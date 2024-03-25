Окупанти скинули 2 КАБи на школу на Сумщині. ФОТО
Окупанти скинули 2 бомби на навчальний заклад Великописарівської громади в Сумській області.
Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
"25 березня 2024 року близько 16:20 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули 2 керовані авіаційні бомби на цивільну інфраструктуру Великопсарівської громади Охтирського району.
Унаслідок атаки ворога пошкоджено будівлю загальноосвітньої школи", - йдеться в повідомленні.
З кого хизуешь? З України?
З того що Україна потерпає? Смішно тобі курва московська?!
Гадять, падлюки, перед власним кінцем!!