Наслідки ворожих обстрілів Сумщини. ФОТОрепортаж

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по території Сумської області. Упродовж минулої доби загалом зафіксовано 60 ударів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Сумщини.

Зазначається, що у результаті обстрілів пошкоджено 8 приватних житлових будинків, один з них багатоквартирний, 3 господарчі споруди, літню кухню, будівлю школи та цивільну інфраструктуру.

