Україна отримує "роздратовані коментарі" від Німеччини, коли закликає передати Taurus, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що отримує від Німеччини "роздратовані коментарі", коли Київ закликає Берлін передати далекобійні ракети Taurus Україні.

Про це Кулеба сказав в інтерв’ю Politico, інформує Цензор.НЕТ.

Коли міністра запитали про позицію Німеччини щодо Taurus, він сказав, що "втомився відповідати на це питання".

"Можете мене цитувати, я не проти. Але кожного разу, коли я відповідаю на питання (про Taurus – Ред.), я отримую роздратовані коментарі у відповідь з Берліна. Залиште це їм. Вони самі поставили себе в таку ситуацію. Нехай шукають вихід", - зауважив Кулеба.

