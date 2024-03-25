Вночі ворог атакував дві підстанції на півдні, - "Укренерго"
Ворог продовжує прицільно бити по енергетичній інфраструктурі. Вночі були атаковані дві підстанції в південному регіоні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".
"Через пошкодження обладнання по Одесі та Одеській області енергетики вимушені збільшити періоди обмеження споживання. Це необхідно для захисту вцілілого обладнання від перевантаження, яке може викликати додаткові технологічні пошкодження", - зазначили у компанії.
За даними "Укренерго", більше інформації про зміни у графіках відключень можна знайти на офіційних сторінках місцевого обленерго.
