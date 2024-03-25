Вночі ворог зосередив увагу на Одеській та Миколаївській областях, перед ударом дронів випустив радіолокаційну ракету, - ОК "Південь"

Росіяни намагаються знешкодити спроможність української протиповітряної оборони. Перед основним ударом дронів ворог випустив радіолокаційну ракету Х-31П.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповіла прессекретар Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"Перед заходом на удар дронів, ворог працював тактичною авіацією і випустив радіолокаційну ракету Х-31П. Можливо знищена у повітрі. Дані перевіряються", - заявила Гуменюк.

Вона зазначила, що бойова робота ППО на півдні України вночі тривала півтори години. Ворог намагався вдарити по об'єктах енергетики. По 4 дрони знищено в Одеській та Миколаївській областях.

Уламками збитого дрона в житловому кварталі Миколаєва, за словами Гуменюк, пошкоджено двоповерхову будівлю, 11 постраждалих, їм надана медична допомога. 3 людини, за попередніми даними, в лікарнях.

"Ворог, вишукуючи об'єкти для ураження, спрямовував дрони серед житлових будинків, тому наслідки бойової роботи можуть завдавати таких пошкоджень", - сказала Гуменюк.