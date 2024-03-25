УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10660 відвідувачів онлайн
Новини
3 466 2

Вночі ворог атакував дві підстанції на півдні, - "Укренерго"

електропідстанція

Ворог продовжує прицільно бити по енергетичній інфраструктурі. Вночі були атаковані дві підстанції в південному регіоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

"Через пошкодження обладнання по Одесі та Одеській області енергетики вимушені збільшити періоди обмеження споживання. Це необхідно для захисту вцілілого обладнання від перевантаження, яке може викликати додаткові технологічні пошкодження", - зазначили у компанії.

За даними "Укренерго", більше інформації про зміни у графіках відключень можна знайти на офіційних сторінках місцевого обленерго.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував Одесу ударними БпЛА, внаслідок влучань частина міста без світла - ОВА

Автор: 

Одеса (5616) електроенергія (6363) Укренерго (2745)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Одноокий пуштун що каже?
показати весь коментар
25.03.2024 08:11 Відповісти
Орки и логика понятия не совместимые в морозу по энергетики не били а по теплу начали.Говорил же тогда еще в Морозу что надо было подмосковные подстанции которые на Москву идут ложить беспилотниками.
показати весь коментар
25.03.2024 08:24 Відповісти
 
 