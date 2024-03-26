ОК "Південь" про обстріл Одеси: ворог застосував тактику подвійного удару
Під час вчорашнього обстрілу Одеси ворог спершу спрямував одну балістичну ракету, а за декілька хвилин другу - практично у те ж саме місце.
Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За її словами, ворог під час обстрілу Одеси використав тактику подвійного удару, яку він використовує вже не вперше - одна ракета ударила, через декілька хвилин з урахуванням прибуття оперативних служб, наступна.
"Таку тактику ворог обирає у відповідь на те, що не має переваг вздовж лінії бойового зіткнення", - констатувала Гуменюк.
Вона додала, що ситуація залишається досить напруженою.
"Оскільки і вздовж лінії бойового зіткнення, ворог тероризує, і намагається зачіпляти більш глибокі тили. Зокрема, вчорашній удар по Одеській області", - зазначила спікер.
Раніше повідомлялося, що росіяни завдали ракетного удару по Одесі, унаслідок чого постраждали 4 людини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль