У Раду внесли законопроєкт щодо додаткового контролю за Telegram

telegram,телеграм,блокировка

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, який стосується месенджера Telegram. У пояснювальній записці йдеться про те, що платформа може бути причетною до країни-агресора, тому необхідно її додатково контролювати.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Верховної Ради.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №11115, яким пропонується відрегулювати діяльність платформ спільного доступу до інформації, зокрема і месенджера Telegram. Про це стало відомо у понеділок, 25 березня.

Авторами такої пропозиції і законопроєкту є одразу 12 депутатів, зокрема, і від "Слуги народу".

"В умовах повномасштабної агресії проти України ці проблеми створюють очевидні загрози національній безпеці. Цей законопроєкт покликаний надати державним органам відповідний інструментарій", - йдеться в пояснювальній записці.

Законопроєкт встановлює вимоги до провайдерів платформ спільного доступу до інформації на вимогу розкривати структуру своєї власності та джерела фінансування. Якщо законопроєкт приймуть і він стане законом, то деякі канали, котрі фінансуються резидентами із країни-агресора, не зможуть функціонувати в Україні.

Законопроєкт також пропонує встановити законодавчу презумпцію, згідно з якою неможливість здійснити перевірку через відсутність комунікації з провайдером (і через відсутність представництва, і через ненадання витребуваних документів та інформації) є підставою для визнання структури власності такого провайдера непрозорою.

"Додатковим аргументом для запровадження регулювання є те, що, наприклад, платформа Telegram може бути пов’язана з державою-агресором, про що відкрито заявлялось і президентом РФ, російським регулятором Інтернету Роскомнадзором та іншими офіційними особами", - йдеться у пояснювальній записці.

Топ коментарі
+19
Першим ділом заблокуйте всі канали пов'язані з ОП, які навалюють лапшу людям. Ах так, мова ж не про їх...
показати весь коментар
25.03.2024 17:59 Відповісти
+5
Так воно у нас вже є, аж на тринадцяти каналах Т2. Тільки називається дещо інакше.
показати весь коментар
25.03.2024 18:18 Відповісти
+5
показати весь коментар
25.03.2024 19:10 Відповісти
Hoc signo vinces!
(регоче)
показати весь коментар
25.03.2024 18:00 Відповісти
Та заблокуйте його. Там половина держструктур має канали..
показати весь коментар
25.03.2024 18:03 Відповісти
Законопроєкт встановлює вимоги до провайдерів платформ спільного доступу до інформації на вимогу розкривати структуру своєї власності та джерела фінансування. Якщо законопроєкт приймуть і він стане законом, то деякі канали, котрі фінансуються резидентами із країни-агресора, не зможуть функціонувати в Україні. Джерело:
показати весь коментар
25.03.2024 21:51 Відповісти
Сміхолюдники
показати весь коментар
25.03.2024 18:03 Відповісти
У того Дурова в шафі висить китель полковника ФСБ, а ці придурки ще щось вирішують про додаткове контролювання.
показати весь коментар
25.03.2024 18:19 Відповісти
Скоріше яйця Дурова затиснуті шафою яка стоїть в КДБ. Ну і шафа та, без задньої стінки притулена до стіни яка розділяє офіс телеграма з офісом ВК в ОАЕ.
показати весь коментар
25.03.2024 18:40 Відповісти
Самі ж ними користуються
показати весь коментар
25.03.2024 18:09 Відповісти
вони й користуватимуться, іншим заблокують
показати весь коментар
25.03.2024 18:14 Відповісти
Дайош "совінформбюро"!!!
показати весь коментар
25.03.2024 18:11 Відповісти
показати весь коментар
25.03.2024 19:10 Відповісти
Враховуючи що серед авторів є депутати Хазяїв Народу, то бачу більше небезпеки не в Телеграмі, а в загрозі створення ще одного елемента диктатури та цензури.
показати весь коментар
25.03.2024 18:13 Відповісти
То вас модер провокує на срач.
Ініціатор(и) законопроекту:

