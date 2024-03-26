УКР
Новини
2 501 30

Басманний суд Москви заочно заарештував главу СБУ Малюка

малюк

Басманний суд Москви заочно обрав запобіжний захід голові Служби безпеки України Василю Малюку у вигляді арешту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы".

Як зазначається, постановою Басманного районного суду Москви Малюку Василю Васильовичу обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном 2 місяці.

Російська сторона в дусі російської пропаганди звинувачує голову СБУ в "тероризмі". Також зазначається, що Росія оголосила Малюка у федеральний та міждержавний розшук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Псевдоперемога Путіна на "виборах" - це чергові томи в матеріалах злочинів, скоєних РФ, - Малюк

Автор: 

арешт (2553) росія (67880) Малюк Василь (127)
Топ коментарі
+8
З цими кацапами Оруелл відпочиває...
26.03.2024 10:23 Відповісти
26.03.2024 10:23 Відповісти
+5
Хай приїдуть в Київ і арештують!!!
26.03.2024 10:32 Відповісти
26.03.2024 10:32 Відповісти
+5
26.03.2024 12:30 Відповісти
26.03.2024 12:30 Відповісти
З цими кацапами Оруелл відпочиває...
26.03.2024 10:23 Відповісти
26.03.2024 10:23 Відповісти
Та Оруел заколюпався по п"ять пачок цигарок випалювати у сторонці.
26.03.2024 10:34 Відповісти
26.03.2024 10:34 Відповісти
Вже створили таке графіті:

26.03.2024 12:28 Відповісти
26.03.2024 12:28 Відповісти
Суда над путлером ми вже не побачимо.а його двійника кацапи самі приберуть.
26.03.2024 10:56 Відповісти
26.03.2024 10:56 Відповісти
26.03.2024 12:30 Відповісти
26.03.2024 12:30 Відповісти
Жах, за що???
26.03.2024 10:24 Відповісти
26.03.2024 10:24 Відповісти
Не за что Умерова. А Малюка оч даже есть за что.
26.03.2024 10:42 Відповісти
26.03.2024 10:42 Відповісти
Сама дивуюсь за що)))
26.03.2024 15:34 Відповісти
26.03.2024 15:34 Відповісти
Це як орден.
26.03.2024 10:26 Відповісти
26.03.2024 10:26 Відповісти
А ви заочно арештуйте Басманний суд.
26.03.2024 10:30 Відповісти
26.03.2024 10:30 Відповісти
А я тоді заочно засуджую суддів басманного суда до страти
26.03.2024 10:31 Відповісти
26.03.2024 10:31 Відповісти
Вороги України зазнають велику заслугу голови Служби безпеки України Василя Малюка. Це краща похвала. Тому, Василь Малюк витаємо Вас, бажаємо Вам здоров'я і ще далі бити ворогів Україні.
26.03.2024 10:32 Відповісти
26.03.2024 10:32 Відповісти
Хай приїдуть в Київ і арештують!!!
26.03.2024 10:32 Відповісти
26.03.2024 10:32 Відповісти
Не дійдуть, по дорозі разів десять на біс закопають.
26.03.2024 10:36 Відповісти
26.03.2024 10:36 Відповісти
А чого я хочу щоб вони приїхали???
26.03.2024 11:09 Відповісти
26.03.2024 11:09 Відповісти
Сподіваюсь, що ви вже з лопатами під Києвом.
26.03.2024 15:37 Відповісти
26.03.2024 15:37 Відповісти
2 роки тому з лопатами на Житомирської траси бігав,і зараз якщо треба буде,зустрінемо...
26.03.2024 16:03 Відповісти
26.03.2024 16:03 Відповісти
психологічній тиск. але чому печерський суд Київа досі заочно не арештував путіна та мєдвєда? шойгу та гєрасімова???
26.03.2024 10:39 Відповісти
26.03.2024 10:39 Відповісти
Герасимова не трожь, его и так уволили
26.03.2024 10:41 Відповісти
26.03.2024 10:41 Відповісти
26.03.2024 10:39 Відповісти
26.03.2024 10:39 Відповісти
Новина ні про що.
26.03.2024 10:48 Відповісти
26.03.2024 10:48 Відповісти
Навіщо хвалитись стратами рос.пропагандистів,тим більше,що скоріше всього,його служба, а тим більше,він сам,до них непричетна.Це ж страти цивільних,а не воєнних злочинців,без суду і слідства.
26.03.2024 10:51 Відповісти
26.03.2024 10:51 Відповісти
Шоб срались під себе ще живі *****.
А решта задумалась чи варто воно того.
26.03.2024 10:56 Відповісти
26.03.2024 10:56 Відповісти
Там самопіару більше.На пропаганду треба відповідати більш потужною контрпропагандою,а знищувати треба воєнних злочинців,як от при Пороху робили:захарченка моторолу і їм подібних,із середовища найбільш ідіозних фігур армії ереферії-якось так.
26.03.2024 11:17 Відповісти
26.03.2024 11:17 Відповісти
100%
26.03.2024 15:39 Відповісти
26.03.2024 15:39 Відповісти
Повністю згоден з тим що смерть Моторила, Гіві і Захарченка більше приємна і вагома ніж якогось воєнкора та відірвані ще одного горе-письменника.

Але добре що хоч с початком війни знову відновили цю мосадівську практику
27.03.2024 09:12 Відповісти
27.03.2024 09:12 Відповісти
Моссад знищує сугубо воєнних злочинців,а не пропагандистів з числа своїх громадян,або чи з числа арабів- в цьому різниця.А якщо вже і стратили рос.пропагандистів,то навіщо хвалитись на весь світ,хіба що на користь ереферії,яким то людей не шкода,та мають чим маніпулювати в міжнородних інституціях.
27.03.2024 09:31 Відповісти
27.03.2024 09:31 Відповісти
О как!
А чи знайдеться в Україні геройський прокурор що засудить і оголосить в розшук Путіна?
Хтось віддає життя на фронті, хтось мусить ним ризикувати і з запакованих українських законодавців.
Доречі Малюк міг би порухати кого треба.
26.03.2024 11:36 Відповісти
26.03.2024 11:36 Відповісти
руки прочь от малыша
не отдадим мальчика в трусиках
26.03.2024 11:54 Відповісти
26.03.2024 11:54 Відповісти
Успеет ли Малюк на Renault'e доехать из Масквы до "окна" на украинкой границе?
26.03.2024 12:43 Відповісти
26.03.2024 12:43 Відповісти
 
 