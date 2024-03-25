Міжнародний реєстр збитків, завданих Росією, відкриють для прийому заяв, - Мін’юст

За тиждень для прийому заяв відкриють Міжнародний реєстр збитків, завданих Росією.

Так, вже за тиждень, на Міжнародній конференції "Відновлення справедливості для України", що відбудеться в нідерландському місті Гаага, в присутності міністрів іноземних справ та міністрів юстиції країн Євросоюзу планується оголосити про старт технічного запуску Міжнародного Реєстру збитків. Реєстр збитків – це система обліку заяв фізичних, юридичних осіб та держави Україна про відшкодування збитків, втрат, шкоди від агресії Росії проти України.

"Реєстр почне прийом заяв на компенсації для постраждалих від збройної агресії РФ. Поки що мова йде про відкриття однієї Категорії заявників. Загалом Реєстр буде налічувати 40 Категорій.

На сьогодні створено всі органи управління Реєстру. Рада Реєстру прийняла пакет правил і положень Реєстру необхідних для запуску. Він включає правила подання, обробки та внесення заяв, а також категорії заяв, прийнятних для внесення до Реєстру збитків", - йдеться в повідомленні.

Категорії заяв включатимуть: втрату життя, катування та сексуальне насильство, а також тілесні ушкодження, примусове переміщення та примусове переселення осіб, втрату майна та доходу, інші форми економічних збитків, пошкодження критичної інфраструктури та інших державних об’єктів, збитки, завдані історико-культурній спадщині, збитки навколишньому середовищу тощо. Усі Категорії визначені Радою Реєстру.

Кожна Категорія має свої правила подання, окрему затверджену Статутом Реєстру форму претензії. Для прийому заяв створено цифрову платформу. Передбачається, що всі заяви будуть тільки у цифровому форматі.

