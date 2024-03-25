УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9616 відвідувачів онлайн
Новини
8 835 83

Посол РФ Андреєв не з’явився до МЗС Польщі після інциденту з ракетою

андрєєв

Посол Сергій Андреєв не прийшов до МЗС Польщі. Його викликали до міністерства після того, як російська ракета залетіла до польського повітряного простору.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на SkyNews.

"Польща вимагала від Москви пояснень після того, як одна з її ракет ненадовго увійшла в польський повітряний простір під час масштабного ракетного удару по Україні вчора вранці", - пише видання.

Заступник міністра закордонних справ Польщі заявив, що Варшава має намір вручити ноту протесту російському послу Сергію Андреєву, однак він сьогодні не прийшов до міністерства на виклик.

Дипломатична нота буде направлена ​​іншим способом, повідомили в МЗС.

Як повідомлялося, через ракету, яка вранці залетіла у повітряний простір Польщі, країна вимагатиме пояснень від РФ. Також повідомлялося, що у ніч проти 24 березня Польща активізувала свої Збройні сили у зв’язку з масованою ракетною атакою Росії по території України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Польщі затримали двох українців, яких підозрюють у причетності до переправлення мігрантів

Автор: 

Польща (8987) посол (1140) росія (67880)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+45
Тут хтось з коментаторів вчора писав, шо кацапи йух на пшеків покладуть замість вибачень. Як у воду дивився
показати весь коментар
25.03.2024 16:34 Відповісти
+33
показати весь коментар
25.03.2024 16:37 Відповісти
+28
Смокчіть мовчки, поляки
показати весь коментар
25.03.2024 16:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
25.03.2024 16:33 Відповісти
Він сказав до сцьох навіть не буду їхати, і подзвонив до блокувальників селюків і приказав з кацапією блокаду зняти з Україною помили і так бігом пшекі ібані…. І ті побігли виконувати наказ хозяіна.
показати весь коментар
25.03.2024 16:51 Відповісти
Пив, курив, хворів...
показати весь коментар
25.03.2024 16:54 Відповісти
а в нього було лише 39 секунд.
показати весь коментар
25.03.2024 16:33 Відповісти
показати весь коментар
25.03.2024 16:37 Відповісти
It is grain-free, not SHE is. Використання Google translate іноді позорить вас.
показати весь коментар
25.03.2024 16:58 Відповісти
Ти дійсно вважаєш що автор я?)))
показати весь коментар
25.03.2024 17:09 Відповісти
Хто зна, може ракета - she як наприклад корабель :ship is she
показати весь коментар
25.03.2024 18:37 Відповісти
Тут хтось з коментаторів вчора писав, шо кацапи йух на пшеків покладуть замість вибачень. Як у воду дивився
показати весь коментар
25.03.2024 16:34 Відповісти
Теж читав такий коментар.
показати весь коментар
25.03.2024 16:35 Відповісти
Міг би й з'явитись. Поляки не практикують "на пляшку" чи "на швабру".
показати весь коментар
25.03.2024 16:34 Відповісти
Міг би з собою принести. Чи у дипломатів не прийнято приходити "зі своїм"?
показати весь коментар
25.03.2024 16:47 Відповісти
Нота буде використана за призначенням, хіба що папір буде дещо цупкий.
показати весь коментар
25.03.2024 16:34 Відповісти
Покличте рольнікув - вони враз його построять
показати весь коментар
25.03.2024 16:35 Відповісти
Нехай тренують язики, посол кацапії почекає.
показати весь коментар
25.03.2024 16:37 Відповісти
Рольники то кацапські холуї. Нахіба їм строїть хазяїв?
показати весь коментар
25.03.2024 16:45 Відповісти
Зассал или забил, хто як вважає
показати весь коментар
25.03.2024 16:36 Відповісти
Поклав.
А тим часом: "З 1 квітня Польща зупиняє транзит української агропродукції, - міністр розвитку та технологій країни. Крім того, планують ліцензувати аграрний експорт з України, що дозволить запровадити нові обмеження на ввезення українських продуктів до Польщі".
показати весь коментар
25.03.2024 16:39 Відповісти
Транзит? Ніфуйово.
Пі-дори ввійшли в раж...
показати весь коментар
25.03.2024 16:47 Відповісти
А транзит російської не припиняє - все, що потрібно розуміти про поляків.
показати весь коментар
25.03.2024 17:00 Відповісти
> Дипломатична нота буде направлена ​​іншим способом.

