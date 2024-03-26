Понад 10 тис. цивільних українців перебувають у полоні РФ, - Костін

Росіяни утримують на окупованих територіях і в РФ понад 10 тисяч мирних українців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це розповів генеральний прокурор України Андрій Костін.

"Є різні цифри. Ми оцінюємо в десятки тисяч, понад 10 тисяч точно. Говоримо тільки про тих, хто був примусово переселений, а не про тих, хто приймав таке рішення на власний розсуд", - сказав Костін.

Стосовно створення реєстру цивільних полонених, то, за словами Костіна, така робота триває на рівні уряду.

"Важливо, що ми дійшли в цьому питанні до міжнародного рівня – відбулося перше засідання міжнародної платформи, аналогічної тій, яка займається поверненням наших дітей", - наголосив генпрокурор.

Також читайте: Потрібно створити міжнародну коаліцію з питання повернення цивільних заручників, - Лубінець

На думку Костіна, дуже важливою стала б резолюція Генасамблеї ООН щодо цього питання, "щоб ми могли застосовувати інші елементи комунікації та тиску на країну-агресора, щоб звільнити наших цивільних і повернути в Україну".

Генпрокурор додав, що, зі свого боку, прокурори разом із правоохоронними органами притягують до відповідальності тих, хто винен у депортації цивільних і незаконному їх утриманні на тимчасово окупованій території та території країни-агресора.

Щодо кількість постраждалих від катувань і нелюдського поводження, Костін повідомив, що тільки в кримінальних провадженнях встановлено 5 тис. 600 українців, котрі постраждали від цього виду воєнного злочину РФ.

Також читайте: Понад 1,2 тис. жителів Запорізької області перебувають у російському полоні, - Федоров

"Однак повні цифри можуть бути значно більшими, оскільки ми не маємо достовірної інформації з окупованих територій", - додав він.

За словами генпрокурора, на сьогодні задокументовано функціонування 164 катівень та інших місць насильницького тримання на територіях, які були під окупацією.