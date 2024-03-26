Росіяни на окупованих територіях перевіряють завезених громадян Таджикистану, - Центр нацспротиву
На тимчасово окупованих територіях росіяни почали перевірку цілої етнічної групи через теракт у Москві.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"З початку повномасштабного вторгнення ворог завозить на ТОТ робітників із Центральної Азії й таким чином змінює демографічний склад населення. Проте після масової страти росіян у Москві ФСБ почало перевірку громадян Таджикистану.
Всього на ТОТ проживає близько 100 тис. вихідців з Узбекистану й Таджикистану. У Москві бояться, що етнічні таджики почнуть бунти через показове затримання їхнього співгромадянина. Тому наразі в Маріуполь відправляють додаткові групи ФСБ, які проводять "профілактичні бесіди"", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
гебня схопивши богазабороду трохи всралася з терактом….
Ну шо, кацапи, вам @ізда!