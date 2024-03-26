У Харкові пролунав вибух, - Терехов (оновлено)

У Харкові під час повітряної тривоги було чутно вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграмі-каналі написав очільник Харкова Ігор Терехов.

"У Харкові чутно було вибух, є інформація, що місто атакують "шахеди". Будьте обережні", - написав він.

Раніше Повітряні сили попереджали про рух групи "Шахедів" у напрямку Харкова.

Пізніше міський голова написав, що один з безпілотників влучив у землю біля нежитлової будівлі.

"Попередньо без жертв та постраждалих, лише вибиті шибки у будові поряд з вирвою від вибуху", - додав Терехов.

