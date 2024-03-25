У Раду внесли законопроєкт щодо додаткового контролю за Telegram
У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, який стосується месенджера Telegram. У пояснювальній записці йдеться про те, що платформа може бути причетною до країни-агресора, тому необхідно її додатково контролювати.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Верховної Ради.
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №11115, яким пропонується відрегулювати діяльність платформ спільного доступу до інформації, зокрема і месенджера Telegram. Про це стало відомо у понеділок, 25 березня.
Авторами такої пропозиції і законопроєкту є одразу 12 депутатів, зокрема, і від "Слуги народу".
"В умовах повномасштабної агресії проти України ці проблеми створюють очевидні загрози національній безпеці. Цей законопроєкт покликаний надати державним органам відповідний інструментарій", - йдеться в пояснювальній записці.
Законопроєкт встановлює вимоги до провайдерів платформ спільного доступу до інформації на вимогу розкривати структуру своєї власності та джерела фінансування. Якщо законопроєкт приймуть і він стане законом, то деякі канали, котрі фінансуються резидентами із країни-агресора, не зможуть функціонувати в Україні.
Законопроєкт також пропонує встановити законодавчу презумпцію, згідно з якою неможливість здійснити перевірку через відсутність комунікації з провайдером (і через відсутність представництва, і через ненадання витребуваних документів та інформації) є підставою для визнання структури власності такого провайдера непрозорою.
"Додатковим аргументом для запровадження регулювання є те, що, наприклад, платформа Telegram може бути пов’язана з державою-агресором, про що відкрито заявлялось і президентом РФ, російським регулятором Інтернету Роскомнадзором та іншими офіційними особами", - йдеться у пояснювальній записці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
(регоче)
Ініціатор(и) законопроекту:
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15645 Княжицький Микола Леонідович (IX скликання), https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15687 Павленко Ростислав Миколайович (IX скликання), https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18066 Бондар Михайло Леонтійович (IX скликання), https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/17997 Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна (IX скликання), https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/9684 Фріз Ірина Василівна (IX скликання), https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21274 Потураєв Микита Русланович (IX скликання), https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20103 Констанкевич Ірина Мирославівна (IX скликання), https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21921 В'ятрович Володимир Михайлович (IX скликання), https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21220 Марченко Людмила Іванівна (IX скликання), https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15432 Юрчишин Ярослав Романович (IX скликання), https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21270 Піпа Наталія Романівна (IX скликання), https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21079 Федина Софія Романівна (IX скликання)
Потураєв - автор закону "Про медіа", з явно антиукраїнським сенсом.
Але ще краще - Марченко Людмила - це ж та знаменита пані з відео, де вона кидає через огорожу хабар, коли її піймали на організації схеми для ухилянтів. І знайшли ж депутати з ЄС кого брати в співавтори.
щоб марафон більше рейтингу мав
Ініціатор(и) законопроекту:
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15645 Княжицький Микола Леонідович (IX скликання), https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15687 Павленко Ростислав Миколайович (IX скликання), https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/18066 Бондар Михайло Леонтійович (IX скликання), https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/17997 Климпуш-Цинцадзе Іванна Орестівна (IX скликання), https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/9684 Фріз Ірина Василівна (IX скликання), https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21274 Потураєв Микита Русланович (IX скликання), https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/20103 Констанкевич Ірина Мирославівна (IX скликання), https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21921 В'ятрович Володимир Михайлович (IX скликання), https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21220 Марченко Людмила Іванівна (IX скликання), https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/15432 Юрчишин Ярослав Романович (IX скликання), https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21270 Піпа Наталія Романівна (IX скликання), https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21079 Федина Софія Романівна (IX скликання)
Текст законопроекту та супровідні документи: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/2274622 Проект Закону (25.03.2024)
Чого я маю заходити і скачувати ?
Нехай людина процитує рядки з закону на підтвердження своїх слів.
де пряма цитата і пропозиції авторів законопроекту ?
Там є щось таке ?
Павел зарегистрировал три управляющих Telegram юридических лица в Великобритании, при этом открыв несколько офисов мессенджера в Дубае.
Таким образом, географически Telegram находится далеко не в России и даже не в Великобритании, где он формально зарегистрирован.
Также нельзя не упомянуть о немецком юридическом лице - Durov Software Industry. По сути это лицо и есть первоначальная российская компания Telegram, которая была перенесена в Берлин, в рамки немецкого законодательства.
Це, ...ля, епічне *********...