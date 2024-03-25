Європейській оборонній промисловості потрібен ривок уперед, - Боррель

Через геополітичну ситуацію в світі Європейський союз має суттєво нарощувати виробництво продукції оборонного характеру.

Про це заявив голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Він зауважив, що зараз Європа вступає до "періоду Демосфена" - античного оратора, який у своїх промовах закликав афінян не бути пасивними перед загрозою з боку короля Македонії Філіпа II. Демосфен також закликав народ підтримати тих, на кого напали македонці, виробляти зброю і мобілізувати всю Грецію.

Боррель розповів, що країни Європи "нарешті усвідомлюють численні проблеми безпеки у їхньому небезпечному оточенні".

"За останні роки вже багато зроблено, проте я чудово розумію, що ще багато чого належить зробити, щоб відповідати масштабам загроз, з якими ми стикаємося. Нам потрібен ривок уперед у європейській обороні та європейській оборонній промисловості", - додав голова дипломатії ЄС.