Ви ще скріпічний ключ відправте. Дипломатичний.
показати весь коментар
25.03.2024 16:36 Відповісти
Загорніть ту ноту в Тамагавк і відправте на рашку
показати весь коментар
25.03.2024 16:36 Відповісти
Смокчіть мовчки, поляки
показати весь коментар
25.03.2024 16:37 Відповісти
представник "народа-побєдітєля" традиційно засцяв...
показати весь коментар
25.03.2024 16:38 Відповісти
представник, сортірного народішка, клав на сцикливих балаболів, що зібралися бігти за віслу, як шо, що.
показати весь коментар
25.03.2024 16:43 Відповісти
угу. засцяв терпілам всі пики
показати весь коментар
25.03.2024 16:43 Відповісти
...походу, на "шоу скарабєєвих" так і скажуть, або "геройські не прийшов на "стрєлку"...
хоча, ніби, у спорті це називається - технічна поразка
показати весь коментар
25.03.2024 16:55 Відповісти
Чому геройськи? Він просто послав їх нах, а вони просто утерлися.
Боятися йому нема чого було - дипроматична нота - це не тортури.
показати весь коментар
25.03.2024 17:02 Відповісти
Не засцяв він, а поклав болт на поляків у традиційно хамський манері московитів.
показати весь коментар
25.03.2024 17:01 Відповісти
Третя чи четверта ракета на території Польщі від рашки, тепер вони їм на голову гадити будуть скільки захочуть, попустили поляків.
показати весь коментар
25.03.2024 16:38 Відповісти
опустили
показати весь коментар
25.03.2024 16:51 Відповісти
І при чому не раз з 2010 року.
показати весь коментар
25.03.2024 16:56 Відповісти
Посол послав!
показати весь коментар
25.03.2024 16:39 Відповісти
А в МИДе Польши слышали, про понятие "персона нон грата" ?
показати весь коментар
25.03.2024 16:40 Відповісти
Персона без Лады Гранта?
показати весь коментар
26.03.2024 13:12 Відповісти
у дипломатів це називається - "забіл ***".
показати весь коментар
25.03.2024 16:41 Відповісти
А вислать нахер слабо?
показати весь коментар
25.03.2024 16:42 Відповісти
Мдя..
Думали блокуванням України очки у кацапів зароблять. А ті просто ложили. Чи клали, х/з...
показати весь коментар
25.03.2024 16:42 Відповісти
Пшеки можуть тільки воювати з українськими водіями. Більш ні на що не здатні. Навіть з кацапськими водіями не в силах воювати, ну а про російські ракети над Польшою - взагалі якось сцикотно.
І не вперше уже сцикотно.
показати весь коментар
25.03.2024 16:44 Відповісти
З кацапськими водіями в силах. Кацапи давно стали на їх ідіотські умови - заїзжають до польщі і одназу біля кордону перевантажують вантажі на польські фури і далі вже везуть поляки. Наші на такі нечесні умови не стали.
показати весь коментар
25.03.2024 17:04 Відповісти
У нас були точно такі умови до транспортного безвізу, до 23 червня 2022 року. Тому поляки нас і блокують, бо брали українське за копійки, а в ЄС продавали як своє по європейських цінах і на українцях наживались.
показати весь коментар
25.03.2024 17:23 Відповісти
цікавий сюжет.
захватив з першої серії.
чекаю на продовження.
показати весь коментар
25.03.2024 16:45 Відповісти
Х.й забив на терпіл і куколдів які ніяк недопетрають, що світопорядок до якого вони звикли зруйнований.
показати весь коментар
25.03.2024 16:46 Відповісти
Институт международных отношений...
Идет аттестационная контрольная... Профессор:
- Пишем ситуационное задание: представьте себя премьером России. Вы
получили сообщение, что с вашей подлодки случайно стартовала атомная
ракета и взорвала пол-ЮАР.
Вы должны написать африканскому министру пояснительное письмо. Пишите...
Через 2 дня объявляются результаты. Профессор:
- Ужасно написали! Почти все на два!
Зато есть одна просто замечательная работа, не придерешься, разве что
две орфографические ошибки:
"Не &бет" - пишется раздельно, а "Черножопая обезьяна", при обращении к
послу дружественного государства, с большой буквы!
показати весь коментар
25.03.2024 16:48 Відповісти
Невже запив, з горя…
показати весь коментар
25.03.2024 16:49 Відповісти
Це те саме,щоб кацапо-посол обіссяв будівлю польського МЗС.
показати весь коментар
25.03.2024 16:50 Відповісти
Скоро обісцить, недовго залишилось.
показати весь коментар
25.03.2024 20:48 Відповісти
Кацапи вже відкрито підтерлися поляками. На офіційному рівні.
показати весь коментар
25.03.2024 16:50 Відповісти
Ну це він навіть не поржав вголос, а просто взяв і випорожнився на стіл всій польській владі.
показати весь коментар
25.03.2024 16:52 Відповісти
Не вже поляки не зрозуміли що це вони повинні йти на уклін до царя? Якщо поляки нічого не зрозуміли після Смоленської трагедії, то вибачайте.
показати весь коментар
25.03.2024 16:55 Відповісти
Може полякам слід висловити "глибоке занепокоєння"?
показати весь коментар
25.03.2024 16:55 Відповісти
Ніхто не хоче витрачати свій час на пшетєрпіл.
показати весь коментар
25.03.2024 17:01 Відповісти
пшекі, сосіть і далі у посла і у своїх тн фермерів. ракети треба збивати, а не сосати, а "фермерів", які блокують кордон з Україной, наказувати великими штрафами, бо війна прийде у польщу. рашка з тими "фермерами" не будуть цяцькатись.
показати весь коментар
25.03.2024 17:02 Відповісти
Это как-бэ, на оффициальном уровне поелозили КУЕМ пшЫкам по губам и послали НАКУЙ!
показати весь коментар
25.03.2024 17:05 Відповісти
Рашисты за собачий йух принимают продажных ляхов. Давайте дальше ляхи подплясявайте под дудку рашистов и блокируйте украинскую границу.
показати весь коментар
25.03.2024 17:07 Відповісти
Особенно улыбнуло что поляки в связи с тем что рашисты положили на них с прибором а потом вытерли свой йух им об голову, ляхи вышлют свою ноту протеста другим способом. Ага. Свисните рашистам в спину
показати весь коментар
25.03.2024 17:39 Відповісти
Бо Роіся *** положила на Польщу, а Польща під ним тільки важко зітхає.
показати весь коментар
25.03.2024 17:16 Відповісти
Все відношення москалів до поляків у свій час висловив Маяковський у своїй "баладє о совєтском паспортє".
На польскій випячівают глаза
откуда,мол,єто
і шо єто за
гєографічєскіє новості?
А потім там йдуть слова,над якими дівчата в нашому класі починали нервово сміятись.
І я достаю із широкіх штанін
дублікатом бесценого груза
смотрітє,
завідуйтє
я гражданін
савєтскова саюза!
Зі мною на парті сидів Стах Крулєвський,поляк,скрипів зубами і шепотів - я б того самого Маяковського придусив.На що я відповідав - ну цо ти хцеш,он єст такий самий поляк як ти...
показати весь коментар
25.03.2024 17:19 Відповісти
В. Маяковский

