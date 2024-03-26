УКР
Україна отримує "роздратовані коментарі" від Німеччини, коли закликає передати Taurus, - Кулеба

taurus

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що отримує від Німеччини "роздратовані коментарі", коли Київ закликає Берлін передати далекобійні ракети Taurus Україні.

Про це Кулеба сказав в інтерв’ю Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Коли міністра запитали про позицію Німеччини щодо Taurus, він сказав, що "втомився відповідати на це питання".

"Можете мене цитувати, я не проти. Але кожного разу, коли я відповідаю на питання (про Taurus – Ред.), я отримую роздратовані коментарі у відповідь з Берліна. Залиште це їм. Вони самі поставили себе в таку ситуацію. Нехай шукають вихід", - зауважив Кулеба.

+8
Не зовсім зрозуміло,хто повинен шукати вихід.
26.03.2024 09:32
+6
Щось мені здається що найбільше їх дратують зебуїни
26.03.2024 09:33
+4
чого тебе навчали в дипломатичній академії, ******* ти вічкаста? дипломатія - це мистецтво, а не вечірні відосики у виконанні макоїдів
26.03.2024 09:33
Не зовсім зрозуміло,хто повинен шукати вихід.
26.03.2024 09:32
чого тебе навчали в дипломатичній академії, ******* ти вічкаста? дипломатія - це мистецтво, а не вечірні відосики у виконанні макоїдів
26.03.2024 09:33
Щось мені здається що найбільше їх дратують зебуїни
26.03.2024 09:33
Ми їх отримаємо лише тоді, коли припиниться робота трубопроводів що йдуть територією України до країн європейського союзу.....
26.03.2024 09:34
Коли питання легітимності зе буде чи не буде. Усі чекають на кроки по закону України чи проти .
26.03.2024 09:36
А що ж так кацапе не так? Хочеш і надалі в очі ботоксного дивитися,чи скакати з 95 по сцені....тоді шмара ти,а не я
26.03.2024 09:46
Валюха, та я і більшість в Україні тільки ЗА вибори. Але критикуни тільки критикують, а як провести вибори під час війни та масованих обстрілів ніхто не каже.
26.03.2024 09:47
Дайте вгадаю, в Шольца теж почали задавати питання про асфальт, телесеріали...? І Кулеба відразу "втомився" відповідати....
26.03.2024 09:34
https://www.facebook.com/ulbashtoze?__cft__[0]=AZUjhBZidF8xz6rrvtk1BRG8gcuOMHpyUUnfxDF2hH23FmFUxaFz9COM6HJiA_SI8auj63Z03mpn7WxEx1lkVz6r3ScTQwFbrmGI5PsICLehlMGxVXB7c6g8VEVJaSNHQqhCM0oo_OXeuQs08p9QvSve&__tn__=-UC%2CP-R Василь Зима

https://www.facebook.com/ulbashtoze/posts/3627910540793517?__cft__[0]=AZUjhBZidF8xz6rrvtk1BRG8gcuOMHpyUUnfxDF2hH23FmFUxaFz9COM6HJiA_SI8auj63Z03mpn7WxEx1lkVz6r3ScTQwFbrmGI5PsICLehlMGxVXB7c6g8VEVJaSNHQqhCM0oo_OXeuQs08p9QvSve&__tn__=%2CO%2CP-R 33 хв ·

