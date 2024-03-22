ЕС может изменить правила отправки вооружения Украине, - Financial Times
Европейский союз решил обойти пункт Договора о ЕС о запрете закупки оружия из бюджета организации, чтобы нарастить военную помощь Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times со ссылкой на свои источники и документ ЕС.
Речь идет о ст. 41(2), согласно которой из общего бюджета ЕС запрещено финансировать "операции, имеющие военное значение". Еврокомиссия предложила целевой юридической группе пересмотреть это положение. Если это удастся сделать, ЕС сможет стать прямым покупателем летального оружия.
"Это было бы абсолютно новаторским решением", – сказал один из собеседников газеты и добавил, что "это могло бы многое изменить".
Вопрос юристов касается того, применяется ли эта статья только к военным операциям ЕС – если да, то тогда она не запрещает закупки оружия для других организаций, например, ВСУ, сказали источники Financial Times. Пока что юридическая работа на ранней стадии, об изменениях говорить преждевременно, отметили они. Кроме того, члены ЕС могут подать в суд, считая, что было допущено нарушение договора.
Издание напомнило, что в 2022 году страны-члены Евросоюза согласились финансировать поставки вооружения Киеву через многосторонний фонд, созданный вне бюджета ЕС – в обход статьи договора, регулирующего деятельность объединения.
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Нулевые мы уже видели, F-16 гоняют аж солнца не видно.
справедливости ради - кроме Венгрии и Австрии, есть еще Словакия, Италия, Хорватия, Мальта, Греция, может кто еще - просто они помалкивают в основном, но тихо вставляют палки в колеса.
Запад Украине ничего не должен...,должен только Голобородьке миллиарды долларов...