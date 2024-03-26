ОК "Південь" про обстріл Одеси: ворог застосував тактику подвійного удару

Під час вчорашнього обстрілу Одеси ворог спершу спрямував одну балістичну ракету, а за декілька хвилин другу - практично у те ж саме місце.

Про це заявила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За її словами, ворог під час обстрілу Одеси використав тактику подвійного удару, яку він використовує вже не вперше - одна ракета ударила, через декілька хвилин з урахуванням прибуття оперативних служб, наступна.

"Таку тактику ворог обирає у відповідь на те, що не має переваг вздовж лінії бойового зіткнення", - констатувала Гуменюк.

Вона додала, що ситуація залишається досить напруженою.

"Оскільки і вздовж лінії бойового зіткнення, ворог тероризує, і намагається зачіпляти більш глибокі тили. Зокрема, вчорашній удар по Одеській області", - зазначила спікер.

Раніше повідомлялося, що росіяни завдали ракетного удару по Одесі, унаслідок чого постраждали 4 людини.