У Раду внесли законопроєкт щодо додаткового контролю за Telegram

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, який стосується месенджера Telegram. У пояснювальній записці йдеться про те, що платформа може бути причетною до країни-агресора, тому необхідно її додатково контролювати.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Верховної Ради.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №11115, яким пропонується відрегулювати діяльність платформ спільного доступу до інформації, зокрема і месенджера Telegram. Про це стало відомо у понеділок, 25 березня.

Авторами такої пропозиції і законопроєкту є одразу 12 депутатів, зокрема, і від "Слуги народу".

"В умовах повномасштабної агресії проти України ці проблеми створюють очевидні загрози національній безпеці. Цей законопроєкт покликаний надати державним органам відповідний інструментарій", - йдеться в пояснювальній записці.

Законопроєкт встановлює вимоги до провайдерів платформ спільного доступу до інформації на вимогу розкривати структуру своєї власності та джерела фінансування. Якщо законопроєкт приймуть і він стане законом, то деякі канали, котрі фінансуються резидентами із країни-агресора, не зможуть функціонувати в Україні.

Законопроєкт також пропонує встановити законодавчу презумпцію, згідно з якою неможливість здійснити перевірку через відсутність комунікації з провайдером (і через відсутність представництва, і через ненадання витребуваних документів та інформації) є підставою для визнання структури власності такого провайдера непрозорою.

"Додатковим аргументом для запровадження регулювання є те, що, наприклад, платформа Telegram може бути пов’язана з державою-агресором, про що відкрито заявлялось і президентом РФ, російським регулятором Інтернету Роскомнадзором та іншими офіційними особами", - йдеться у пояснювальній записці.

