Басманний суд Москви заочно заарештував главу СБУ Малюка
Басманний суд Москви заочно обрав запобіжний захід голові Служби безпеки України Василю Малюку у вигляді арешту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы".
Як зазначається, постановою Басманного районного суду Москви Малюку Василю Васильовичу обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном 2 місяці.
Російська сторона в дусі російської пропаганди звинувачує голову СБУ в "тероризмі". Також зазначається, що Росія оголосила Малюка у федеральний та міждержавний розшук.
Топ коментарі
+8 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар26.03.2024 10:23 Відповісти Посилання
+5 Василь Воробець
показати весь коментар26.03.2024 10:32 Відповісти Посилання
+5 izzabaru
показати весь коментар26.03.2024 12:30 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А решта задумалась чи варто воно того.
Але добре що хоч с початком війни знову відновили цю мосадівську практику
А чи знайдеться в Україні геройський прокурор що засудить і оголосить в розшук Путіна?
Хтось віддає життя на фронті, хтось мусить ним ризикувати і з запакованих українських законодавців.
Доречі Малюк міг би порухати кого треба.
не отдадим мальчика в трусиках