Долг Украине

Знаете ли вы
       украинскую ночь?
Нет,
  вы не знаете украинской ночи!
Здесь
   небо
      от дыма
           становится черно́,
и герб
   звездой пятиконечной вточен.
Где горилкой,
       удалью
           и кровью
Запорожская
       бурлила Сечь,
проводов уздой
        смирив Днепровье,
Днепр
    заставят
         на турбины течь.
И Днипро́
     по проволокам-усам
электричеством
         течёт по корпусам.
Небось, рафинада
и Гоголю надо!
Мы знаем,
     курит ли,
          пьёт ли Чаплин;
мы знаем
     Италии безрукие руины;
мы знаем,
     как Ду́гласа
           галстух краплен…
А что мы знаем
        о лице Украины?
Знаний груз
      у русского
           тощ -
тем, кто рядом,
        почёта мало.
Знают вот
     украинский борщ,
Знают вот
     украинское сало.
И с культуры
      поснимали пенку:
кроме
   двух
      прославленных Тарасов -
Бульбы
    и известного Шевченка, -
ничего не выжмешь,
          сколько ни старайся.
А если прижмут -
         зардеется розой
и выдвинет
      аргумент новый:
возьмёт и расскажет
          пару курьёзов -
анекдотов
     украинской мовы.
Говорю себе:
      товарищ москаль,
на Украину
      шуток не скаль.
Разучите
     эту мову
          на знамёнах -
                 лексиконах алых, -
эта мова
     величава и проста:
«Чуешь, сурмы заграли,
           час расплаты настав…»
Разве может быть
         затрёпанней
               да тише
слова
   поистасканного
           «Слышишь»?!
Я
 немало слов придумал вам,
взвешивая их,
       одно хочу лишь, -
чтобы стали
      всех
         моих
            стихов слова
полновесными,
        как слово «чуешь».
Трудно
    людей
       в одно истолочь,
собой
   кичись не очень.
Знаем ли мы украинскую ночь?
Нет,
  мы не знаем украинской ночи.
показати весь коментар
25.03.2024 18:09 Відповісти
до речі, про польське коріння Маяковського невідомо нічого: вони всі українські, і з боку батька (предок був козачий офіцер, який отримав через службу дворянство), і з боку матері (Павленко). Завдяки дитинству в Грузії, він також усе життя вільно говорив грузинською.
показати весь коментар
25.03.2024 18:20 Відповісти
Лапы ёлок. Лапки, лапушки. Мокрые, а теплые какие! Будто в гости к старой, старой бабушке я вчера приехал в Киев
показати весь коментар
25.03.2024 18:51 Відповісти
Ми з ними жили колись поруч, як з людьми
показати весь коментар
25.03.2024 18:53 Відповісти
кацапи поводили хєром по губах пшеків
показати весь коментар
25.03.2024 17:22 Відповісти
такого ще в дипломатичній практиці не було,посол,практично,у відкриту послав МЗС країни свого перебування...хоча,якщо знаєш справжню ціну бардзо гоноровим але підлим і боягузливим псякревникам....очевидно,це єдиний достойний пшекляндців спосіб спілкування з ними...
показати весь коментар
25.03.2024 17:30 Відповісти
Гордість то істеричність, смішна і дурна риса слабкого характеру
показати весь коментар
25.03.2024 18:55 Відповісти
Горделивість правильніше
показати весь коментар
25.03.2024 19:09 Відповісти
рф використала повітряний простір Польщі для атаки на Україну і це факт. А так як кордон Польщі є фактичним кордоном ЄС то чому ми не чуємо голос Брюсселю?
показати весь коментар
25.03.2024 17:34 Відповісти
Дипломатична нота буде направлена ​​іншим способом, повідомили в МЗС

