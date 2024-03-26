Франція поставить Україні 78 САУ Caesar, - міністр оборони Лекорню
Франція незабаром зможе поставити Україні 78 гаубиць Caesar і збільшить постачання снарядів для задоволення нагальних потреб у боєприпасах.
Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.
За словами Лекорню, між Францією, Україною та Данією досягнуто згоди про фінансування самохідних 155-мм гаубиць Caesar, що дасть змогу Франції "швидко поставити" їх.
Франція також має на меті поставити Україні цього року 80 тис. снарядів для 155-мм гармат – порівняно з 30 тис., які було поставлено з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, зазначив міністр.
Крім того, за словами Лекорню, Франція приєдналася до ініціативи Чехії щодо виявлення наявних запасів пороху та боєприпасів, які можна було б купити в країнах за межами Євросоюзу.
