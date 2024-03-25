Наслідки ворожих обстрілів Сумщини. ФОТОрепортаж
Російські окупанти продовжують завдавати ударів по території Сумської області. Упродовж минулої доби загалом зафіксовано 60 ударів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Сумщини.
Упродовж минулої доби російські війська обстрілювали територію області. Загалом зафіксовано 60 ударів.
Зазначається, що у результаті обстрілів пошкоджено 8 приватних житлових будинків, один з них багатоквартирний, 3 господарчі споруди, літню кухню, будівлю школи та цивільну інфраструктуру.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
gr1959
показати весь коментар25.03.2024 11:48 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль