Вночі над Харківщиною знищено мінімум 8 "Шахедів"

У ніч на 26 березня ворог атакував Харківщину з використанням дронів-камікадзе, українські сили ППО збили над регіоном мінімум 8 "Шахедів".

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, сили ППО над Харківщиною збили щонайменше вісім ворожих безпілотників", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації щодо ворожої атаки наразі не відомо.

Раніше повідомлялося, що у Харкові під час повітряної тривоги було чутно вибух. Згодом стало відомо, що один з безпілотників влучив у землю біля нежитлової будівлі.