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Посла Ватикана пригласили в МИД Украины из-за высказывания Папы Римского Франциска

папа,франциск,римський

Апостольского нунция в Украине Висвальдаса Кульбокаса пригласили в Министерство иностранных дел Украины из-за высказывания Папы Франциска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Кульбокас сообщили, что в Украине разочарованы словами Понтифика относительно "белого флага" и необходимости "проявить храбрость и вести переговоры" с агрессором.

В МИД отметили, что вместо призывов, легализирующих право сильного и поощряющих его к дальнейшему пренебрежению нормами международного права, от главы Святого Престола ожидались сигналы в сторону мирового сообщества о необходимости немедленного объединения сил для обеспечения победы добра над злом, а также апелляции к нападающему, а не к жертве.

В министерстве отметили, что Украина, как никто другой, стремится к миру. Этот мир, однако, должен быть справедливым и основанным на принципах Устава ООН и Формулы мира, предложенной президентом Зеленским.

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Папа Римский призвал Украину к переговорам с РФ

Напомним, папа Римский Франциск в записанном в феврале интервью заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белое знамя и начать переговоры со страной-агрессором.

В Ватикане впоследствии разъяснили слова папы Римского Франциска, сказанные в интервью швейцарскому радио и телевидению - что, мол, Папа Франциск призывал к прекращению огня и возобновлению переговоров, а не капитуляции Украины.

Посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш встретится с Папой Римским Франциском, чтобы обсудить недавнее заявление понтифика о российской войне в Украине.

Автор: 

Ватикан (213) МИД (6987) Папа Римский (454) Франциск (181)


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Топ комментарии
+18
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11.03.2024 20:57
+10
Ооо! Нарешті! Хоч щось!!
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11.03.2024 20:45
+10
Також було б добре окропити посла,що представляє Чорта з Ватикану священою водою,на всяк випадок.
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11.03.2024 20:50
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Ооо! Нарешті! Хоч щось!!
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11.03.2024 20:45 Ответить
Та когось не того запросили. Фамілія литовця, а пика як у аргентинської комуняки.
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11.03.2024 21:06 Ответить
Також було б добре окропити посла,що представляє Чорта з Ватикану священою водою,на всяк випадок.
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11.03.2024 20:50 Ответить
Ну так, як святий не засмучеться,а як чорт, то покуйовджить
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11.03.2024 21:01 Ответить
Франциск заслуговує чорний дим!
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11.03.2024 20:50 Ответить
100%
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11.03.2024 21:02 Ответить
Правильно, на килим христопродавців!,,,),
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11.03.2024 20:51 Ответить
Це зайвий раз доказує про те, що при владі старі маразматики не повинні бути. Ні у Ватикані ні у будь якій країні цивілізованого світу. Навіть треба право голосу надавати тільки платникам податків. Хто утримує владу той і повинен мати право вибирати. А не так як у нас вибрали владу одні студенти та виживші з ума пенсіонери яким по 75-85 років.
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11.03.2024 20:51 Ответить
Хай ще розповість навіщо його установа спалила Джордано Бруно і сотні тисяч людей з іншими поглядами.
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11.03.2024 20:54 Ответить
ну так папа извинился за инквизицию!что вы от него еще хотите?как говорится на нет и суда нет!
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11.03.2024 21:23 Ответить
тому що так виглядає "святість" по католицьки:
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11.03.2024 21:25 Ответить
Только не надо:
Бруно разошелся с Ватиканом в взглядах на догмы.
Множественность миров здесь не при чем.
Из-за своей склонности к чтению сочинений, признанных католической церковью подозрительными, и по причине высказываемых сомнений относительно пресуществления и непорочного зачатия Девы Марии, а также своего неортодоксального подхода к трактованию догмата о Троице навлёк на себя подозрения в исповедании ереси и был вынужден покинуть орден доминиканцев (1576) и скитаться по Европе: жил в Швейцарии, Франции, Англии и Германии Вернувшись в Италию (1592), был арестован в Венеции и выдан инквизиционному суду в Риме. Он отказался отречься от своего вероучения и после семилетнего тюремного заключения был сожжён на костре как еретик и нарушитель монашеского обета
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11.03.2024 21:36 Ответить
За 50 лет до Бруно церковь ворчливо, но свободно приняла версию модели Вселенной

Головний твір Коперника, плід більш ніж 40-річної його роботи, - "Про обертання небесних сфер". Твір було видано в Нюрнберзі в 1543 році. У ньому Коперник сформулював основні принципи геліоцентричної системи, на відміну від прийнятої тоді геоцентричної
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11.03.2024 21:45 Ответить
Литовець?
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11.03.2024 20:56 Ответить
а що це дасть?
А що дасть те, що ми тут на кожну побрехеньку провладної зеленої морди прислуги клоуна-наркомана з головкою ЄрZе кричимо: "бреше ця падлюка"!
Потрібно міняти їх всіх! І папу, і ЄрЗе!
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11.03.2024 20:56 Ответить
Папа - перша заповідь - не убии - а рашка приишла вбивати - чого ти за це мовчиш - голуб миру
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11.03.2024 20:57 Ответить
первая заповедь-поклоняйся только истинному Богу!не убей -пятая.
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11.03.2024 21:28 Ответить
А яка там - не сотвори кумира? Тобто, не кланяйся нікому.
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11.03.2024 21:35 Ответить
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11.03.2024 23:25 Ответить
проігнорить і нічого йому за це не буде... тим паче що він наврялд чи сидить в Україні з 2022....все це гра на публіку перед мудрим нарідом,не інакше...
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11.03.2024 20:57 Ответить
Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук відповів главі своєї церкви Папи Римському.
Він переконаний у здатності українців вистояти проти російської агресії, нікому й на гадку не спадає здатися.

