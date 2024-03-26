У двох районах Харківщини можуть оголосити обов’язкову евакуацію, - Синєгубов

У Богодухівському та Харківському районах можуть оголосити обов’язкову евакуацію населення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив глава ОВА Олег Синєгубов.

Очільник області заявив, що наразі ситуація контрольована, проте обласна влада має аналізувати майже щодня ті населені пункти, де можливе оголошення обов'язкової евакуації.

"І зараз ми розглядаємо населені пункти півночі нашої області - це Богодухівський, Харківський район для того, щоб там оголосити обов'язкову евакуацію. Можливо, примусову саме дітей з тих населених пунктів, які постійно знаходяться під обстрілами", - уточнив він.

Також, додав Синєгубов, адміністрація продовжує аналізувати Вовчанський та Куп'янський напрямки для того, щоб розширювати ці процеси.

