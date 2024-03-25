Законопроєкт про мобілізацію: Комітет ВР продовжує розглядати правки. На порядку денному - бронювання військовозобов’язаних, - "слуга народу" Здебський

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки на засіданні 25 березня продовжить розглядати правки до законопроєкту про мобілізацію.

Про це у коментарі LIGA.net повідомив нардеп від "Слуги народу", член комітету з нацбезпеки й оборони Юрій Здебський, передає Цензор.НЕТ.

"Статтю 23 пройшли (відстрочення від призову на військову службу під час мобілізації). Сьогодні розпочинаємо розглядати правки до статті 25 Закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. На порядку денному – бронювання військовозобовʼязаних", - зазначив він.

За словами нардепа від Голосу Ярослава Железняка, заплановано розглянути ще 710 правок.

"Виходить сьогодні пройдуть вже понад 50% законопроєкту", - додав він.

