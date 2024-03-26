Вночі над Харківщиною знищено мінімум 8 "Шахедів"
У ніч на 26 березня ворог атакував Харківщину з використанням дронів-камікадзе, українські сили ППО збили над регіоном мінімум 8 "Шахедів".
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"За попередньою інформацією, сили ППО над Харківщиною збили щонайменше вісім ворожих безпілотників", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації щодо ворожої атаки наразі не відомо.
Раніше повідомлялося, що у Харкові під час повітряної тривоги було чутно вибух. Згодом стало відомо, що один з безпілотників влучив у землю біля нежитлової будівлі.
