Російські НПЗ - законна ціль ударів України, - Ходжес

Україна має ігнорувати рекомендацію не бити по нафтопереробним заводам РФ, якщо така була.

Про це в інтерв'ю BBC заявив екскомандувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес, передає Цензор.НЕТ.

Раніше видання FT опублікувало статтю про нібито заклики США до України припинити удари по російських НПЗ.

"Сподіваюся, що це неправда. Та, на жаль, у це можна повірити. І якщо хтось із нашого уряду повідомив таке українцям, - це абсолютно жахлива рекомендація. Україна має її ігнорувати. (НПЗ. - Ред.) є законними цілями", - наголосив він.

"Погіршує ситуацію те, що це відбувається після нищівного удару Росії по українських цивільних об’єктах. Але і вказує на той факт, що адміністрація досі чітко не визначилася, якою має бути розвʼязка. Якою є мета? Чому ми не говоримо, що хочемо перемоги України, не зосереджуємося на цьому? Нам вкрай потрібні стратегічна чіткість і пріоритети", - додав Ходжес.

