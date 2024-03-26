УКР
У Харкові пролунав вибух, - Терехов (оновлено)

вибух

У Харкові під час повітряної тривоги було чутно вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграмі-каналі написав очільник Харкова Ігор Терехов.

"У Харкові чутно було вибух, є інформація, що місто атакують "шахеди". Будьте обережні", - написав він.

Раніше Повітряні сили попереджали про рух групи "Шахедів" у напрямку Харкова.

Пізніше міський голова написав, що один з безпілотників влучив у землю біля нежитлової будівлі.

"Попередньо без жертв та постраждалих, лише вибиті шибки у будові поряд з вирвою від вибуху", - додав Терехов.

Читайте: Росіяни зруйнували найбільшу ТЕЦ на Харківщині, на її відновлення знадобляться роки

вибух (4621) Харків (5874)
Курск також не спить https://t.me/pecherymordora356
26.03.2024 01:34 Відповісти
Все больше появляется интересных фактов по теракту в Крокус Сити Хол. На видео убитым в целофановых пакетах надоело лежать на земле и они решили встать и уйти
26.03.2024 02:21 Відповісти
Уже вчера вечером видео выложили про это. Там похоже комедь, но жуткая. Таких дешёвых опереток не было сроду от спецслужб и такой ценой.
26.03.2024 02:41 Відповісти
А дехто в мішку курив. Відео є.
26.03.2024 02:46 Відповісти
Було 3 вибухи в Харкові. Електроенергія все іще є.
26.03.2024 01:45 Відповісти
 
 