий-той,хто здався.Це означає,що тільки боягуз піде до лікаря і буде лікуватися,бо сміливий має хоробро здатися на милість болячки і тихенько здохнути вдома?
показати весь коментар
11.03.2024 12:21 Відповісти
P.S.Якщо би Папа зайшов в лікарню де лежать хворі діти і заявив би їм:"ви всі тут є боягузами,бо ви лікуєтеся,щоб виздоровіти.Ви повинні набратися сміливості і припинити лікування." ...Думаю,цього Папу там би на місці і відпи..здили.Всі,починаючи від батьків і закінчуючи всім персоналом лікарні,включаючи сторожа.
показати весь коментар
11.03.2024 12:34 Відповісти
Що більш турбує, так це, що цього недоумкуватого Папу визнають святим ! І буде такий собі Святий з білою ганчіркою висіти у Церкві. Папа забув: Богу боже, а Цезарю цесареве. Не лізь туди, куди тебе не просять. Бо влипнеш в історію дебілізму.
показати весь коментар
11.03.2024 12:23 Відповісти
До Папи Римського теж прийшли гроші із Росії. ФСБ достало до всіх міжнародних структур.
показати весь коментар
11.03.2024 12:43 Відповісти
взагалі немає нічого дивного. для Ватікану підтримка фашистських режимів є нормальною практикою. дивно що віруючи цей факт приймають та продовжують далі цілувати руки ноги цим істотам в рясах.
показати весь коментар
11.03.2024 12:52 Відповісти
А що тут не розуміти ? Воно , разом з кацапською сектою поділили сфери впливу . Папа віддав Україну московії , не спитавши українців .
показати весь коментар
11.03.2024 13:24 Відповісти
відвезіть папу з іншої планети Фрациска ібн Пій XII в Маріуполь-Бучу-Авдіївку-Бахмут.. його ж, свого, орки не підстрелять ніде
показати весь коментар
11.03.2024 13:44 Відповісти
Папа то диявол в рясі
показати весь коментар
11.03.2024 14:04 Відповісти
 
 