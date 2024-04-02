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Україна атакує російські НПЗ безпілотниками зі штучним інтелектом, - CNN

дрони

Україна виготовляє дрони зі штучним інтелектом, якими успішно атакує енергетичну промисловість Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Як зазначається, українські дрони успішно долітають до Москви, Рязані та інших російських міст, де розташовано великі нафтопереробні заводи РФ. Російська ППО не справляється, тому атаки все частіше стають успішними.

Ці сміливі українські дрони завдають удару по величезній російській нафтовій і газовій промисловості, яка, попри заборони Заходу на імпорт і обмеження цін, залишається найбільшим джерелом доходу для військової економіки Москви.

"Атаки стали можливими завдяки використанню безпілотників з більшим радіусом дії та розширеними можливостями, деякі з яких навіть почали інтегрувати базову форму штучного інтелекту, щоб допомогти їм орієнтуватися та уникати перешкод", - повідомило джерело, близьке до української програми безпілотників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": БПЛА атакували підприємства в Єлабузі та Нижньокамську, на території Татарстану. ВIДЕО

"Точність під час глушіння забезпечується завдяки використанню штучного інтелекту. Кожен БПЛА має термінальний комп’ютер із супутниковими даними та даними про місцевість. Польоти узгоджені заздалегідь з нашими союзниками, і дрони дотримуються плану польоту, щоб ми могли вражати цілі з метровою точністю", - зазначає джерело.

CNN пише, що така точність стала можливою завдяки датчикам дрона. У нього з'явився "машинний зір", який є формою ШІ. Дрон фактично навчили визначати географію та ціль, до якої він прямує.

Ной Сільвія, аналітик із Королівського інституту об’єднаних служб, британського мозкового центру, зазначив, що таким БПЛА не потрібен зв’язок із супутниками, оскільки вони повністю автономні.

Читайте також: Атака дронами на Татарстан: у Нижньокамську атаковано нафтопереробний комплекс. ФОТО

Кріс Лінкольн-Джонс, колишній британський військовий офіцер і експерт із боротьби з дронами та штучного інтелекту, сказав, що рівень "інтелекту" дронів все ще дуже низький.

"Такого рівня автономності ще не було в дронах раніше, але ми все ще перебуваємо на ранніх стадіях потенціалу цієї технології", - сказав він CNN.

Міністерство оборони та Служби безпеки України відмовилися коментувати інформацію про дрони з ШІ.

Видання зазначає, що Україна побудувала повноцінну індустрію безпілотників, що дало їй технологічну перевагу проти значно більшої робочої сили та краще підготовленого промислового обладнання Росії.

Україна значною мірою покладається на безпілотники від початку повномасштабного вторгнення РФ, спрямувавши сили на розвиток технологій та вітчизняне виробництво.

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Декілька експертів, з якими зв’язався CNN, сказали, що Україна завдала ударів не по сховищах палива, а по дистиляційних установках, де сира нафта переробляється та перетворюється на паливо чи інші похідні.

"Деякі з них є вражаючими цілями, які потребують багато західних технологій, і Росії набагато важче придбати ці технології", - сказав Сільвія.

Експерти вважають, що ці атаки можуть мати більший вплив на російську економіку, ніж нинішні санкції.

Також експерти вважають, що Україна не обмежиться атаками по НПЗ. Деякі з найбільших нафтових портів Росії, відповідальні за близько двох третин експорту сирої нафти та нафтопродуктів, перебувають у радіусі дії українських безпілотників, додає CNN.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атаки на російські НПЗ є відповіддю на руйнування енергосистеми України, - Зеленський

Автор: 

безпілотник (4079) НПЗ (587) штучний інтелект (290) дрони (4612)


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Топ коментарі
+18
Меньше надо комментировать и хвалится. О российском производстве ничего не известно. Есть понятие военная тайна. Параметры , объемы, технологии
Все должно быть под запретом разглашения. И все отрицать. Не мы и не знаем ничего. Говорить что Это какие то российские партизаны делают из подручных материалов.
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02.04.2024 11:04
+10
Хтось чув, щоб голова МОСАД роздавав інтерв'ю іноземним журналістам? Мало хто знає взагалі, як його звуть.
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02.04.2024 11:21
+8
постійно. на Заході просто інший підхід, там "екси" інтервʼю роздають. У нас "екси" в бігах зазвичай.
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02.04.2024 11:25
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Меньше надо комментировать и хвалится. О российском производстве ничего не известно. Есть понятие военная тайна. Параметры , объемы, технологии
Все должно быть под запретом разглашения. И все отрицать. Не мы и не знаем ничего. Говорить что Это какие то российские партизаны делают из подручных материалов.
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02.04.2024 11:04 Відповісти
І Герасімов тобі повірить... Без газет нічого бідолашна падла не знає.
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02.04.2024 11:17 Відповісти
З чого ви вирішили, що про росіянські виробництва нічого не відомо? В них ШІ в "Ланцеті", nvidia jetson tx2
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02.04.2024 11:18 Відповісти
Эту статейку состряпала CNN

Міністерство оборони та Служби безпеки України відмовилися коментувати інформацію про дрони з ШІ. Джерело:
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02.04.2024 11:21 Відповісти
а як же тоді потужні гундоси? а буданга сказкі?

