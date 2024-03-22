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ЕС может изменить правила отправки вооружения Украине, - Financial Times

зброя,боєприпаси

Европейский союз решил обойти пункт Договора о ЕС о запрете закупки оружия из бюджета организации, чтобы нарастить военную помощь Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times со ссылкой на свои источники и документ ЕС.

Речь идет о ст. 41(2), согласно которой из общего бюджета ЕС запрещено финансировать "операции, имеющие военное значение". Еврокомиссия предложила целевой юридической группе пересмотреть это положение. Если это удастся сделать, ЕС сможет стать прямым покупателем летального оружия.

"Это было бы абсолютно новаторским решением", – сказал один из собеседников газеты и добавил, что "это могло бы многое изменить".

Вопрос юристов касается того, применяется ли эта статья только к военным операциям ЕС – если да, то тогда она не запрещает закупки оружия для других организаций, например, ВСУ, сказали источники Financial Times. Пока что юридическая работа на ранней стадии, об изменениях говорить преждевременно, отметили они. Кроме того, члены ЕС могут подать в суд, считая, что было допущено нарушение договора.

Также читайте: ЕС должен ускорить и сделать более интенсивными усилия относительно помощи Украине, - глава Европарламента Мецола

Издание напомнило, что в 2022 году страны-члены Евросоюза согласились финансировать поставки вооружения Киеву через многосторонний фонд, созданный вне бюджета ЕС – в обход статьи договора, регулирующего деятельность объединения.

Автор: 

оружие (10269) Украина (45021) Евросоюз (17284)


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Топ комментарии
+7
Введут отрицательные поставки?
Нулевые мы уже видели, F-16 гоняют аж солнца не видно.
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22.03.2024 10:08 Ответить
+6
"Єврокомісія запропонувала цільовій юридичній групі переглянути це положення..." - Перекладаю на людську мову: "Ми їбатимемось з цим питанням в різних комітетах, нарадах і комісіях декілька років, щоб підписати черговий меморандум. А поки що мобілізуйте м'ясо."
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22.03.2024 10:19 Ответить
+5
''-ЄС заборонено фінансувати військові операції..''-. Ой *уйло не на ту країну напало
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22.03.2024 10:23 Ответить
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Введут отрицательные поставки?
Нулевые мы уже видели, F-16 гоняют аж солнца не видно.
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22.03.2024 10:08 Ответить
Країни-партнери вже готові передати перші винищувачі F-16, проте Україна має завершити підготовчі роботи. Джерело:
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22.03.2024 10:13 Ответить
"Єврокомісія запропонувала цільовій юридичній групі переглянути це положення..." - Перекладаю на людську мову: "Ми їбатимемось з цим питанням в різних комітетах, нарадах і комісіях декілька років, щоб підписати черговий меморандум. А поки що мобілізуйте м'ясо."
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22.03.2024 10:19 Ответить
Друзі чекаємо, рятуйте нас .... орда пре щосили
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22.03.2024 10:20 Ответить
''-ЄС заборонено фінансувати військові операції..''-. Ой *уйло не на ту країну напало
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22.03.2024 10:23 Ответить
Треба розділяти де зброя для сторони що захищається, не повинна мати обмежень і санкції для тих хто озброює агресора.
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22.03.2024 10:32 Ответить
Давайте угадаю:Венгрия и Австрия ЗАБЛОКИРУЮТ это решение. Англия давно поняла что ЕС это лебедь рак и щука в одной повозке. Принцип конценсуса-это ******! Я еще понимаю косенсус в военных операциях когда нужно посылать своих солдат на чужую войну. Но в других вопросах-почему не сделать принцип квалифицированного 2/3 голосов большинства? А кому не нравися-может покинуть ЕС
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22.03.2024 11:27 Ответить
чтобы поменять принцип консенсуса на принцип большинства, наверняка требуется консенсус

справедливости ради - кроме Венгрии и Австрии, есть еще Словакия, Италия, Хорватия, Мальта, Греция, может кто еще - просто они помалкивают в основном, но тихо вставляют палки в колеса.
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22.03.2024 11:51 Ответить
Все-же в ЕС есть законный способ временно ОТСТРАНИТЬ страну от голосования. При желании подавляющего большинства можно применить это к тнем странам которые блокируют деятельность ЕС. Можно пойти радикальне:ЗАНОВО ПЕРЕСОБРАТЬ ЕС но уже с адекватным законодательством:ВСЕ голосования квалифицированным 2/3 голосов. А иначе-ЕС это мертворожденный союз который развалится сразу как начнн=ется что-то подобное 3 Мировой. Еще раз поздравляю Англичан что вовремя свалили от туда
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22.03.2024 12:00 Ответить
Ваша адекватность относительна. У немцев совсем другие ее параметры, как и у греков и испанцев. Собирать новый ЕС с адекватным законодательством относительно чьих интересов? Чисто украинских? Вот с этим просто например проблемы с главной кормилицы ЕС - Германии. Ну вот например сейчас политика Шольца идет в разрез с интересами простых немцев, зато они целиком в украинских инетерсах. Но вот беда, там через год выборы вполне себе возможно новая коалиция соберется между AfD и CSU, Шольц ничего сделать не сможет и они опять пойдут по пути, адекватном именно для самих простых немцев, но вот вам это уже не понравится, потому что ваши интересы учтены не будут в полном объеме. Сложно все, вы каждый раз забываете, что все страны в первую очередь смотрят на то, что будет именно выгодно им. Ситуация с современной Германией где народ за одно, а правительство за другое это довольно уникальный случай для такой крупной промышленной страны.
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22.03.2024 18:33 Ответить
США тоже не хотели ввязываться в Европейскую войну 1939 года. Да и Англия и Франция не особо воевали против Гитлера когда он напал на Польшу-все они думали что ИХ НЕ КОСНЕТСЯ. Если немцы думают что их не коснется если Пуйло захватит Украину-значит немцы такие-же дураки как и вы. Надеюсь не такие
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24.03.2024 11:19 Ответить
Какие именно у россии могут быть притензии к Германии и Франции, перечислите пожалуйста. Такие, ради которых кацы пойдут войной на эти страны. Вы не понимаете, что они спят и видят окончание войны, что бы опять начать торговать. СименсБош и Басф сделают все, что вернуть прямую торговлю без кормежки посредников. Глобализация. Лишних рынков на 140 миллионов душ тупо нету, вы не представляете сколько миллардов потратили те же Дюпон, Юниливер и например Марс на свои заводы и маркетинг там. Зачем им такие убытки, это ж капиталисты. Они всегда договорятся между собой.
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24.03.2024 20:15 Ответить
головне це те, що всі новини подаються в майбутьньому відмінку,,, можливо,,, а можливо і не можливо. дістали *****
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22.03.2024 11:46 Ответить
https://youtu.be/vrZGfy80ICk?si=3QuOLNquU73qXtjp ...

Запад Украине ничего не должен...,должен только Голобородьке миллиарды долларов...
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22.03.2024 12:15 Ответить
 
 