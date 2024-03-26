УКР
Росіяни на окупованих територіях перевіряють завезених громадян Таджикистану, - Центр нацспротиву

цнс

На тимчасово окупованих територіях росіяни почали перевірку цілої етнічної групи через теракт у Москві.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"З початку повномасштабного вторгнення ворог завозить на ТОТ робітників із Центральної Азії й таким чином змінює демографічний склад населення. Проте після масової страти росіян у Москві ФСБ почало перевірку громадян Таджикистану.

Всього на ТОТ проживає близько 100 тис. вихідців з Узбекистану й Таджикистану. У Москві бояться, що етнічні таджики почнуть бунти через показове затримання їхнього співгромадянина. Тому наразі в Маріуполь відправляють додаткові групи ФСБ, які проводять "профілактичні бесіди"", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росіяни планують провокації з метою дискредитації українського підпілля на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

Таджикистан (43) Центр національного спротиву (856)
Кричать що винні українці а по факту сциклило промацують таджиків….
гебня схопивши богазабороду трохи всралася з терактом….
26.03.2024 15:47 Відповісти
"вікна" шукають ..... ?
26.03.2024 15:49 Відповісти
Сподіваюсь, що з "таджикоязичним насєлєнієм" на ТОТ профілактичні бесіди проводчться з належним "прістрастієм".
26.03.2024 15:49 Відповісти
ІДІЛ К - афганське крило ІДІЛ. Основні риси: надзивчайний рівень організації, фінансового забезпечення, озброєння, достатний практичний бойовий досвід, зокрема останні результативні бойові дії проти кацапів у Сирії, розвідка, контррозвідка тягається із ЦРУ, МІ-6 тощо
Ну шо, кацапи, вам @ізда!
26.03.2024 15:51 Відповісти
А чьо? Нарасія нічим не гірша за Францію, кількість ісламоязичново насєлєнія цілком дозволяє приєднання до ІДІЛ.
26.03.2024 15:57 Відповісти
Уважайте, бо тоті, которі говорять "какая разніцца, ліш би чєлавєк бил хароший", вас забанять за "нетолерантність" до секс. меншин .
27.03.2024 01:54 Відповісти
 
 