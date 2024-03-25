Країни ЄС мають розглянути можливість запровадження спеціального податку для фінансування військових закупівель, - президент Естонії Каріс

Європа повинна прагнути до того, щоб як мінімум відповідати оборонним витратам США, що означає більш ніж подвоєння нинішніх рівнів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Financial Times заявив президент Естонії Алар Каріс.

Він зазначив, що на США припадає 68% усіх витрат на оборону в НАТО. Тож європейським країнам слід збільшити фінансування військових витрат до 3% ВВП. Європа повинна прагнути до того, щоб як мінімум відповідати оборонним витратам США, що означає більш ніж подвоєння нинішніх рівнів.

"Це один зі способів напряму спрямувати гроші на оборону, і люди розуміють, куди йдуть ці гроші", – сказав Каріс.

