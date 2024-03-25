УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9940 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
1 337 1

Наслідки ворожих обстрілів Сумщини. ФОТОрепортаж

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по території Сумської області. Упродовж минулої доби загалом зафіксовано 60 ударів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Сумщини.

Упродовж минулої доби російські війська обстрілювали територію області. Загалом зафіксовано 60 ударів.

Зазначається, що у результаті обстрілів пошкоджено 8 приватних житлових будинків, один з них багатоквартирний, 3 господарчі споруди, літню кухню, будівлю школи та цивільну інфраструктуру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти впродовж дня обстріляли три громади на Сумщині, зафіксовано 50 вибухів

Наслідки російських ударів по Сумщині
Наслідки російських ударів по Сумщині
Наслідки російських ударів по Сумщині
Наслідки російських ударів по Сумщині

Автор: 

обстріл (30978) Сумська область (4240)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шкода людей. Люди будували роками, з любов'ю доглядали. А це бидло, яке на болотах квакало, всю працю в каміння. І долю вдрузки. Тримаймося, земляки !
показати весь коментар
25.03.2024 11:48 Відповісти
 
 