Поштовими голубами.
показати весь коментар
25.03.2024 17:53 Відповісти
Wenn der Russische Botschafter in Polen keine Diplomatie machen will, dann soll er das Land verlassen den zuhause ist er unter seines gleichen,
показати весь коментар
25.03.2024 18:09 Відповісти
То в них бардак в тій расєї. В них міліція їде годину, пожарні їдуть годину, чотири худенькі маленькі таджики спалили капітальну будівлю на 6000 рил: не домік с фантиків, не шалашік на свадьбє а горіло, що криша впала. Прєзідєнт добився сплочєнія? А трухлявістт він не показав?
показати весь коментар
25.03.2024 19:01 Відповісти
Зі своїм бабським голосом. Йому 70, це ще ж не старий мужик. Чого його голос втратив ґендерну приналежність,?
показати весь коментар
25.03.2024 19:07 Відповісти
Ага, цеж не зерно блокувати та мирні автобуси з українськими жінками. Посол поводив членом по губах поляків. Польскій МІД пішов вслід за ВВС плакати в куточок.
показати весь коментар
25.03.2024 19:03 Відповісти
Ти гля, як взули пшеків. І що тепер, довипендрювались? А рольників слабо під посольство пригнати?
показати весь коментар
25.03.2024 19:12 Відповісти
Так буває, коли пильно дивляться вслід ракетам. Спочатку ракета ЗС Польщі ... просамольотила. Зараз вже й посол самольотить МЗС Польщі. А що далі ... ? Сувальський коридор ? Чи Варшавський договір ?
показати весь коментар
25.03.2024 19:21 Відповісти
Пшеки опять обосрались.
показати весь коментар
25.03.2024 19:27 Відповісти
Его теперь доставят в наручниках, зачитают ему эту ноту, а потом заставят сожрать? Или я размечтался? Но было бы неплохо.
показати весь коментар
25.03.2024 19:50 Відповісти
Пихатою пикою прямо у таке рідне лайно , все як вони ********** , ахахахаха
показати весь коментар
25.03.2024 20:08 Відповісти
Влада Польщі розраховує, що з 1 квітня буде зупинено транзит української агропродукції через територію країни. Також завершуються переговори щодо ліцензування аграрного експорту з України, що дозволить запровадити нові обмеження на ввезення українських продуктів до Польщі

Про це повідомив міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман, який активно підтримує страйкуючих польських фермерів. "Ми сподіваємося - оскільки говорили про це з українською стороною - що транзит, насамперед кукурудзи та пшениці, з 1 квітня практично припиниться", - сказав Гетман в ефірі Radio Lublin.

Щодо обмежень на ввезення, то зараз на територію Польщі заборонено експортувати українські ріпак, кукурудзу, пшеницю та соняшник. Нові обмеження у вигляді ліцензування планують запровадити ще для низки продуктів, включаючи цукор, яйця та м'ясо птиці та фрукти, особливо яблука.
показати весь коментар
25.03.2024 20:46 Відповісти
так выслать его к ***** матери! или опять зассали?!
показати весь коментар
25.03.2024 20:48 Відповісти
наши *башат по Севастополю, по кацапским НПЗ, эти "члены НАТО" посла какого-то ждут
Чужая ракета над суверенной территорией, она должна быть уничтожена!
Тут **** и Зеленского зауважаешь, слов нет кроме матерных
показати весь коментар
25.03.2024 22:55 Відповісти
даже не знаю, за кого порадоваться в этом случае.
Ну что поляки, утерлись?
Какие выводы сделаете, как отреагируете?
показати весь коментар
25.03.2024 23:01 Відповісти
Поводив х...м полякам по губах.
показати весь коментар
26.03.2024 00:54 Відповісти
 
 