Давайте більше людей. Давайте молодь. Це вичЕрпний ресурс. Але цей ресурс нікому не шкода. Багато зброї рятує людей. Мало зброї вбиває людей. Але, здрастуй цинічний світе. Ти завжди був. Просто ми раніше були не знайомі. Нікого не цікавлять наші люди. Крім нас. Нашого золотого генофонду достатньо акумулювали «партнери». Акумулюють ще. Але я не про це. У війні ресурсів за обмеженого постачання зброї ми все одно вичерпаємо і цей ресурс. Це просто факт. У нас нема ядерної зброї, яка могла б зупинити росію, як колись США зупинили Японію, пошкодувавши своїх людей. Слухати гасла я не хочу. Я вірю цифрам і часу. Цифри і час проти нас. Тому, напевно, варто було б артикулювати так тему: ви кажете, це ж ваша війна? Ні, це не наша війна. Не лише наша. Просто путін, на відміну від гітлера, не має кордонів з Польщею і Францією, тому він напав на нас. І ви не оголосили йому війну, як свого часу Франція і Британія. Ви вирішили відкупитися дешево. Бо гроші - це дешево. Їх надрукують ще, а людей - ні. Тому, це поки що наша війна. Але це не ми кинули Кремлю в пику його ультиматум і спустили з ланцюга. Це ви. Це не ми накачали його грішми і заохотили до продовження агресії. Це ви. І це ви одного дня можете опинитися перед армією у кілька мільйонів солдатів, яку путєн приведе на ваші кордони після України. Ослабити путєна, кинувши в жерло війни мільйони українців - це дешево. Це не бʼє по кишені, правда? Сподіватися, що ослаблений Кремль піде на ваші умови. Хороший розрахунок. Максимально ослабити росію і фактично знелюднити і поставити на межу виживання Україну… В людському ресурсі, економічному, інфраструктурному. Це круто. Ні, ви не винні. Правда. Винен путєн. І його Росія. Ви просто хочете зіграти тим, чого не шкода. Але це не спрацює. Через ще три роки нам не буде кого відправляти на війну. А наша економіка просто буде на межі існування. Ви класні хлопці, але ви трохи помилилися, подумавши, що в дуже тривалій війні значно менша ресурсно країна переможе значно більшу. Давайте всі разом правильно рахувати і говорити одне одному правду. Це боляче. Це неприємно. Але це полегшує справу. Україна має віддати все, щоб перемогти чи щоб затягнути час? Бо скільки б ми не віддди людей, у них буде більше. Давайте говорити правду. Куди ми рухаємось і які плани. Як казав Бульба: «якщо вже пішло на те, щоб помирати, то нікому з них не доведеться так помирати. Нікому. Нікому.» Але все ж хотілося б про перспективи. І знову ж: без гасел і пафосу. Цифри, час і логіка позбавляють цих необовʼязкових речей. І дозволяють говорити так, як мають говорити дорослі люди. І так, цей монстр має разом з партнерами більше ресурсів, ніж третій рейх.

