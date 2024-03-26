УКР
Російські НПЗ - законна ціль ударів України, - Ходжес

ходжес

Україна має ігнорувати рекомендацію не бити по нафтопереробним заводам РФ, якщо така була.

Про це в інтерв'ю BBC заявив екскомандувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес, передає Цензор.НЕТ.

Раніше видання FT опублікувало статтю про нібито заклики США до України припинити удари по російських НПЗ.

"Сподіваюся, що це неправда. Та, на жаль, у це можна повірити. І якщо хтось із нашого уряду повідомив таке українцям, - це абсолютно жахлива рекомендація. Україна має її ігнорувати. (НПЗ. - Ред.) є законними цілями", - наголосив він.

"Погіршує ситуацію те, що це відбувається після нищівного удару Росії по українських цивільних об’єктах. Але і вказує на той факт, що адміністрація досі чітко не визначилася, якою має бути розвʼязка. Якою є мета? Чому ми не говоримо, що хочемо перемоги України, не зосереджуємося на цьому? Нам вкрай потрібні стратегічна чіткість і пріоритети", - додав Ходжес.

Звучати може парадоксально, але слабкості у протистоянні з диктатурами Захід може завдячувати зокрема всіляким БЛМ/ЛГБТ.
Коли уряди звикли прогинатись перед нахабними вимогами, уникати ескалацій, непопулярних рішень, що порушують чийсь комфорт, це дає ось такі результати.
показати весь коментар
26.03.2024 12:02 Відповісти
Т.н. "Захід", це демократії. Вони відрізняються тим, що у народа є влада (те, що тоталітарашки називають "прогинатись перед нахабними вимогами"). В них дійсно є слабкість, тому що прийняття рішення, яке влаштує всіх, займає набагато більше часу, ніж одноосібне прийняття рішень диктатором. Але у цьому усе одне є плюс - при колективному погоджуванні рішень більше шансів, що хтось заблокує тупню (хоч також є і зворотня сторона, на кшталт всіляких угорщин), а коли диктатор робить помилки - ніхто не сміє заперечити і виправити їх.
показати весь коментар
26.03.2024 12:24 Відповісти
А ще гірше з часом навколо диктатора створюється, коло сраколизів у яких свої інтереси і тоді диктатор застряє у власній реальності....
А потім його починають залякувати спецслж, різними замахами щоб підвищити свою значимість і він живе ще й в параноїдальній реальності...
показати весь коментар
26.03.2024 13:23 Відповісти
Ну, на прикладі військової допомоги бачимо: один Джонсон блокує все, в той час як пончик і рушники одноосібно відправляють нескінченні ешелони зі зброєю.
показати весь коментар
26.03.2024 15:34 Відповісти
Спасибо, мы уже в курсе
показати весь коментар
26.03.2024 12:03 Відповісти
Все вірно і адекватно
показати весь коментар
26.03.2024 12:15 Відповісти
А що, є незаконні??!!
показати весь коментар
26.03.2024 12:45 Відповісти
Менше треба реагувати на всякі газетні вкиди, а то памʼятаю як тут всі на гімно ізійшли…
показати весь коментар
26.03.2024 12:46 Відповісти
Від того, що НПЗ не можуть виробляти бензин, Рашці доводиться продавати зайву нафту на експорт, тому адміністрацію байдена турбує не зростання цін на нафту, а невдоволення в кремлі...
показати весь коментар
26.03.2024 13:10 Відповісти
 
 