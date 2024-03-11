Посла Ватикана пригласили в МИД Украины из-за высказывания Папы Римского Франциска
Апостольского нунция в Украине Висвальдаса Кульбокаса пригласили в Министерство иностранных дел Украины из-за высказывания Папы Франциска.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
Кульбокас сообщили, что в Украине разочарованы словами Понтифика относительно "белого флага" и необходимости "проявить храбрость и вести переговоры" с агрессором.
В МИД отметили, что вместо призывов, легализирующих право сильного и поощряющих его к дальнейшему пренебрежению нормами международного права, от главы Святого Престола ожидались сигналы в сторону мирового сообщества о необходимости немедленного объединения сил для обеспечения победы добра над злом, а также апелляции к нападающему, а не к жертве.
В министерстве отметили, что Украина, как никто другой, стремится к миру. Этот мир, однако, должен быть справедливым и основанным на принципах Устава ООН и Формулы мира, предложенной президентом Зеленским.
Папа Римский призвал Украину к переговорам с РФ
Напомним, папа Римский Франциск в записанном в феврале интервью заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белое знамя и начать переговоры со страной-агрессором.
В Ватикане впоследствии разъяснили слова папы Римского Франциска, сказанные в интервью швейцарскому радио и телевидению - что, мол, Папа Франциск призывал к прекращению огня и возобновлению переговоров, а не капитуляции Украины.
Посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш встретится с Папой Римским Франциском, чтобы обсудить недавнее заявление понтифика о российской войне в Украине.
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Бруно разошелся с Ватиканом в взглядах на догмы.
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Из-за своей склонности к чтению сочинений, признанных католической церковью подозрительными, и по причине высказываемых сомнений относительно пресуществления и непорочного зачатия Девы Марии, а также своего неортодоксального подхода к трактованию догмата о Троице навлёк на себя подозрения в исповедании ереси и был вынужден покинуть орден доминиканцев (1576) и скитаться по Европе: жил в Швейцарии, Франции, Англии и Германии Вернувшись в Италию (1592), был арестован в Венеции и выдан инквизиционному суду в Риме. Он отказался отречься от своего вероучения и после семилетнего тюремного заключения был сожжён на костре как еретик и нарушитель монашеского обета
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Потрібно міняти їх всіх! І папу, і ЄрЗе!
Він переконаний у здатності українців вистояти проти російської агресії, нікому й на гадку не спадає здатися.
Про це він сказав під час зустрічі з українською громадою Нью-Йорка.
«Україна зранена, але нескорена. Україна змучена, але вона стоїть і вистоїть. Повірте мені, нікому й на гадку не спадає здатися. Навіть там, де сьогодні ідуть бойові дії; послухайте наших людей в Херсоні, Запоріжжі, Одесі, Харкові, Сумах. Бо ми знаємо, якщо Україна, не дай, Боже, була б хоча частково завойована - пошириться межа смерті» - сказав Блаженніший Святослав.
За його словами, звірства росіян у Бучі були лише вступом, вони так хотіли залити кров'ю весь Київ. «Якби не мужність наших хлопців і дівчат і дивна сила Божа, яка тоді витала над Києвом, мабуть, сьогодні я б до вас не приїхав», - додав він.
До тих, хто зі скептицизмом дивиться на здатність України вистояти, глава УГКЦ звернувся з такими словами: «Приїдьте в Україну і подивіться. Хто з вас не вірить у перемогу України - йдіть до сповіді. Бо це означає, що ми мало довіряємо присутньому в тілі українського народу живому Богові»
ну то нормальні...
01.05.2023 5 https://33kanal.com/news/213095.html#comments коментарів
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Папа Римський Франциск під час візиту до Угорщини приватно зустрівся з митрополитом Будапештським і Угорським, колишнім головою Відділу зовнішніх зв'язків московського патріархату Іларіоном (Алфєєвим), проти якого в Україні запроваджені санкції.
Зазначається, що глава католицької церкви привітав митрополита Іларіона обіймами та поцілував його панагію.
Востаннє Папа Франциск та митрополит Іларіон зустрічалися 22 грудня 2021 року у Ватикані. Тоді вони обговорили «деякі питання спільного занепокоєння», - пише Vatican News. Вперше Франциск зустрівся з Іларіоном 20 березня 2013 року, тобто наступного дня після того, як став главою католицької церкви.
Це ще раз підтверджує, що москва тісно пов'язана з Ватиканом, не дивлячись на те, що це різні церкви - православна і католицька, які в інші часи воювали одна з одною.
Ще це підтверджує, що у банку Ватикану зберігаються гроші Путіна про що неодноразово говорили експерти і цей зв'язок дуже міцний, не дивлячись на війну.