Опалювальний сезон у Києві планують завершити 28 березня

У Києві в четвер, 28 березня, планують розпочати процес відключення будівель від опалення.

Про це повідомив очільник міста Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Опалювальний сезон у столиці плануємо завершувати 28 березня, враховуючи суттєве потепління, яке прогнозують синоптики.

Тому, вже з цього четверга місто розпочне процес відключення від опалення будівель", - йдеться в повідомленні.

За словами Кличка, централізована система теплопостачання Києва є найбільшою в Україні та однією з найбільших у Європі.

"Тому як для її розгортання, так і для переходу в літній режим необхідно кілька днів. Враховуючи це, з 28 березня ми розпочинаємо процес відключення. Дострокове завершення опалювального сезону дасть змогу столиці зекономити енергоносії і не витрачати без потреби природний газ. А мешканцям міста - зекономити на сплаті за опалення.



Відключення систем опалення у закладах охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту, дошкільної та загальної середньої освіти, а також в установах та закладах соціального обслуговування відбувається за письмовими заявками їхніх керівників", - пояснив мер.

