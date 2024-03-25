УКР
Російський ВДК "Ямал" зазнав критичних пошкоджень, - ГУР

ямал

23 березня 2024 року у тимчасово окупованому Криму відбулось успішне вогневе ураження об’єктів Чорноморського Флоту держави-агресора Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР.

Зокрема, ГУР підтверджує, що був атакований 13-й судноремонтний завод ЧФ РФ у Севастополі, де, серед іншого, був пришвартований великий десантний корабель ворога "Ямал".

"За оцінками воєнної розвідки України, характер пошкоджень ВДК "Ямал" носить критичний характер: пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт. Окупанти безперервно відкачують воду із ураженого корабля, який брав участь в анексії Криму, а з 2017 по 2023 рік перебував на ремонті", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що інші деталі про втрати агресора внаслідок ракетної атаки Сил безпеки та оборони України проти військових об’єктів терористичної росії уточнюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністр оборони Британії Шеппс: РФ змушена обмежувати свій флот портом. Та навіть там кораблі Путіна тонуть

Раніше із посиланням на СтратКом ЗСУ повідомлялося, що Сили оборони уразили кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв’язку і об’єкти інфраструктури ЧФ РФ у Севастополі.

Автор: 

корабель (1628) Чорноморський флот рф (632) ГУР (683)
Топ коментарі
+44
показати весь коментар
25.03.2024 08:38 Відповісти
+25
показати весь коментар
25.03.2024 08:45 Відповісти
+12
А також Іван Хурс. Три їх човники потрапили під вогонь.
показати весь коментар
25.03.2024 08:36 Відповісти
Розворочении - але ше пливає
показати весь коментар
25.03.2024 08:34 Відповісти
...мацковскій флот поповнюють лише потоплені кораблі...
показати весь коментар
25.03.2024 08:53 Відповісти
А також Іван Хурс. Три їх човники потрапили під вогонь.
показати весь коментар
25.03.2024 08:36 Відповісти
уже можна і фото супутника надати......
показати весь коментар
25.03.2024 08:38 Відповісти
показати весь коментар
25.03.2024 08:38 Відповісти
...ані фсьо скрінят, і ржут...
показати весь коментар
25.03.2024 08:46 Відповісти
Бесподобно.
показати весь коментар
25.03.2024 09:06 Відповісти
показати весь коментар
25.03.2024 08:45 Відповісти
Та щоб у них пошвидше всі насоси здохли ...
показати весь коментар
25.03.2024 08:58 Відповісти
"Ямал" слово північне тому нема чого родить цьому кориту у море Південому.
Тай ще у тому яке древні укри викопали.
показати весь коментар
25.03.2024 09:05 Відповісти
зір падає..прочитав "кораблю "анал"...
показати весь коментар
25.03.2024 09:07 Відповісти
Так на кацапії все анал. Анал їх форер *****, вся кацапська военна техніка, як пишуть кацапські пропогандони, анало.говнет, вся їхня лапотна орда - спрошний анал.
показати весь коментар
25.03.2024 09:22 Відповісти
Хочеться знати, хто з них пише правду :

https://www.dialog.ua/war/292218_1711346877
показати весь коментар
25.03.2024 09:19 Відповісти
Судячи з усього, поспішили трохи...

Опубліковано перші супутникові знімки з результатами ракетних ударів по російських великих десантних кораблях у бухті Севастополя. Ракети, судячи з них, влучили поруч. На них можна побачити два влучання, в пірс, де стоїть один корабель, і в сухий док біля іншого.

показати весь коментар
25.03.2024 09:24 Відповісти
А мені здається що ото там де док - то просто якесь масляне пятно. Бо наче ураження від крилатої ракети мало б лишити якусь крупну дірку.
А ось корабель ліворуч міг бути уражений десь в іншому місці. А на фото його вже тягнуть в док (не той шо праворуч а той який вже притоплений).
І тут є такі фактори:
- люди кажуть шо тінь від носової частини замала, тобто нос корабля може бути притоплений.
- корабель наче має нахил на правий борт. Це також підтверджує той третій буксир з правого борту - він може тримати корабель від подальшого нахилу.
- оті розводи на воді - то може шось витікає з корабля. Такі бухти досить глибокі, тому це не мул зі дна піднімається.
Так шо тримаємо пальці.
показати весь коментар
25.03.2024 10:02 Відповісти
Розводи на воді - відкачують воду. А така брудна, тому що всередині корита - гадюшник
показати весь коментар
25.03.2024 10:36 Відповісти
качайте, кацапи.. https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=WqBFOSF7xqk ещё 5000 вёдер - и "ключик" у вас в кармане
показати весь коментар
25.03.2024 09:26 Відповісти
це саме те
що москалям більше всього до вподоби
-відкачувати воду
показати весь коментар
25.03.2024 09:50 Відповісти
6 років стояв в ремонті, постоїть ще десяток.

А от матросиків певно пошлють в 810ту бригаду, на черговий штурм Новомихайлівки
показати весь коментар
25.03.2024 10:21 Відповісти
 
 