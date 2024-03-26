УКР
Новини
Протягом дня росіяни обстріляли територію Сумщини 27 разів, - ОВА

сумщина

Протягом дня росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 72 вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 72 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Середино-Будська, Свеська громади", - йдеться в повідомленні.

  • Краснопільська громада: здійснено скидання з БпЛА вибухового пристрою (ВОГ) (4 вибухи), артобстріл (5 вибухів), 4 обстріли БпЛА (FPV-дрон).
  • Великописарівська громада: нанесено ракетний обстріл з гелікоптера НАР (8 вибухів), обстріл з РСЗВ (8 вибухів), 7 обстрілів БпЛА (FPV-дрон), мінометний обстріл (10 вибухів). Також відбулися скидання з БпЛА вибухових пристроїв (ВОГ) (1 вибух) та авіаційний обстріл з пусками керованих авіаційних бомб (КАБ) з літака тактичної авіації (2 вибухи).
  • Білопільська громада: зафіксовано обстріл БпЛА (FPV-дрон) (3 вибухи), ракетний обстріл з гелікоптера НАР (2 вибухи).
  • Свеська громада: був обстріл із стрілецької зброї.
  • Юнаківська громада: здійснено скидання з БпЛА вибухового пристрою (ВОГ) (1 вибух).
  • Новослобідська громада: ворог бив з мінометів (8 вибухів).
  • Середино-Будська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади.

Читайте: Окупанти скинули 2 КАБи на школу на Сумщині. ФОТО

Автор: 

обстріл (30978) Сумська область (4240)
