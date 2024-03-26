Басманний суд Москви заочно заарештував главу СБУ Малюка

Басманний суд Москви заочно обрав запобіжний захід голові Служби безпеки України Василю Малюку у вигляді арешту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы".

Як зазначається, постановою Басманного районного суду Москви Малюку Василю Васильовичу обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном 2 місяці.

Російська сторона в дусі російської пропаганди звинувачує голову СБУ в "тероризмі". Також зазначається, що Росія оголосила Малюка у федеральний та міждержавний розшук.

