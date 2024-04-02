Україна атакує російські НПЗ безпілотниками зі штучним інтелектом, - CNN
Україна виготовляє дрони зі штучним інтелектом, якими успішно атакує енергетичну промисловість Росії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Як зазначається, українські дрони успішно долітають до Москви, Рязані та інших російських міст, де розташовано великі нафтопереробні заводи РФ. Російська ППО не справляється, тому атаки все частіше стають успішними.
Ці сміливі українські дрони завдають удару по величезній російській нафтовій і газовій промисловості, яка, попри заборони Заходу на імпорт і обмеження цін, залишається найбільшим джерелом доходу для військової економіки Москви.
"Атаки стали можливими завдяки використанню безпілотників з більшим радіусом дії та розширеними можливостями, деякі з яких навіть почали інтегрувати базову форму штучного інтелекту, щоб допомогти їм орієнтуватися та уникати перешкод", - повідомило джерело, близьке до української програми безпілотників.
"Точність під час глушіння забезпечується завдяки використанню штучного інтелекту. Кожен БПЛА має термінальний комп’ютер із супутниковими даними та даними про місцевість. Польоти узгоджені заздалегідь з нашими союзниками, і дрони дотримуються плану польоту, щоб ми могли вражати цілі з метровою точністю", - зазначає джерело.
CNN пише, що така точність стала можливою завдяки датчикам дрона. У нього з'явився "машинний зір", який є формою ШІ. Дрон фактично навчили визначати географію та ціль, до якої він прямує.
Ной Сільвія, аналітик із Королівського інституту об’єднаних служб, британського мозкового центру, зазначив, що таким БПЛА не потрібен зв’язок із супутниками, оскільки вони повністю автономні.
Кріс Лінкольн-Джонс, колишній британський військовий офіцер і експерт із боротьби з дронами та штучного інтелекту, сказав, що рівень "інтелекту" дронів все ще дуже низький.
"Такого рівня автономності ще не було в дронах раніше, але ми все ще перебуваємо на ранніх стадіях потенціалу цієї технології", - сказав він CNN.
Міністерство оборони та Служби безпеки України відмовилися коментувати інформацію про дрони з ШІ.
Видання зазначає, що Україна побудувала повноцінну індустрію безпілотників, що дало їй технологічну перевагу проти значно більшої робочої сили та краще підготовленого промислового обладнання Росії.
Україна значною мірою покладається на безпілотники від початку повномасштабного вторгнення РФ, спрямувавши сили на розвиток технологій та вітчизняне виробництво.
Декілька експертів, з якими зв’язався CNN, сказали, що Україна завдала ударів не по сховищах палива, а по дистиляційних установках, де сира нафта переробляється та перетворюється на паливо чи інші похідні.
"Деякі з них є вражаючими цілями, які потребують багато західних технологій, і Росії набагато важче придбати ці технології", - сказав Сільвія.
Експерти вважають, що ці атаки можуть мати більший вплив на російську економіку, ніж нинішні санкції.
Також експерти вважають, що Україна не обмежиться атаками по НПЗ. Деякі з найбільших нафтових портів Росії, відповідальні за близько двох третин експорту сирої нафти та нафтопродуктів, перебувають у радіусі дії українських безпілотників, додає CNN.
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Все должно быть под запретом разглашения. И все отрицать. Не мы и не знаем ничего. Говорить что Это какие то российские партизаны делают из подручных материалов.
Міністерство оборони та Служби безпеки України відмовилися коментувати інформацію про дрони з ШІ. Джерело:
зелені довбойоби без піару не можуть!!!
А я от частенько дивлюсь - шотамукацапів , і бачу що пропагандистськими відосіками про складання Шахедів , виробництво танків , ракет , виготовлення фаб 3000 забите все їхнє інформаційне поле . Та ще й з такою помпою що нашим і не снилося . !!💪
Наші , на фоні русні , можна сказати що взагалі - мовчать .!!
Вам не вгодиш ,, коли розказують про виробництво зброї в Україні , починається ниття - а нафуя про це казати . А коли мовчать починається - а де наші дрони , а де наші снаряди і тд .
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чому тоді він потрапив у гуртожиток, а не завод ?
через тиждень оговтаються і за роботу.
Поки зє обіцяє розробляти РЕБ, Порох ЗРОБИВ РЕБ,а от попіарився на цьому зє!
Мабуть ЗСУ треба починати замість зброї та лопат(яких не вистачає) воювати брехнею і обіцянками зє - це єдине чого більше ніж треба(овердофіга)!
Плюс-минус сто километров еще можно объяснить доработкой аппарата и дополнительным запасом топлива, но четыреста не вписываются ни в какие прямые объяснения.
Есть два варианта, которые могут прояснить произошедшее. И оба они вызывают вопросы.
Первый - очевидный - запуск дрона был осуществлен с территории Казахстана. Не ближний свет, но 600 километров - это явно не 1200. Но это же означает и неизбежное следствие. Если у ГУР есть возможность атаковать российские объекты с территории Казахстана (а это, между прочим, 7 тысяч километров границы между Казахстаном и Россией, то есть - никакой технической возможности контроля ни с той стороны, ни с этой плюс полное отсутствие хоть какого-то намека на систему ПВО), то в зоне потенциальных ударов оказываются Урал, Алтай и Сибирь вплоть до Красноярска: Омск, Новосибирск, Кемерово. А еще, помимо промышленных объектов - и Транссиб. Если же взять северные регионы, то в новую зону попадает Сургут, Ноябрьск - то есть, зоны месторождений.
Второй вариант не лучше: атаку могла произвести диверсионная группа, выдвинувшаяся на территорию России, собравшая уже здесь беспилотник и применившая его непосредственно из России.
Тогда следствие из этого выглядит еще круче - диверсионная группа может появиться вообще где угодно. И можно измерять линейкой расстояния до границ с сопредельными странами, но это не имеет уже никакого значения.
И опять возникает вопрос о Казахстане, так как границы с ним нет и быть не может - ну невозможно не то что прикрыть, а хотя бы приблизительно понимать, что происходит на семи тысячах километров. И хотя в российской мифологии северный Казахстан русский, но он точно так же и украинский - выходцев из Украины там более чем достаточно. Так называемый «Серый Клин». И найти там людей и структуры, вполне доброжелательно относящиеся к Украине и гораздо менее дружелюбно - к России, вполне возможно.
В который раз хочу сказать, что идея вооруженной борьбы с народом, имеющим очень серьезный опыт и традиции партизанской войны - не лучшая, хотя у российского руководства вообще сложно найти идеи, которые можно охарактеризовать положительно. Но эта выделяется особо. Кстати, то же самое можно сказать еще об одном народе-партизане - белорусах. Хорошо, что гениальные мысли в головы российского руководства приходят хаотично и случайным образом, а то как знать…
В общем, история с атакой Татарстана в силу своей особости явно выбивается из привычной картины, и если это не разовое событие, то мы может достаточно скоро увидеть следствия из него.