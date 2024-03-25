УКР
Країни ЄС мають розглянути можливість запровадження спеціального податку для фінансування військових закупівель, - президент Естонії Каріс

Європа повинна прагнути до того, щоб як мінімум відповідати оборонним витратам США, що означає більш ніж подвоєння нинішніх рівнів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Financial Times заявив президент Естонії Алар Каріс.

Він зазначив, що на США припадає 68% усіх витрат на оборону в НАТО. Тож європейським країнам слід збільшити фінансування військових витрат до 3% ВВП. Європа повинна прагнути до того, щоб як мінімум відповідати оборонним витратам США, що означає більш ніж подвоєння нинішніх рівнів.

"Це один зі способів напряму спрямувати гроші на оборону, і люди розуміють, куди йдуть ці гроші", – сказав Каріс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС може змінити правила для відправки озброєння Україні, - Financial Times

Молодці,розбудіть всіх хто спить і мріє що якось буде.Не вийде відсидітись,кацапи знищать всіх хто не буде захищатись
25.03.2024 10:10 Відповісти
"Все нове - добре забуте старе!" У Польщі ще з 16 століття існував так званий "кварцяний" податок Ці гроші збиралися саме на забезпечення так званого "кварцяного війська" (ополчення) яке збиралося при загрозі війни
25.03.2024 10:22 Відповісти
"Країни ЄС" радше вийдуть з "ЄС", ніж запровадять новий податок.
Вчора побачив перші написи на тротуарі "POLEXIT"...
25.03.2024 10:46 Відповісти
 
 