Франція поставить Україні 78 САУ Caesar, - міністр оборони Лекорню

Франція незабаром зможе поставити Україні 78 гаубиць Caesar і збільшить постачання снарядів для задоволення нагальних потреб у боєприпасах.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

За словами Лекорню, між Францією, Україною та Данією досягнуто згоди про фінансування самохідних 155-мм гаубиць Caesar, що дасть змогу Франції "швидко поставити" їх.

Франція також має на меті поставити Україні цього року 80 тис. снарядів для 155-мм гармат – порівняно з 30 тис., які було поставлено з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, зазначив міністр.

Крім того, за словами Лекорню, Франція приєдналася до ініціативи Чехії щодо виявлення наявних запасів пороху та боєприпасів, які можна було б купити в країнах за межами Євросоюзу.

Також читайте: Франція може вимагати від виробників зброї прискорити виробництво, щоб допомогти Україні, - міністр оборони Лекорню