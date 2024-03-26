Україна отримує "роздратовані коментарі" від Німеччини, коли закликає передати Taurus, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що отримує від Німеччини "роздратовані коментарі", коли Київ закликає Берлін передати далекобійні ракети Taurus Україні.
Про це Кулеба сказав в інтерв’ю Politico, інформує Цензор.НЕТ.
Коли міністра запитали про позицію Німеччини щодо Taurus, він сказав, що "втомився відповідати на це питання".
"Можете мене цитувати, я не проти. Але кожного разу, коли я відповідаю на питання (про Taurus – Ред.), я отримую роздратовані коментарі у відповідь з Берліна. Залиште це їм. Вони самі поставили себе в таку ситуацію. Нехай шукають вихід", - зауважив Кулеба.