https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15645 Княжицький Микола Леонідович (IX скликання), https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15687 Павленко Ростислав Миколайович (IX скликання), https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18066 Бондар Михайло Леонтійович (IX скликання), https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/17997 Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна (IX скликання), https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/9684 Фріз Ірина Василівна (IX скликання), https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21274 Потураєв Микита Русланович (IX скликання), https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20103 Констанкевич Ірина Мирославівна (IX скликання), https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21921 В'ятрович Володимир Михайлович (IX скликання), https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21220 Марченко Людмила Іванівна (IX скликання), https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15432 Юрчишин Ярослав Романович (IX скликання), https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21270 Піпа Наталія Романівна (IX скликання), https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21079 Федина Софія Романівна (IX скликання)
показати весь коментар
25.03.2024 18:18 Відповісти
Краще не стало.
Потураєв - автор закону "Про медіа", з явно антиукраїнським сенсом.
Але ще краще - Марченко Людмила - це ж та знаменита пані з відео, де вона кидає через огорожу хабар, коли її піймали на організації схеми для ухилянтів. І знайшли ж депутати з ЄС кого брати в співавтори.
показати весь коментар
25.03.2024 18:45 Відповісти
Отже зрада опозиції? Очікувано...
показати весь коментар
25.03.2024 18:48 Відповісти
Зрада, не зрада. Я взагалі не розумію сенсу в оцих співаторах. Я маю повірити що ця Марченко щось готувала для цього закону? Тупа істота, що навіть хабар непомітно викинути не змогла? Чи взяти в співавтори Потураєва як гарантію прийняття Закону? Коли це Хазяїва Народу голосувала за щось, що написали в ЄС? Чесно не розумію цього процесу. А от кинути тінь на це, з такими співавторами, це запросто.
показати весь коментар
25.03.2024 19:01 Відповісти
От лицеміри...як з Церквою мп то вони не переймаються,а як Телеграм де багато опозиційних каналів то тут влада зарухалася...
показати весь коментар
25.03.2024 18:25 Відповісти
Так ініціатори в основному з опозиції. Де логіка?
показати весь коментар
25.03.2024 18:28 Відповісти
Може бути? 🤨
показати весь коментар
25.03.2024 18:26 Відповісти
Ахах... Одни у#бни уже пробовали))) посмотрим на очередных)))
показати весь коментар
25.03.2024 18:31 Відповісти
можна і інтернет заблокувати
щоб марафон більше рейтингу мав
показати весь коментар
25.03.2024 18:33 Відповісти
Княжицький, Климуш-Цинцадзе, Федина - за марафон? Зрозуміло.
показати весь коментар
25.03.2024 18:42 Відповісти
Процитуєте?
показати весь коментар
25.03.2024 18:44 Відповісти
Вище процитував. Якщо не бачите - https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/43884 можу носом тицьнути.
показати весь коментар
25.03.2024 18:46 Відповісти
Ніц не бачу.
показати весь коментар
25.03.2024 18:49 Відповісти
Для тих, хто в танку:

Ініціатор(и) законопроекту:

https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15645 Княжицький Микола Леонідович (IX скликання), https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15687 Павленко Ростислав Миколайович (IX скликання), https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18066 Бондар Михайло Леонтійович (IX скликання), https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/17997 Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна (IX скликання), https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/9684 Фріз Ірина Василівна (IX скликання), https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21274 Потураєв Микита Русланович (IX скликання), https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20103 Констанкевич Ірина Мирославівна (IX скликання), https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21921 В'ятрович Володимир Михайлович (IX скликання), https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21220 Марченко Людмила Іванівна (IX скликання), https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15432 Юрчишин Ярослав Романович (IX скликання), https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21270 Піпа Наталія Романівна (IX скликання), https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21079 Федина Софія Романівна (IX скликання)
показати весь коментар
25.03.2024 18:50 Відповісти
а де тіло законопроекту ?
показати весь коментар
25.03.2024 18:52 Відповісти
Ну за посиланням же все є. Треба тільки попрацювати мізками. Чи тільки з методичкою можете?

Текст законопроекту та супровідні документи: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/2274622 Проект Закону (25.03.2024)
показати весь коментар
25.03.2024 18:58 Відповісти
Процитуйте
показати весь коментар
25.03.2024 19:13 Відповісти
Не "процетируйте", а "спасибо за Ваше время. Сейчас ознакомлюсь". Не тратьте чужое время.
показати весь коментар
25.03.2024 19:27 Відповісти
Здається це мій час витрачають.
Чого я маю заходити і скачувати ?
Нехай людина процитує рядки з закону на підтвердження своїх слів.
показати весь коментар
25.03.2024 19:29 Відповісти
Тогда не тратьте свое время. Но Вам тоже никто не должен.
показати весь коментар
25.03.2024 19:31 Відповісти
Якщо ви не можете захистити свою позицію, то може досить брехати
показати весь коментар
25.03.2024 19:32 Відповісти
Попробуйте прочитать новость, найти в ней ссылку на сайт Верховной Рады и сможете прочитать, кто подал данный законопроект.
показати весь коментар
25.03.2024 19:25 Відповісти
В чому суть законопроекту ?
де пряма цитата і пропозиції авторів законопроекту ?
показати весь коментар
25.03.2024 19:26 Відповісти
На сайте Верховной Рады. В самой новости ссылка на страницу законопроекта. Скачивайте и читайте.
показати весь коментар
25.03.2024 19:28 Відповісти
Робити мені більше нічого.
показати весь коментар
25.03.2024 19:30 Відповісти
Прочитав я цей проект закону, - він про всі соцмережі загалом. Конкретно тут нема жодного слова ні про Телеграм, ні про інші контори.














