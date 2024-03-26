Естонія завершує роботу над безпековою угодою з Україною, - спікер парламенту Хуассар

Естонія завершує роботу над безпековою угодою з Україною з гарантіями та найближчими місяцями проголосує за передачу заморожених активів РФ на відбудову України.

Про це заявив спікер естонського парламенту Рійгікогу Лаурі Хуассар на пресконференції у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Поки що Росія не заплатила за свої шкоду і злочини. Ми маємо змусити їх заплатити, тому нам потрібно використати російські заморожені активи для відбудови України. В естонському парламенті якраз тривають дискусії навколо пропозиції використати ці активи на відбудову України. Ми пройшли перше читання і чекаємо на друге. У найближчі місяці ми фіналізуємо рішення", - сказав він.

Хуассар зауважив, що схожі дискусії тривають у європейських парламентах і Конгресі США, висловивши впевненість, що скоро буде ухвалено низку рішень в демократичних країнах - забрати не лише дохід від заморожених російських активів, але й самі активи для відбудови України.

Спікер Рійгікогу додав, що Естонія вирішила щорічно надавати 0,25% від нашого ВВП Україні до 2027 року. Це означає, за його словами, що щороку понад 100 млн євро надходитимуть Україні як військова допомога Україні щороку.

"Не тільки Естонія, а й інші країни мають надавати 0,25% від ВВП як військову допомогу Україні, а також працювати у сфері довготривалих домовленостей. Ви маєте вже 7 угод, і ми завершуємо угоду з вами, щоб підписати цей спільний документ, і ви мали гарантії для продовження боротьби до переможного кінця", - підсумував Хуассар.

