13 238 57

Франція поставить Україні 78 САУ Caesar, - міністр оборони Лекорню

caesar,цезар

Франція незабаром зможе поставити Україні 78 гаубиць Caesar і збільшить постачання снарядів для задоволення нагальних потреб у боєприпасах.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

За словами Лекорню, між Францією, Україною та Данією досягнуто згоди про фінансування самохідних 155-мм гаубиць Caesar, що дасть змогу Франції "швидко поставити" їх.

Франція також має на меті поставити Україні цього року 80 тис. снарядів для 155-мм гармат – порівняно з 30 тис., які було поставлено з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, зазначив міністр.

Крім того, за словами Лекорню, Франція приєдналася до ініціативи Чехії щодо виявлення наявних запасів пороху та боєприпасів, які можна було б купити в країнах за межами Євросоюзу.

Автор: 

боєприпаси (2356) Франція (3166) артилерія (821) Лекорню Себастьєн (87)
Топ коментарі
+21
Merci Paris
26.03.2024 19:40 Відповісти
+15
Величезне ДЯКУЮ Франції!!!
26.03.2024 19:52 Відповісти
+11
У кацапів і близько нічого подібного нема, ніж Цезар і тим більше Арчер.
26.03.2024 19:44 Відповісти
Поставлено на 2024: 26 одиниць на шасі 6x6 та 17 одиниць на шасі 8x8
26.03.2024 19:39 Відповісти
Франція - 60 одиниць на шасі 6х6 станом на 2024 рік
26.03.2024 19:41 Відповісти
В 2024 році Франція виготовить для України 78 артустановок CAESAR
26.03.2024 19:44 Відповісти
так 60 или 26?
26.03.2024 20:26 Відповісти
це вона має зараз.
26.03.2024 21:10 Відповісти
САУ это очень хорошо... Но намного лучше снаряды к ним.
26.03.2024 19:43 Відповісти
Постріли до САУ не мають ніякого сенсу без САУ.
27.03.2024 00:03 Відповісти
2с35 «Коаліція-СВ»
26.03.2024 19:51 Відповісти
найкраща виртуальня аналоговнетная
26.03.2024 19:57 Відповісти
Аж 12 штук. Большая часть для парадов.
27.03.2024 12:43 Відповісти
Есть аналог 2С43 «Мальва» , но их немного.
26.03.2024 20:10 Відповісти
Дальность 24 км.
26.03.2024 20:36 Відповісти
активно-реактивні керовані снаряди ~70 км
26.03.2024 21:16 Відповісти
70 км - это у Коалиции, а не у Мальвы, а Коалицию еще никто не видел даже на фото, нет ни одного опытного образца, козломордые даже не знают сколько стволов рисовать на кортинках.
26.03.2024 21:46 Відповісти
десь одну возюкали, але тягачом.
27.03.2024 00:04 Відповісти
навіщо тягачем? вони на базі танка Т-90
2018

27.03.2024 07:39 Відповісти
Є довбаний ланцет, який вже літає із самонаведенням. Саме ланцети створюють проблему нашій арті, і поки протидію їм не придумали.
27.03.2024 00:01 Відповісти
Протидію давно вже придумали, це і фейкові макети арти, і знищення розрахунків бпла.
27.03.2024 00:06 Відповісти
Merci France!
26.03.2024 19:46 Відповісти
Частина винищувачів F-16 ВПС Данії вирушить в Україну. Решту 24, швидше за все, продадуть Аргентині, заявив міністр оборони Данії Трольс https://glavcom.ua/world/world-politics/ministr-oboroni-daniji-letit-do-arhentini-domovljatis-z-privodu-f-16-dlja-ukrajini-992759.html Лунд Поульсен . За його словами, переговори ще ведуться. Про це повідомляє агентство Ritzau.
26.03.2024 19:47 Відповісти
За Фолкленди воювати
Британія в курсі?
26.03.2024 19:54 Відповісти
Vivat Франція,наші після прибалтів ,Великої країни Данія та Чеських друзів,ще б Німеччина з ракетами і до літа все буде добре!
26.03.2024 19:49 Відповісти
A nu ka razskazhi , kto takie - PRIBALTI ?????
26.03.2024 20:49 Відповісти
Підтримую. Треба називати країни Балтії.
27.03.2024 12:47 Відповісти
"прибалти", це москальска новомова.
27.03.2024 00:13 Відповісти
Це допоможе вигнати кацапів з лівого берега?
26.03.2024 19:53 Відповісти
Це допоможе, на хвости вашим оркам солі насипати.
26.03.2024 20:02 Відповісти
А вашим?
26.03.2024 20:08 Відповісти
Це допоможе злих (окупантів) перетворювати в "добрих" (від слова добриво).
26.03.2024 20:04 Відповісти
Все допоможе. Головне дзьобом не клоцати, задаваючи тупі питання.
27.03.2024 00:14 Відповісти
Это все стоит на полмиллиарда долларов.
26.03.2024 19:57 Відповісти
Французи радують останнім часом, Лекорню
26.03.2024 19:59 Відповісти
Щиро дякуємо французам, бо для наших слугориг САУ мабуть складніші за космічні ракети.
26.03.2024 20:01 Відповісти
А мене цікавить, впродовж якого часу ці гаубиці будуть поставлені Україні.

