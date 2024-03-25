Російський ВДК "Ямал" зазнав критичних пошкоджень, - ГУР

23 березня 2024 року у тимчасово окупованому Криму відбулось успішне вогневе ураження об’єктів Чорноморського Флоту держави-агресора Росії.

Зокрема, ГУР підтверджує, що був атакований 13-й судноремонтний завод ЧФ РФ у Севастополі, де, серед іншого, був пришвартований великий десантний корабель ворога "Ямал".

"За оцінками воєнної розвідки України, характер пошкоджень ВДК "Ямал" носить критичний характер: пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт. Окупанти безперервно відкачують воду із ураженого корабля, який брав участь в анексії Криму, а з 2017 по 2023 рік перебував на ремонті", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що інші деталі про втрати агресора внаслідок ракетної атаки Сил безпеки та оборони України проти військових об’єктів терористичної росії уточнюються.

Раніше із посиланням на СтратКом ЗСУ повідомлялося, що Сили оборони уразили кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв’язку і об’єкти інфраструктури ЧФ РФ у Севастополі.