показати весь коментар
25.03.2024 20:11 Відповісти
Дискусія почалась через марафон. Ніби представники ЄС підтримують зелений телеефір.
Там є щось таке ?
показати весь коментар
25.03.2024 20:13 Відповісти
А официально в Германии зарегистрирован? Странно как он везде работает. Сцены насилия, порно....

Павел зарегистрировал три управляющих Telegram юридических лица в Великобритании, при этом открыв несколько офисов мессенджера в Дубае.

Таким образом, географически Telegram находится далеко не в России и даже не в Великобритании, где он формально зарегистрирован.

Также нельзя не упомянуть о немецком юридическом лице - Durov Software Industry. По сути это лицо и есть первоначальная российская компания Telegram, которая была перенесена в Берлин, в рамки немецкого законодательства.
показати весь коментар
25.03.2024 18:33 Відповісти
Ничего не понял. Из 11 депутатов подавших законопроект всего 2 депутата из слуги народа, а 6 от ес, но все пишут, что виновата власть)))
показати весь коментар
25.03.2024 18:40 Відповісти
А ви думаєте, хтось тут читає ті новини? Вистачає й заголовка, а далі - методичка. Така тут специфіка. Боти, сер...
показати весь коментар
25.03.2024 18:44 Відповісти
Сергей Сергей, так то ти по методичці і працюєшь, срачь розводеш
показати весь коментар
25.03.2024 18:51 Відповісти
Що, про вас написав? Ну вибачайте, але статтю ви явно не читали.
показати весь коментар
25.03.2024 18:54 Відповісти
На сайте Верховной Рады указано, кто подал данный законопроект. Почитайте как-нибудь. Активную ссылку дать здесь не могу, банят.
показати весь коментар
25.03.2024 19:20 Відповісти
Dyukov,Ну і де ви у новині вичітали шо то ЕС хоче шоб контролювали Telegram? Ото ви і є 100% подоляцький ботяра🤢🤢🤢
показати весь коментар
25.03.2024 18:50 Відповісти
Ініціаторів законопроекту бачили? В статті є посилання на сайт ВР. Там є ініціатори законопроекту. Чи ета другоє?
показати весь коментар
25.03.2024 18:52 Відповісти
Я не про Евросоюз, а о партии "ЕС" и я прочитал это на официальном сайте Верховной Рады Украины. Ничего секретного. Пройдите по ссылке в самой новости.
показати весь коментар
25.03.2024 19:22 Відповісти
Нарешті дійшло., білят.
показати весь коментар
25.03.2024 18:41 Відповісти
Всі українські владні дятли позаводили собі канали в телеграмі хоча було відомо що то кацапське лайно. Зробили йому рекламу, підписників, а тепер давай з ним боротися.
Це, ...ля, епічне *********...
показати весь коментар
25.03.2024 18:46 Відповісти
Лять я куплю esim за 20 гривень, британський, і буду сам вирішувати що читати і коли читати. А за 50 гривень зроблю його всім бажаючим. Телегу не спинити.
показати весь коментар
25.03.2024 18:56 Відповісти
самое прикольное -- это недавняя смс рассылка от СБУ, с просьбой сообщать о подозрительном и в качестве обратной связи предлагается их телеграмм-бот
показати весь коментар
25.03.2024 19:39 Відповісти
Как всегда террористы пользовались Телеграмом. После терактов кацапы его возьмут под тотальный контроль. Нужно запрещать пока не поздно.
показати весь коментар
25.03.2024 19:43 Відповісти
Ті дебіли хочуть заборонити всі месенджери? Щось я сумніваюсь, що на запит до провайдера з метою отримати адрес відправника повідомлення, хоча б половина провайдерів відповість позитивно. Дятлам варто перестати бути дятлами,- ви або доказуєте, що воно контролюється ФСБ, або ідіть нах!!!..
показати весь коментар
25.03.2024 20:05 Відповісти
Ну і для чого ці всі смерті? Щоб стати другою рашкою?
показати весь коментар
26.03.2024 10:03 Відповісти
 
 