Обмеження на продаж алкоголю вводять на Сумщині

У Сумській області вводять обмеження на продаж алкогольних напоїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОВА.

"На Сумщині вводяться обмеження на продаж алкогольних напоїв. Відповідний спільний наказ був підписаний головою Сумської обласної військової адміністрації Володимиром Артюхом та командиром оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" Дмитром Красильниковим", - йдеться в повідомленні.

Так, від 25 березня продаж алкогольних напоїв у роздрібній торговельній мережі та закладах ресторанного господарства буде заборонено у період з 21:00 до 8:00 години наступного дня, за винятком територій можливих або активних бойових дій.

у нас люди п'ють коньяк "сампанжене"
25.03.2024 14:11 Відповісти
Оо, яка назва. Напевне хранцузький)
25.03.2024 14:14 Відповісти
коняшні іздєлія Баби Дзини
25.03.2024 14:16 Відповісти
Привіт. Зі святом!
25.03.2024 14:19 Відповісти
Lheraud Millesime 1972 Petite Champagne Леро Миллезим 1972 Пти Шампань


)
25.03.2024 14:30 Відповісти
СамЖене-СамП"е
25.03.2024 16:44 Відповісти
Тобто, на території можливих або активних бойових дій продаж алкоголю, як і раніше, дозволений цілодобово? І хіба вся область - це не територія "можливих" бойових дій?
Тобто, на території можливих або активних бойових дій продаж алкоголю, як і раніше, дозволений цілодобово? І хіба вся область - це не територія "можливих" бойових дій?
25.03.2024 14:16 Відповісти
Дивно. Хто таке пише ? Чи хто так спотворює розпорядження ?
25.03.2024 14:18 Відповісти
Чи хто так перекручує ті розпорядження?
25.03.2024 16:01 Відповісти
Мені вже за сімдесят і я пережив кілька війн з алкоголізмом.Всі вони закінчились нищівною поразкою тих,хто почав цю боротьбу.Наймасштабніша війна яку розпочав Горбачов закінчилась його відставкою (річ неймовірна при авторитарній системі) і розпадом совітського союзу.Пора тим,які керують зараз Сумською областю зрозуміти,що горілка,як жінка Цезаря,стоїть вище всіх їхніх політичних комбінацій і далеко поза війною,державністю,релігією і так далі.Це - особисте,а особисте завжди на першому місці.
25.03.2024 14:26 Відповісти
Горілка тре заборонити - нафіга люди пють воду розбавленну спиртом шо нічого іншого нема чи шо ? А з алкоголізмом боротися тре - то з алкоголем мож подумати боротися чи ні .
25.03.2024 15:34 Відповісти
Дійсно, навіщо пити воду, розбавлену спиртом, коли можна пити чистий спирт?
25.03.2024 15:58 Відповісти
Не вийде вам попить чистого спірітусу - не вийде . 4 % водички все одно будуть присутні .
25.03.2024 16:01 Відповісти
Існує спирт абсолютний (99,8 - 99,9%). Саме їм "бодяжать" бензин.
Не знаю нікого, хто б його спробував. На відміну від 96%...
25.03.2024 16:23 Відповісти
З спиртом виходить та сама історія шо зі золотом - ніхто ж продавати прикраси з чистого золота не буде , бо через деякий час ці прикраси зітруться - чисте золото мож нігтем відколупувать воно мягке шо капець ( порівняно з іншими металами - галій і ртуть не входить в цей перелік ).
25.03.2024 16:41 Відповісти
96% через те, що при відкритті, спирт забирає вологу з повітря.
99% може бути тільки в закритій тарі і то умовно...
25.03.2024 16:47 Відповісти
При спробі вжити абсолютизований спирт можна отримати моцний хімічний опік. Та й для вживання 96% бажано мати деякі навички, які набуваються тренуванням... 😄
25.03.2024 17:34 Відповісти
Та які навички, треба пити як вино, смакуючи смак.
25.03.2024 17:44 Відповісти
Смакувати можна з 60%, настоянки....Ми з колегами в лабораторії ********* "нєсмєяновку" (рецепт росрадімперського хіміка О. Нєсмєянова) - настоянку на журавлині.
Для нетерплячих був лікер "хлортрез" - спиртова витяжка з листя з додаванням цукру.
25.03.2024 18:12 Відповісти
спирт треба розбавляти слиною, щоб не спалити горло. тому він повинен погуляти у роті
25.03.2024 18:15 Відповісти
ви про існування науки хімії, наперно, не чули... макс. концентрація спирту 96 з долями відсотку. І то в ідеалі, поки немає контакту з вологою повітря... я чув навіть про 200 % спирт.... Ну, то в опопвіданні тов. Гаррісона (фантаст такий чудовий)
25.03.2024 17:47 Відповісти
Та ж сама історія. Горбачовська (точніше, Лігачовська) заборона застала мене на відпочинку в Грузії (на Зеленому мисі). Це треба було бачити!
25.03.2024 15:56 Відповісти
Мені за 60, також побував на війні з зереним змієм... Можу засвідчити, як алкоголік вданій зав'язці (понад 25 років не бухаю), що це повна дурня. На цьому спалилися десятки країн... крім криміналу і самогону (тогож криміналу) нічого не буде. Ідіоти, так саме піднімати ціну на курево... я теж кинув, меня по фігу, в принципі... але зароблюяти починають всі, крім держави - пер за все - мусорня... так же як на наркоті.... живу в Сумах, побачимо...
25.03.2024 17:33 Відповісти
...наївно, сподіваймося, що заспокійливе для ЛЮДЕЙ подешевшає?..
чи взлетить до небес?
25.03.2024 14:26 Відповісти
Ух яка цінна інформація!
25.03.2024 14:27 Відповісти
якась херня, в нас з 22 до 8, що це дає - досі не зрозумів.
25.03.2024 14:35 Відповісти
Це додає людям незручностей. Доводиться брати "паливо" про запас.
25.03.2024 14:43 Відповісти
В містах в багатьох невеликих магазинах можна купити в будь-який час. А в селах для цього є "точки", де можна взяти самогон. Всі ці заборони - повна куйня. Досвід союзу нічому не навчив. Знов на ті ж граблі.
25.03.2024 15:33 Відповісти
Це дуже потужне рішення. Воно є складовою посилення безпеки на Сумщине. На початку зими ці ж мудрі люди хотіли збільшити коменданську годину з метою УВАГА! - економії електроєнергії(це не жарт). От зараз прилітає по місту і що? Може стало більше бомбосховищ? Ні... Стало більше динаміків з сиренами які виють не одночасно, а врізнобій на різні голоси по всьому місту. Тримайтесь сумчани, чи може сум'яни, бережіть життя та нерви...
25.03.2024 19:46 Відповісти
Тоесть на територии военных действий бухать можно круглосуточно а на мирных только до девяти вечера?
26.03.2024 04:45 Відповісти
 
 