P.S. А взагалі, якби ви менше пи…ли і робили те, що обіцяли, ситуація була б трохи інакшою. Але у вас другі чи треті канікули. Вибачте. Забув. У вас вибори. Розкажіть нам більше про ваші проблеми. Ми поспівчуваємо. І зрозуміємо. Ми всіх зрозуміємо. Навіть отих гнойовозців на тракторах на наших кордонах. Ми дуже чуйна і емпатичга нація. Нам всіх вас дуже-дуже шкода.
26.03.2024 09:35
Що це? Навіщо тут? А Зима що робив в 2019,коли уже була війна,а будували дороги,а ЗСУ усе зменшували і забирали зброю?! Сьогодні звинувачувати усіх модно,забувши, що вина народу України величезна. Журавель нікого нічому не навчив. Тому знову запитаю-хто ще винний за просто перестати стріляти,за бідних,а тепер багатих слуг.Їх вибрала не Франція і не Англія
26.03.2024 09:40
По-перше, то його роздуми про ситуацію. Так, емоційні, так, можливо, песимістичні, але він не один, зараз такі думки приходять не одному в голову - нас обнадіяли, нам пообіцяли, в нас був шанс, але... І то але коштує нам великої крові.
Так, вина наріду є і то величезна, не заперечую. Мало того, про то сам багаторазово кричу- нам ніхто нічого не винен, кожен має, в першу чергу, сам про себе дбати. То так, то беззаперечно, але коли просять про допомогу, коли її обіцяють, а потім... Щось воно тут не те!
Чомусь приходить таке: "На землю без людей прийдуть люди без землі...". Відверто кажучи, страшно стає...
26.03.2024 09:53
А ще забув дописати, що влада України біла і пухнаста. Звичайно, все дуже вірно написано і дуже подобається, особливо владі. Бо це ж хтось винен. Ну й що, що ссять у вічі, ну й що, що гімном вимазують, ну й що, що крадуть, як не в себе, ну й що, що будують диктатуру, а ви - допомагайте. Бо народ же хороший. Хороший, тільки саме цей народ і вибрав цю владу. Владу, яка відмовилась від F-16, бо ще не готова, у якої ********** якомусь заховані на складах, у якої перезавантаження йде Генштабу, а не кротів в Офісі, у якої Patriot не отримує наказу і чекає, коли її знищать, у якої ракета прилітає у спальню Вадатурского після його поїздки у Київ стосовно "зернового" коридора. І ще багато чого, на жаль. А так, да все вірно написано, все. Тільки починати треба із себе, щоб не опинитися в Афганістані чи Північній Кореї.
26.03.2024 09:55
От бачиш, і в тебе емоції... Хоча, сьогодні то не дивно...
26.03.2024 09:58
І ще.
Дії влади ніхто не виправдовує і її вини не применшує. Тим більше, провини "мудрого наріту" що ту владу собі сотворив. Просто маємо доволі критичну ситуацію і затримка з боку партнерів сьогодні ну дуже вже небезпечна. От і пробують, хто як, до них докричатись. А наша влада то таки наша проблема, а не американців чи німців...
26.03.2024 10:06
Тільки такими словами треба кричати до людей всіх країн, а не до їхньої влади. Бо їх влада бачить наших і все розуміє і таке звертання до них, то хамство. А от до простих людей можна з такими емоціями і не від нашої влади, а теж від простих людей (немов вони не розуміють, що до чого) з обіцянкою навести лад у країною. А то Василь Зима розвернеться, та й виїде, а я не зможу. Як і багато інших.
26.03.2024 10:15
Ну так його ж не влада читає... І не влада поширює. Його програми і закордоном дивляться, до речі.
26.03.2024 10:19
26.03.2024 09:38
Таурас Патронус!
Гарі Коптер!
Морфіус...
Під ніс...
26.03.2024 09:45
Та добре, що Україна отримує хоч роздратовані відповіді. З такою владою вона скоро перестане отримувати будь які. І станеться, як з Афганістаном, не дай Боже.
26.03.2024 09:39
Коли Україна тільки закликає Німечтину передати ракети Taurus для захисту, вона получає роздратовані коментарі. В цей час Україна обстрілюється російськими ракетами Циркон, гинуть люди, в тому числі жінки, діти і Німеччина не висловлює роздратовані коментарі, вона вважає що це норма. Тому нащо нам такі союзники
26.03.2024 09:44
Маєте ліпших?
26.03.2024 09:54
Украина только призывает Германию передать ракеты Taurus для защиты; она получает раздраженные комментарии. В это время В "ИГИЛ" объявили о планах нового теракта в России: канал "Исламского государства" опубликовал заявление "ИГИЛ" угрожает России новыми терактами в знак протеста против пыток и допросов членов организации. Может в качестве союзника взять "ИГИЛ", пусть это не демократично, но более эффективно
26.03.2024 10:15
Будете відмовлятися? І тулитися до рашки. Ви хто, з Офісу?
26.03.2024 09:58
Не зовсім,Мар'яна.
26.03.2024 10:43
Таке положення справ вказує лише на те що наше МЗС стало геть не ефективним та втратило свою вагу та повагу у Західних партнерів...і це сумно та трагічно з огляду на те що Україна зараз на межі виживання...
26.03.2024 09:54
Вимагає в стилі аля-ермак.Дипломатією мало пахне,тим більше,дружніми звязками у дипломатичних колах.Або скажи просто:дайте нам ракети,бо ми по дурості закрили свою ракетну галузь в імя "великого будівництва під патронатом президента Зеленського".
26.03.2024 10:02
"нехай шукають вихід" - ну да, це ж у них війна.

кулібаба , витягни йух єрмака з рота і почни виконувати свої обов'язки.
26.03.2024 10:05
💯
26.03.2024 10:18
"Дайте нам кляті Patriot. Якби у нас було достатньо систем протиповітряної оборони, а саме Patriot, ми б змогли захистити не тільки життя наших людей, але й нашу економіку від знищення", - західні партнери теж отримують від "зелених зрадників" роздратовані ,до них вимоги,котрі самі не роблять нічого для захисту України і її народу...
26.03.2024 10:26
а ти х..ми їх більше обкладай , х...ми ... може злякаюця ) (
26.03.2024 10:53
"Украина получает "раздраженные комментарии" от Германии, когда призывает передать Taurus, - Кулеба " - так это ты Кулеба ВИНОВАТ что не можешь договориться с Германией. Не позорился бы , выставляя себя БЕСПОЛЕЗНЫМ балоболом. И уж точно НЕ Германии искать выход из создавшейся ситуации. 100% Кулебе надо СРОЧНО отправляться вслед за Резником. Толку от него ноль.
26.03.2024 10:57
Та ви взагалі вже усім осточортіли зі своїм попрошайництвом і гнилими понтами. Усі бачать, як ви жерете, наче не в себе, замість того, щоб розбудовувати свій впк.
26.03.2024 13:35
 
 