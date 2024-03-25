Російський ВДК "Ямал" зазнав критичних пошкоджень, - ГУР
23 березня 2024 року у тимчасово окупованому Криму відбулось успішне вогневе ураження об’єктів Чорноморського Флоту держави-агресора Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР.
Зокрема, ГУР підтверджує, що був атакований 13-й судноремонтний завод ЧФ РФ у Севастополі, де, серед іншого, був пришвартований великий десантний корабель ворога "Ямал".
"За оцінками воєнної розвідки України, характер пошкоджень ВДК "Ямал" носить критичний характер: пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт. Окупанти безперервно відкачують воду із ураженого корабля, який брав участь в анексії Криму, а з 2017 по 2023 рік перебував на ремонті", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що інші деталі про втрати агресора внаслідок ракетної атаки Сил безпеки та оборони України проти військових об’єктів терористичної росії уточнюються.
Раніше із посиланням на СтратКом ЗСУ повідомлялося, що Сили оборони уразили кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв’язку і об’єкти інфраструктури ЧФ РФ у Севастополі.
Тай ще у тому яке древні укри викопали.
https://www.dialog.ua/war/292218_1711346877
Опубліковано перші супутникові знімки з результатами ракетних ударів по російських великих десантних кораблях у бухті Севастополя. Ракети, судячи з них, влучили поруч. На них можна побачити два влучання, в пірс, де стоїть один корабель, і в сухий док біля іншого.
А ось корабель ліворуч міг бути уражений десь в іншому місці. А на фото його вже тягнуть в док (не той шо праворуч а той який вже притоплений).
І тут є такі фактори:
- люди кажуть шо тінь від носової частини замала, тобто нос корабля може бути притоплений.
- корабель наче має нахил на правий борт. Це також підтверджує той третій буксир з правого борту - він може тримати корабель від подальшого нахилу.
- оті розводи на воді - то може шось витікає з корабля. Такі бухти досить глибокі, тому це не мул зі дна піднімається.
Так шо тримаємо пальці.
що москалям більше всього до вподоби
-відкачувати воду
А от матросиків певно пошлють в 810ту бригаду, на черговий штурм Новомихайлівки