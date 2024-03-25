УКР
Законопроєкт про мобілізацію: Комітет ВР продовжує розглядати правки. На порядку денному - бронювання військовозобов’язаних, - "слуга народу" Здебський

мобілізація

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки на засіданні 25 березня продовжить розглядати правки до законопроєкту про мобілізацію.

Про це у коментарі LIGA.net повідомив нардеп від "Слуги народу", член комітету з нацбезпеки й оборони Юрій Здебський, передає Цензор.НЕТ.

"Статтю 23 пройшли (відстрочення від призову на військову службу під час мобілізації). Сьогодні розпочинаємо розглядати правки до статті 25 Закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. На порядку денному – бронювання військовозобовʼязаних", - зазначив він.

За словами нардепа від Голосу Ярослава Железняка, заплановано розглянути ще 710 правок.

"Виходить сьогодні пройдуть вже понад 50% законопроєкту", - додав він.

мобілізація
Топ коментарі
+9
Не забудьте в ''бронь'' вписати своїх родичів, ''блатних'', грошовитих, ну і звичайно ''священну корову'' хрінпіду -95кагал!
25.03.2024 10:48 Відповісти
+7
Ніякої броні, крапка. Якщо 3+ дітей, то доплата мобілізованому на кожну дитину, починаючи з 3-ї. Якщо "цінний викладач економіки", то взагалі без доплат. Якщо чиновник чи держслужбовець, то тим більше ніякої броні. Чому хтось повинен воювати за заброньованих?
25.03.2024 10:59 Відповісти
+6
Походу з СН тільки цей Здобшиздуб білий шум генерує. Всі інщі розбіглися.
25.03.2024 10:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
із 4000 правок залишилось 3999 ?
25.03.2024 10:43 Відповісти
"Шойгу також стверджував, що російські військові планують до кінця 2024 року сформувати дві загальновійськові армії, 14 дивізій і 16 бригад"-300тисяч..? Активно готуються, вся економіка налаштована на військовий лад, мобілізація йде повним ходом!!. А у нас і 500 тисяч вже не треба, і закон про мобілізацію в диспутах хоронять..?До болю знайомо-2022рік...і ніхто не покараний?А історичний досвід країн які воювали ,щодо мобілізації, застосувати не пробували..? Не на часі..? Дєрьмократія? Якщо програємо, прийдуть рашисти моментально відмобілізують мільйони українців і в авангарді попхають на НАТО, а тих хто виживе з їх сім'ями пошлють Сибір "нєісходіму" засвоювувати...! Українське питання вирішать назавжди...?!
25.03.2024 12:07 Відповісти
Походу з СН тільки цей Здобшиздуб білий шум генерує. Всі інщі розбіглися.
25.03.2024 10:47 Відповісти
25.03.2024 10:48 Відповісти
Саботують мобілізіцію!
25.03.2024 10:48 Відповісти
ВСІ зелені та слугі кончені тварюки.
25.03.2024 10:49 Відповісти
Всі ж в курсі, що головний орган влади фактично не працює під час війни.
Згадайте як працював парламент в 2014. Щодня і може навіть вночі.
25.03.2024 10:55 Відповісти
Памятаєм. курс долара підняли з 8 до 42 і газ для населення з 90 копійок до7 гривень
25.03.2024 11:27 Відповісти
25.03.2024 10:59 Відповісти
А не пойти ли тебе нахер,Кутузов?
25.03.2024 11:58 Відповісти
думаєш, що пропетляєш, одноокий?
25.03.2024 12:08 Відповісти
Не забудьте про поліцейських, військових пенсіонерів, - це наш надійний резерв в тилу. )))
25.03.2024 11:37 Відповісти
Це зеленсКИЙ затіяв, йому й розхлюпуватись. Зі своїми напівНАВЧЕНИМИ однопартійцями. Треба було у 2019 році їх відправляти не в Трускавець, а одразу в Сорбонну. Щоб французи побачили цирк Шапіто.
25.03.2024 11:58 Відповісти
Всех чинушек на фронт,никакой брони,всех госслужащих чей близкий родственник призывного возраста находится за кордоном всех уволить и отправить в тцк.
25.03.2024 12:14 Відповісти
 
 