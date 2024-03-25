Посол РФ Андреєв не з’явився до МЗС Польщі після інциденту з ракетою
Посол Сергій Андреєв не прийшов до МЗС Польщі. Його викликали до міністерства після того, як російська ракета залетіла до польського повітряного простору.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на SkyNews.
"Польща вимагала від Москви пояснень після того, як одна з її ракет ненадовго увійшла в польський повітряний простір під час масштабного ракетного удару по Україні вчора вранці", - пише видання.
Заступник міністра закордонних справ Польщі заявив, що Варшава має намір вручити ноту протесту російському послу Сергію Андреєву, однак він сьогодні не прийшов до міністерства на виклик.
Дипломатична нота буде направлена іншим способом, повідомили в МЗС.
Як повідомлялося, через ракету, яка вранці залетіла у повітряний простір Польщі, країна вимагатиме пояснень від РФ. Також повідомлялося, що у ніч проти 24 березня Польща активізувала свої Збройні сили у зв’язку з масованою ракетною атакою Росії по території України.
А тим часом: "З 1 квітня Польща зупиняє транзит української агропродукції, - міністр розвитку та технологій країни. Крім того, планують ліцензувати аграрний експорт з України, що дозволить запровадити нові обмеження на ввезення українських продуктів до Польщі".
Про це повідомив міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман, який активно підтримує страйкуючих польських фермерів. "Ми сподіваємося - оскільки говорили про це з українською стороною - що транзит, насамперед кукурудзи та пшениці, з 1 квітня практично припиниться", - сказав Гетман в ефірі Radio Lublin.
Щодо обмежень на ввезення, то зараз на територію Польщі заборонено експортувати українські ріпак, кукурудзу, пшеницю та соняшник. Нові обмеження у вигляді ліцензування планують запровадити ще для низки продуктів, включаючи цукор, яйця та м'ясо птиці та фрукти, особливо яблука.
