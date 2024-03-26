Російські НПЗ - законна ціль ударів України, - Ходжес
Україна має ігнорувати рекомендацію не бити по нафтопереробним заводам РФ, якщо така була.
Про це в інтерв'ю BBC заявив екскомандувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес, передає Цензор.НЕТ.
Раніше видання FT опублікувало статтю про нібито заклики США до України припинити удари по російських НПЗ.
"Сподіваюся, що це неправда. Та, на жаль, у це можна повірити. І якщо хтось із нашого уряду повідомив таке українцям, - це абсолютно жахлива рекомендація. Україна має її ігнорувати. (НПЗ. - Ред.) є законними цілями", - наголосив він.
"Погіршує ситуацію те, що це відбувається після нищівного удару Росії по українських цивільних об’єктах. Але і вказує на той факт, що адміністрація досі чітко не визначилася, якою має бути розвʼязка. Якою є мета? Чому ми не говоримо, що хочемо перемоги України, не зосереджуємося на цьому? Нам вкрай потрібні стратегічна чіткість і пріоритети", - додав Ходжес.
Коли уряди звикли прогинатись перед нахабними вимогами, уникати ескалацій, непопулярних рішень, що порушують чийсь комфорт, це дає ось такі результати.
А потім його починають залякувати спецслж, різними замахами щоб підвищити свою значимість і він живе ще й в параноїдальній реальності...