Опалювальний сезон у Києві планують завершити 28 березня

київ

У Києві в четвер, 28 березня, планують розпочати процес відключення будівель від опалення.

Про це повідомив очільник міста Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Опалювальний сезон у столиці плануємо завершувати 28 березня, враховуючи суттєве потепління, яке прогнозують синоптики.
Тому, вже з цього четверга місто розпочне процес відключення від опалення будівель", - йдеться в повідомленні.

За словами Кличка, централізована система теплопостачання Києва є найбільшою в Україні та однією з найбільших у Європі.

"Тому як для її розгортання, так і для переходу в літній режим необхідно кілька днів. Враховуючи це, з 28 березня ми розпочинаємо процес відключення. Дострокове завершення опалювального сезону дасть змогу столиці зекономити енергоносії і не витрачати без потреби природний газ. А мешканцям міста - зекономити на сплаті за опалення.

Відключення систем опалення у закладах охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також в установах та закладах соціального обслуговування відбувається за письмовими заявками їхніх керівників", - пояснив мер.

Читайте: Опалювальний сезон в Україні завершиться достроково - наприкінці березня, - "Нафтогаз"

Автор: 

а з Небесною Канцелярією погоджено?
26.03.2024 12:11 Відповісти
якшо в кінці березня потепління, то до кінця квітня местиме хуртелиця
26.03.2024 12:14 Відповісти
Ці народні прикмети давно вже не працюють. Клімат не той.
27.03.2024 12:24 Відповісти
2 рази на рік люди хворіють через оце постсовкове комунальне рабство.
Коли пан захотів - тоді тепло і відлключив, а куди дінуться?
Свою sраку Кличко обігріватиме до травня/червня.
Знаєте, що я вам побажаюю ?
Щоб прилетів "Кинжал" і роз'****** вашу головну ТЕЦ.
І людям дозволили індивідуальне опалення у приватних оселях.
Як це було в 2005 році, і люди вімовлялись від вашої "послуги"
цілими кварталами, і ви відключення просто втихаря заборонили.
Ссуки, вашу систему управління можна зламати тільки війною.
26.03.2024 12:42 Відповісти
 
 