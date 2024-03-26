Атака дронами на Південь: 3 "Шахеди" знищено на Миколаївщині. Без постраждалих та пошкоджень

Цієї ночі наші захисники неба на Південному напрямку вклалися в півгодинну результативну роботу по ворожих повітряних цілях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня України.

Як зазначається, російські терористи спрямували в нашій операційній зоні 3 ударних БпЛа типу "Shahed-131/136".

Всі 3 дрони знищено над Миколаївщиною.

"Пошкоджень та постраждалих не зафіксовано", - додають Сили оборони Півдня.

Також читайте: Вночі над Харківщиною знищено мінімум 8 "Шахедів"