У Харкові пролунав вибух, - Терехов (оновлено)
У Харкові під час повітряної тривоги було чутно вибух.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму телеграмі-каналі написав очільник Харкова Ігор Терехов.
"У Харкові чутно було вибух, є інформація, що місто атакують "шахеди". Будьте обережні", - написав він.
Раніше Повітряні сили попереджали про рух групи "Шахедів" у напрямку Харкова.
Пізніше міський голова написав, що один з безпілотників влучив у землю біля нежитлової будівлі.
"Попередньо без жертв та постраждалих, лише вибиті шибки у будові поряд з вирвою від вибуху", - додав Терехов.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Виктор Дийнега
показати весь коментар26.03.2024 01:34 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Виктор Дийнега
показати весь коментар26.03.2024 02:21 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Борис Дородный #565881
показати весь коментар26.03.2024 02:41 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
AlphaLimaEchoXreyy #589069
показати весь коментар26.03.2024 02:46 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Путешественник
показати весь коментар26.03.2024 01:45 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль