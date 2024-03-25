Посол РФ Андреєв не з’явився до МЗС Польщі після інциденту з ракетою

Посол Сергій Андреєв не прийшов до МЗС Польщі. Його викликали до міністерства після того, як російська ракета залетіла до польського повітряного простору.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на SkyNews.

"Польща вимагала від Москви пояснень після того, як одна з її ракет ненадовго увійшла в польський повітряний простір під час масштабного ракетного удару по Україні вчора вранці", - пише видання.

Заступник міністра закордонних справ Польщі заявив, що Варшава має намір вручити ноту протесту російському послу Сергію Андреєву, однак він сьогодні не прийшов до міністерства на виклик.

Дипломатична нота буде направлена ​​іншим способом, повідомили в МЗС.

Як повідомлялося, через ракету, яка вранці залетіла у повітряний простір Польщі, країна вимагатиме пояснень від РФ. Також повідомлялося, що у ніч проти 24 березня Польща активізувала свої Збройні сили у зв’язку з масованою ракетною атакою Росії по території України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Польщі затримали двох українців, яких підозрюють у причетності до переправлення мігрантів