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ЄС може змінити правила для відправки озброєння Україні, - Financial Times

зброя,боєприпаси

Європейський союз вирішив обійти пункт Договору про ЄС щодо заборони закупівлі зброї з бюджету організації, щоб наростити військову допомогу Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це пише Financial Times з посиланням на власні джерела та документ ЄС.

Йдеться про ст. 41(2), згідно з якою із загального бюджету ЄС заборонено фінансувати "операції, які мають військове значення". Єврокомісія запропонувала цільовій юридичній групі переглянути це положення. Якщо це вдасться зробити, ЄС зможе стати прямим покупцем летальної зброї.

"Це було б абсолютно новаторським рішенням", – сказав один зі співрозмовників газети й додав, що "це могло б багато чого змінити".

Питання юристів стосується того, чи ця стаття застосовується тільки до військових операцій ЄС – якщо так, то тоді вона не забороняє закупівлі зброї для інших організацій, наприклад, ЗСУ, сказали джерела Financial Times. Поки що юридична робота на ранній стадії, про зміни говорити передчасно, зазначили вони. Крім того, члени ЄС можуть подати до суду, якщо вважають, що було допущено порушення договору.

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Видання нагадало, що у 2022 році країни-члени Євросоюзу погодилися фінансувати постачання озброєння Києву через багатосторонній фонд, який було створено поза бюджетом ЄС – в обхід статті договору, що регулює діяльність об'єднання.

Автор: 

зброя (7537) Україна (5968) Євросоюз (13672)


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Топ коментарі
+7
Введут отрицательные поставки?
Нулевые мы уже видели, F-16 гоняют аж солнца не видно.
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22.03.2024 10:08 Відповісти
+6
"Єврокомісія запропонувала цільовій юридичній групі переглянути це положення..." - Перекладаю на людську мову: "Ми їбатимемось з цим питанням в різних комітетах, нарадах і комісіях декілька років, щоб підписати черговий меморандум. А поки що мобілізуйте м'ясо."
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22.03.2024 10:19 Відповісти
+5
''-ЄС заборонено фінансувати військові операції..''-. Ой *уйло не на ту країну напало
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22.03.2024 10:23 Відповісти
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Введут отрицательные поставки?
Нулевые мы уже видели, F-16 гоняют аж солнца не видно.
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22.03.2024 10:08 Відповісти
Країни-партнери вже готові передати перші винищувачі F-16, проте Україна має завершити підготовчі роботи. Джерело:
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22.03.2024 10:13 Відповісти
"Єврокомісія запропонувала цільовій юридичній групі переглянути це положення..." - Перекладаю на людську мову: "Ми їбатимемось з цим питанням в різних комітетах, нарадах і комісіях декілька років, щоб підписати черговий меморандум. А поки що мобілізуйте м'ясо."
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22.03.2024 10:19 Відповісти
Друзі чекаємо, рятуйте нас .... орда пре щосили
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22.03.2024 10:20 Відповісти
''-ЄС заборонено фінансувати військові операції..''-. Ой *уйло не на ту країну напало
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22.03.2024 10:23 Відповісти
Треба розділяти де зброя для сторони що захищається, не повинна мати обмежень і санкції для тих хто озброює агресора.
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22.03.2024 10:32 Відповісти
Давайте угадаю:Венгрия и Австрия ЗАБЛОКИРУЮТ это решение. Англия давно поняла что ЕС это лебедь рак и щука в одной повозке. Принцип конценсуса-это ******! Я еще понимаю косенсус в военных операциях когда нужно посылать своих солдат на чужую войну. Но в других вопросах-почему не сделать принцип квалифицированного 2/3 голосов большинства? А кому не нравися-может покинуть ЕС
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22.03.2024 11:27 Відповісти
чтобы поменять принцип консенсуса на принцип большинства, наверняка требуется консенсус

справедливости ради - кроме Венгрии и Австрии, есть еще Словакия, Италия, Хорватия, Мальта, Греция, может кто еще - просто они помалкивают в основном, но тихо вставляют палки в колеса.
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22.03.2024 11:51 Відповісти
Все-же в ЕС есть законный способ временно ОТСТРАНИТЬ страну от голосования. При желании подавляющего большинства можно применить это к тнем странам которые блокируют деятельность ЕС. Можно пойти радикальне:ЗАНОВО ПЕРЕСОБРАТЬ ЕС но уже с адекватным законодательством:ВСЕ голосования квалифицированным 2/3 голосов. А иначе-ЕС это мертворожденный союз который развалится сразу как начнн=ется что-то подобное 3 Мировой. Еще раз поздравляю Англичан что вовремя свалили от туда
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22.03.2024 12:00 Відповісти
Ваша адекватность относительна. У немцев совсем другие ее параметры, как и у греков и испанцев. Собирать новый ЕС с адекватным законодательством относительно чьих интересов? Чисто украинских? Вот с этим просто например проблемы с главной кормилицы ЕС - Германии. Ну вот например сейчас политика Шольца идет в разрез с интересами простых немцев, зато они целиком в украинских инетерсах. Но вот беда, там через год выборы вполне себе возможно новая коалиция соберется между AfD и CSU, Шольц ничего сделать не сможет и они опять пойдут по пути, адекватном именно для самих простых немцев, но вот вам это уже не понравится, потому что ваши интересы учтены не будут в полном объеме. Сложно все, вы каждый раз забываете, что все страны в первую очередь смотрят на то, что будет именно выгодно им. Ситуация с современной Германией где народ за одно, а правительство за другое это довольно уникальный случай для такой крупной промышленной страны.
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22.03.2024 18:33 Відповісти
США тоже не хотели ввязываться в Европейскую войну 1939 года. Да и Англия и Франция не особо воевали против Гитлера когда он напал на Польшу-все они думали что ИХ НЕ КОСНЕТСЯ. Если немцы думают что их не коснется если Пуйло захватит Украину-значит немцы такие-же дураки как и вы. Надеюсь не такие
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24.03.2024 11:19 Відповісти
Какие именно у россии могут быть притензии к Германии и Франции, перечислите пожалуйста. Такие, ради которых кацы пойдут войной на эти страны. Вы не понимаете, что они спят и видят окончание войны, что бы опять начать торговать. СименсБош и Басф сделают все, что вернуть прямую торговлю без кормежки посредников. Глобализация. Лишних рынков на 140 миллионов душ тупо нету, вы не представляете сколько миллардов потратили те же Дюпон, Юниливер и например Марс на свои заводы и маркетинг там. Зачем им такие убытки, это ж капиталисты. Они всегда договорятся между собой.
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24.03.2024 20:15 Відповісти
головне це те, що всі новини подаються в майбутьньому відмінку,,, можливо,,, а можливо і не можливо. дістали *****
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22.03.2024 11:46 Відповісти
https://youtu.be/vrZGfy80ICk?si=3QuOLNquU73qXtjp ...

Запад Украине ничего не должен...,должен только Голобородьке миллиарды долларов...
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22.03.2024 12:15 Відповісти
 
 