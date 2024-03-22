ЄС може змінити правила для відправки озброєння Україні, - Financial Times

Європейський союз вирішив обійти пункт Договору про ЄС щодо заборони закупівлі зброї з бюджету організації, щоб наростити військову допомогу Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times з посиланням на власні джерела та документ ЄС.

Йдеться про ст. 41(2), згідно з якою із загального бюджету ЄС заборонено фінансувати "операції, які мають військове значення". Єврокомісія запропонувала цільовій юридичній групі переглянути це положення. Якщо це вдасться зробити, ЄС зможе стати прямим покупцем летальної зброї.

"Це було б абсолютно новаторським рішенням", – сказав один зі співрозмовників газети й додав, що "це могло б багато чого змінити".

Питання юристів стосується того, чи ця стаття застосовується тільки до військових операцій ЄС – якщо так, то тоді вона не забороняє закупівлі зброї для інших організацій, наприклад, ЗСУ, сказали джерела Financial Times. Поки що юридична робота на ранній стадії, про зміни говорити передчасно, зазначили вони. Крім того, члени ЄС можуть подати до суду, якщо вважають, що було допущено порушення договору.

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Видання нагадало, що у 2022 році країни-члени Євросоюзу погодилися фінансувати постачання озброєння Києву через багатосторонній фонд, який було створено поза бюджетом ЄС – в обхід статті договору, що регулює діяльність об'єднання.