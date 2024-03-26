УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9682 відвідувача онлайн
Новини
403 1

Атака дронами на Південь: 3 "Шахеди" знищено на Миколаївщині. Без постраждалих та пошкоджень

шахед

Цієї ночі наші захисники неба на Південному напрямку вклалися в півгодинну результативну роботу по ворожих повітряних цілях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня України.

Як зазначається, російські терористи спрямували в нашій операційній зоні 3 ударних БпЛа типу "Shahed-131/136".
Всі 3 дрони знищено над Миколаївщиною.

"Пошкоджень та постраждалих не зафіксовано", - додають Сили оборони Півдня.

Також читайте: Вночі над Харківщиною знищено мінімум 8 "Шахедів"

Автор: 

Миколаївська область (2367) знищення (8279) дрони (5646) Сили оборони півдня (464)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Россияне ночью атаковали Украину "Шахедами": силы ПВО сбили 12 из 12
показати весь коментар
26.03.2024 08:07 Відповісти
 
 