Обмеження на продаж алкоголю вводять на Сумщині
У Сумській області вводять обмеження на продаж алкогольних напоїв.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.
"На Сумщині вводяться обмеження на продаж алкогольних напоїв. Відповідний спільний наказ був підписаний головою Сумської обласної військової адміністрації Володимиром Артюхом та командиром оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" Дмитром Красильниковим", - йдеться в повідомленні.
Так, від 25 березня продаж алкогольних напоїв у роздрібній торговельній мережі та закладах ресторанного господарства буде заборонено у період з 21:00 до 8:00 години наступного дня, за винятком територій можливих або активних бойових дій.
Тобто, на території можливих або активних бойових дій продаж алкоголю, як і раніше, дозволений цілодобово? І хіба вся область - це не територія "можливих" бойових дій?
Не знаю нікого, хто б його спробував. На відміну від 96%...
99% може бути тільки в закритій тарі і то умовно...
Для нетерплячих був лікер "хлортрез" - спиртова витяжка з листя з додаванням цукру.
чи взлетить до небес?