Бо, знаючи наших партнерів, не здивуюсь, якщо це станеться до 30-го року!
26.03.2024 20:08 Відповісти
Дякуючи партнерам Україна зараз не окрух рахи.Нічого ти не знаєш зовсім
26.03.2024 20:15 Відповісти
Ну давай - розкажи мені, що я повинен знати, окрім мілліона снарядів, які повинні були бути поставлені в Україну ще до березня, та й взагалі про 50% обіцяної, і вчасно не поставленої зброї, за словами того ж Умерова.

Ти ж в нас такий розумний, що аж подих перехоплює!
26.03.2024 20:50 Відповісти
Ти, кицюню, трохи плутаєш "повинні" й "пообіцяли спробувати те, що не були винні".
27.03.2024 00:16 Відповісти
Та ні, це ти плутаєш, по-перше, себе зі мною, а по-друге - те, що ти собі там думаєш, з тим, що я насправді написав.

Тож спочатку розберись зі своїм розумінням написаного, а потім вже берись до писанини, бо якось воно незграбно в тебе виходить.
27.03.2024 00:52 Відповісти
Будут изготовлены и поставлены в 2024. По плану, озвученному еще в январе.
26.03.2024 20:24 Відповісти
Дякуємо Франціі за допомогу нашій арміі 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
26.03.2024 20:11 Відповісти
А де слівуни?
26.03.2024 20:13 Відповісти
А що у них конгресу немає чи Джонсон здох давно? А якщо без іронії, то приємно чути слова справжніх чоловіків. У них сталеві яйка.
26.03.2024 20:15 Відповісти
Ок! Радует! Но, у нас нет много людей! У Себя ищите, или как вам будет угодно!
26.03.2024 20:43 Відповісти
На САУ й не треба багато людей
27.03.2024 00:17 Відповісти
🇺🇦❤️🇫🇷
26.03.2024 20:44 Відповісти
Посмотрите фильм "Дюнкерк" очень наглядный для Франции фильм! Когда Голливуд развлекался! Он не думал, что будет так жить! Но далее может быть еще более красочная картна!
26.03.2024 20:47 Відповісти
Москвороті чомусь завжди реальність намагаються натягнути на Голівуд. Це у вас досі не пройшов шок від різниці в кінематографі між совком і сша?
27.03.2024 00:20 Відповісти
Оце дійсно гарна новина
26.03.2024 20:54 Відповісти
О, це гарна новина.
26.03.2024 21:13 Відповісти
Більше Цезарів - хороших і різних!
26.03.2024 21:52 Відповісти
Переродження французів останнім часом вражає.
27.03.2024 05:04 Відповісти
вони єдині нічого не отримали
та й в африці русня їм яйця защемили
27.03.2024 07:40 Відповісти
Навіщо вони нам без снарядів? Вони б ще колісних танків надавали
27.03.2024 10:33 Відповісти
Дякуємо, друзі.
27.03.2024 14:17 Відповісти
 
 