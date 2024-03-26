УКР
ОК "Південь" про обстріл Одеси: ворог застосував тактику подвійного удару

ракета,крилата

Під час вчорашнього обстрілу Одеси ворог спершу спрямував одну балістичну ракету, а за декілька хвилин другу - практично у те ж саме місце.

Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, ворог під час обстрілу Одеси використав тактику подвійного удару, яку він використовує вже не вперше - одна ракета ударила, через декілька хвилин з урахуванням прибуття оперативних служб, наступна.

"Таку тактику ворог обирає у відповідь на те, що не має переваг вздовж лінії бойового зіткнення", - констатувала Гуменюк.

Вона додала, що ситуація залишається досить напруженою.

Також читайте: Ракетний удар РФ по Одесі: відомо про чотирьох поранених, пошкоджено цивільну інфраструктуру (оновлено)

"Оскільки і вздовж лінії бойового зіткнення, ворог тероризує, і намагається зачіпляти більш глибокі тили. Зокрема, вчорашній удар по Одеській області", - зазначила спікер.

Раніше повідомлялося, що росіяни завдали ракетного удару по Одесі, унаслідок чого постраждали 4 людини.

Автор: 

Одеса (5616) Одеська область (3490) ракети (4183) Гуменюк Наталія (804)
За два роки Захід передав нам ППО менше чим виробив нових.
26.03.2024 10:07 Відповісти
А ми їх асфальтом, подвійним асфальтом.
26.03.2024 10:09 Відповісти
 
 