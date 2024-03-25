УКР
Окупанти скинули 2 КАБи на школу на Сумщині. ФОТО

Окупанти скинули 2 бомби на навчальний заклад Великописарівської громади в Сумській області.

Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

"25 березня 2024 року близько 16:20 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули 2 керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру Великопсарівської громади Охтирського району.

Унаслідок атаки ворога пошкоджено будівлю загальноосвітньої школи", - йдеться в повідомленні.

Окупанти вдарили по школі на Сумщині

Нічого, буде потужна відповідь від щєлі і будЬОного - знову зіб'ють букви з бєлгарадскай адміністрації.
25.03.2024 19:21 Відповісти
Та ну не применшуйте здобутки українців.
25.03.2024 19:24 Відповісти
Анти мир- ти кацап?

З кого хизуешь? З України?

З того що Україна потерпає? Смішно тобі курва московська?!
25.03.2024 19:35 Відповісти
Воєнний злочинець-терорист прутін, разом з старою матвієнчихою, убивають Українців, перед знищенням московії…
Гадять, падлюки, перед власним кінцем!!
25.03.2024 19:25 Відповісти
А що вони там хотіли??? Там немає нікого вже дуже давно...
25.03.2024 19:36 Відповісти
моральний терор
25.03.2024 19:46 Відповісти
Під час війн у 20му столітті школи були чи не єдиними будівлями, придатними для компактного розміщення цілих військових підрозділів (будівля, максимально подібна до казарми, тобто поділена на кілька(десят) окремих, достатньо великих приміщень). Тому війська як загарбників, так і "визволителів" розміщувались переважно у школах (якщо ті були більш-менш цілими). Відповідно, роскомандування навіть в думці не припускає, що в школі під час війни може бути ще хтось, крім військових.
25.03.2024 19:37 Відповісти
Тварі
25.03.2024 20:03 Відповісти
 
 