Про це він сказав під час зустрічі з українською громадою Нью-Йорка.

«Україна зранена, але нескорена. Україна змучена, але вона стоїть і вистоїть. Повірте мені, нікому й на гадку не спадає здатися. Навіть там, де сьогодні ідуть бойові дії; послухайте наших людей в Херсоні, Запоріжжі, Одесі, Харкові, Сумах. Бо ми знаємо, якщо Україна, не дай, Боже, була б хоча частково завойована - пошириться межа смерті» - сказав Блаженніший Святослав.

За його словами, звірства росіян у Бучі були лише вступом, вони так хотіли залити кров'ю весь Київ. «Якби не мужність наших хлопців і дівчат і дивна сила Божа, яка тоді витала над Києвом, мабуть, сьогодні я б до вас не приїхав», - додав він.

До тих, хто зі скептицизмом дивиться на здатність України вистояти, глава УГКЦ звернувся з такими словами: «Приїдьте в Україну і подивіться. Хто з вас не вірить у перемогу України - йдіть до сповіді. Бо це означає, що ми мало довіряємо присутньому в тілі українського народу живому Богові»
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11.03.2024 20:57 Ответить
якщо ти глава УГКЦ то ти мав би вже не відповідати нквд исту папі а організовано покинути цю диявольську секту і перейти до української церкви.
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11.03.2024 22:03 Ответить
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11.03.2024 20:57 Ответить
Насрать старому маразматику в тиару.В голову ему уже путен насрал.
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11.03.2024 20:57 Ответить
А в банке же Ватикана кацапы свое бабло прячут. Заберут - Втикан обанкротится
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11.03.2024 21:14 Ответить
Кулебу з лопатою на весь папській орден
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11.03.2024 21:00 Ответить
нормальні люди після такої папіної сволочні випихують з хати.
ну то нормальні...
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11.03.2024 21:07 Ответить
Ви думаєте, що це так легко зробити, в цьому світі??),
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11.03.2024 21:18 Ответить
а в цьому світі все нелегко...
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11.03.2024 21:22 Ответить
Та шо ви всі зачипились за того папу. У вас своя гнида сидить і керує мирним народонаселенням - він завжди та давно здавав всі інтереси України - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ

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11.03.2024 21:33 Ответить
А готова папа-свиня пустити білий дім у Ватикані? Світ вже зачекався! Закоптити свиню білим димом! Хай обирають нового папу...
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11.03.2024 22:01 Ответить
Та не звертайте увагу на юродивого...
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11.03.2024 22:04 Ответить
ТО РОСІЙСЬКІ ГРОШІ ТАКИ ХОВАЮТЬ У БАНКАХ ВАТИКАНУ?

01.05.2023 5 https://33kanal.com/news/213095.html#comments коментарів

viber://forward?text=%D0%A2%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%96%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%20%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D1%83%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%83%3F%20https%3A%2F%2F33kanal.com%2Fnews%2F213095.html

Папа Римський Франциск під час візиту до Угорщини приватно зустрівся з митрополитом Будапештським і Угорським, колишнім головою Відділу зовнішніх зв'язків московського патріархату Іларіоном (Алфєєвим), проти якого в Україні запроваджені санкції.

Зазначається, що глава католицької церкви привітав митрополита Іларіона обіймами та поцілував його панагію.

Востаннє Папа Франциск та митрополит Іларіон зустрічалися 22 грудня 2021 року у Ватикані. Тоді вони обговорили «деякі питання спільного занепокоєння», - пише Vatican News. Вперше Франциск зустрівся з Іларіоном 20 березня 2013 року, тобто наступного дня після того, як став главою католицької церкви.

Це ще раз підтверджує, що москва тісно пов'язана з Ватиканом, не дивлячись на те, що це різні церкви - православна і католицька, які в інші часи воювали одна з одною.

Ще це підтверджує, що у банку Ватикану зберігаються гроші Путіна про що неодноразово говорили експерти і цей зв'язок дуже міцний, не дивлячись на війну.
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11.03.2024 22:07 Ответить
Хто такий папа- АБСОЛЮТНИЙ КЛОУН З ОБРІЗКОМ КАВУНА НА ГОЛОВІ, ЯКОМУ ХВАТИЛО НАГЛОСТІ ВИДАВАТИ СЕБЕ ПРЕДСТАВНИКОМ БОГА НА ЗЕМЛІ. НЕ МОЖЕ БУТИ ПОСЕРЕДНИКА У ЛЮДИНИ В СПІЛКУВАННІ З БОГОМ, У КОЖНОГО СВОЇ ВІДНОСИНИ З ТВОРЦЕМ.
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12.03.2024 06:11 Ответить
 
 