Росіяни на окупованих територіях перевіряють завезених громадян Таджикистану, - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях росіяни почали перевірку цілої етнічної групи через теракт у Москві.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"З початку повномасштабного вторгнення ворог завозить на ТОТ робітників із Центральної Азії й таким чином змінює демографічний склад населення. Проте після масової страти росіян у Москві ФСБ почало перевірку громадян Таджикистану.

Всього на ТОТ проживає близько 100 тис. вихідців з Узбекистану й Таджикистану. У Москві бояться, що етнічні таджики почнуть бунти через показове затримання їхнього співгромадянина. Тому наразі в Маріуполь відправляють додаткові групи ФСБ, які проводять "профілактичні бесіди"", - йдеться в повідомленні.

