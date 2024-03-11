Посла Ватикана пригласили в МИД Украины из-за высказывания Папы Римского Франциска

Апостольского нунция в Украине Висвальдаса Кульбокаса пригласили в Министерство иностранных дел Украины из-за высказывания Папы Франциска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Кульбокас сообщили, что в Украине разочарованы словами Понтифика относительно "белого флага" и необходимости "проявить храбрость и вести переговоры" с агрессором.

В МИД отметили, что вместо призывов, легализирующих право сильного и поощряющих его к дальнейшему пренебрежению нормами международного права, от главы Святого Престола ожидались сигналы в сторону мирового сообщества о необходимости немедленного объединения сил для обеспечения победы добра над злом, а также апелляции к нападающему, а не к жертве.

В министерстве отметили, что Украина, как никто другой, стремится к миру. Этот мир, однако, должен быть справедливым и основанным на принципах Устава ООН и Формулы мира, предложенной президентом Зеленским.

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Папа Римский призвал Украину к переговорам с РФ

Напомним, папа Римский Франциск в записанном в феврале интервью заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белое знамя и начать переговоры со страной-агрессором.

В Ватикане впоследствии разъяснили слова папы Римского Франциска, сказанные в интервью швейцарскому радио и телевидению - что, мол, Папа Франциск призывал к прекращению огня и возобновлению переговоров, а не капитуляции Украины.

Посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш встретится с Папой Римским Франциском, чтобы обсудить недавнее заявление понтифика о российской войне в Украине.