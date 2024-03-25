УКР
Європейській оборонній промисловості потрібен ривок уперед, - Боррель

боррель

Через геополітичну ситуацію в світі Європейський союз має суттєво нарощувати виробництво продукції оборонного характеру.

Про це заявив голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Він зауважив, що зараз Європа вступає до "періоду Демосфена" - античного оратора, який у своїх промовах закликав афінян не бути пасивними перед загрозою з боку короля Македонії Філіпа II. Демосфен також закликав народ підтримати тих, на кого напали македонці, виробляти зброю і мобілізувати всю Грецію.

Боррель розповів, що країни Європи "нарешті усвідомлюють численні проблеми безпеки у їхньому небезпечному оточенні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку повномасштабної війни ЄС надав Україні військову допомогу на суму €31 млрд, - Боррель

"За останні роки вже багато зроблено, проте я чудово розумію, що ще багато чого належить зробити, щоб відповідати масштабам загроз, з якими ми стикаємося. Нам потрібен ривок уперед у європейській обороні та європейській оборонній промисловості", - додав голова дипломатії ЄС.

А про рептилоїдів і світову змову?
+2
а, як можна рвонути з болота?
чим більше топчешся, тим більше засмоктує. тобто, чим більше балачок, замість дій, тим глибше срака.
+2
Та вже б пора ..
Пішов третій рік повномасштабної війни - у вас під боком . Не беріть з нас приклад . Годі думати про шашлики .
Вам потрібен був ривок уперед 16 липня 2021-го року, містер Боррель.

А ви, замість того, щоб озброюватися до зубів, тільки дорогоцінний час гаяли.
а, як можна рвонути з болота?
чим більше топчешся, тим більше засмоктує. тобто, чим більше балачок, замість дій, тим глибше срака.
"Стрибок хомяка" (С )
Шо мішає стартанути? - Європа 20% світового ВВП а рашка 1.8%
агентура....агентура...агентура..та ще раз агентура рукого міра.... ви навіть НЕ уявляєте скільки тут є своїх різних баканаФФих, шефірів, єрмачків та татаравих....гроші газпрому не пахнуть...
Кацап чуковский казку написав Тараканіще. О то про *****. Там все чітко....
Та вже б пора ..
Пішов третій рік повномасштабної війни - у вас під боком . Не беріть з нас приклад . Годі думати про шашлики .
Як мені сусідка казала: ну втічемо якщо геть погано стане... я питаю: а ти впевнена що буде куди тікати?
"Волшебного пєндаля" не вистачає?
