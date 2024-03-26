Києво-Могилянська академія вважає штраф ДІАМ безпідставним та оскаржуватиме його в суді
У Києво-Могилянській академії відреагували на штраф у 90,8 тис. грн від ДІАМ.
Про це представники НаУКМА розповіли у коментарі Цензор.НЕТ.
"Ми вважаємо штраф безпідставним і будемо оскаржувати його в судовому порядку", - зазначили там.
У Києво-Могилянській академії нагадали, що раніше робили заяву щодо незаконної перевірки ДІАМ.
"Звинувачення є абсолютно безпідставними, як мінімум, тому що ДІАМ сам надав нам дозвіл на ведення цих робіт і заяви накшталт: "не надали документи" - абсурдні. Перед видачею нам дозволу ми надали ДІАМ абсолютно всю документацію", - розповіли в НаУКМА.
В Академії наголосили, що не мають нічого проти перевірок та готові допускати всіх, якщо це відбувається згідно з чинним законодавством.
"А не в обхід його і з влаштовуванням публічного шоу з дронами (ДІАМ до речі, сказав, що це не їх рук справа)", - зазначили в Києво-Могилянській академії, додавши, що вважають це тиском.
Громадська ініцатива "Голка" оприлюднила матеріал щодо ситуації з Києво-Могилянською академією.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ДІАМ оштрафувала замовника реставраційних робіт Братського монастирі на 90,8 тисяч гривень, адже замовник - Національний університет "Києво-Могилянська академія" - відмовився надати необхідні документи, а також не допустив інспекторів до здійснення перевірки на об’єкті.