зелені довбойоби без піару не можуть!!!
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02.04.2024 11:33 Відповісти
..О российском производстве ничего не известно. )) Хіба ??
А я от частенько дивлюсь - шотамукацапів , і бачу що пропагандистськими відосіками про складання Шахедів , виробництво танків , ракет , виготовлення фаб 3000 забите все їхнє інформаційне поле . Та ще й з такою помпою що нашим і не снилося . !!💪
Наші , на фоні русні , можна сказати що взагалі - мовчать .!!
Вам не вгодиш ,, коли розказують про виробництво зброї в Україні , починається ниття - а нафуя про це казати . А коли мовчать починається - а де наші дрони , а де наші снаряди і тд .
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02.04.2024 11:34 Відповісти
це вже давно було зрозуміло по відео наших атак по НПЗ - переред ударом дрони робили красивий віраж, діловито прицілювалися і били точно в ціль. Оскільки дистанційно керувати на такій відстані неможливо, то це міг бути тільки ШІ
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02.04.2024 11:41 Відповісти
всё это программно-аппаратно можно заложить, никакого интеллекта не надо.
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02.04.2024 11:55 Відповісти
Хтось чув, щоб голова МОСАД роздавав інтерв'ю іноземним журналістам? Мало хто знає взагалі, як його звуть.
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02.04.2024 11:21 Відповісти
постійно. на Заході просто інший підхід, там "екси" інтервʼю роздають. У нас "екси" в бігах зазвичай.
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02.04.2024 11:25 Відповісти
Екси -- то зрозуміло. Ми ж про діючих
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02.04.2024 12:03 Відповісти
А НПЗ без царя в голові.
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02.04.2024 11:22 Відповісти
https://t.me/voynareal/86909 🔥Момент атаки БПЛА на завод в Татарстані з іншого ракурсу.
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02.04.2024 11:24 Відповісти
Збиття БПЛА нафто-переробним заводом на татарстані

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02.04.2024 11:24 Відповісти
🔥ГУР підірвало електропідстанцію в окупованому Севастополі , - джерела УП в ГУР
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02.04.2024 11:25 Відповісти
👀В окупованій Абхазії впав вертоліт Мі-24 русні - росЗМІ
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02.04.2024 11:26 Відповісти
рашисти "всралися"

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02.04.2024 11:32 Відповісти
а ведь теоретически, если это правда, для ИИ не должно составлять труда, найти яхту, дом, или окно рабочего кабинета, любой из ключевых фигур кремлевских террористов....
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02.04.2024 11:36 Відповісти
Якщо надасте вибірку з тисяч фото вікон і домів кремлевських терористів в різних погодних умовах і з різних ракурсів, то теоретично вийде...
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02.04.2024 11:40 Відповісти
я думал для ИИ достаточно указать , условно, 3й этаж, 2-е окно слева
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02.04.2024 11:43 Відповісти
Ну можна і так, але в цьому випадку вікно кремльовского терориста спочатку треба знайти вам, а ШІ буде шукати умовне 2-е вікно зліва.
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02.04.2024 11:46 Відповісти
Для этого достаточно внести в программу линейные координаты объекта с крупномасштабной топокарты используемой в войсках
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02.04.2024 16:41 Відповісти
Точність під час глушіння забезпечується завдяки використанню штучного інтелекту.
---
чому тоді він потрапив у гуртожиток, а не завод ?
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02.04.2024 11:44 Відповісти
Навчених спеціалістів легше пошкодити невеличким дроном, ніж низькотехнологічне залізяччя.
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02.04.2024 11:48 Відповісти
В гуртожиток врезался самолет.
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02.04.2024 12:12 Відповісти
5 працівників з легкими травмами
через тиждень оговтаються і за роботу.
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02.04.2024 13:01 Відповісти
очередной праздник - в абхазии разбился военный вертолёт ми-24
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02.04.2024 11:51 Відповісти
Поки зє обіцяє ВИРОБИТИ мільйон дронів - на раше роблять черговий мільйон дронів.
Поки зє обіцяє розробляти РЕБ, Порох ЗРОБИВ РЕБ,а от попіарився на цьому зє!
Мабуть ЗСУ треба починати замість зброї та лопат(яких не вистачає) воювати брехнею і обіцянками зє - це єдине чого більше ніж треба(овердофіга)!
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02.04.2024 11:54 Відповісти
Томагавки уже 30 років літають з привязкою до рельєфу. а мат-частина зараз значно краща
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02.04.2024 11:55 Відповісти
Понятно, что новость дня - это атака объектов на территории Татарстана. Почему это так? Потому что она полностью выбивается из предыдущих похожих мероприятий Киева. Слишком большая дальность для прямого пролета дрона от территории Украины до места удара. Это примерно как если люфтваффе бомбили бы Омск или Биробиджан.

Плюс-минус сто километров еще можно объяснить доработкой аппарата и дополнительным запасом топлива, но четыреста не вписываются ни в какие прямые объяснения.

Есть два варианта, которые могут прояснить произошедшее. И оба они вызывают вопросы.

Первый - очевидный - запуск дрона был осуществлен с территории Казахстана. Не ближний свет, но 600 километров - это явно не 1200. Но это же означает и неизбежное следствие. Если у ГУР есть возможность атаковать российские объекты с территории Казахстана (а это, между прочим, 7 тысяч километров границы между Казахстаном и Россией, то есть - никакой технической возможности контроля ни с той стороны, ни с этой плюс полное отсутствие хоть какого-то намека на систему ПВО), то в зоне потенциальных ударов оказываются Урал, Алтай и Сибирь вплоть до Красноярска: Омск, Новосибирск, Кемерово. А еще, помимо промышленных объектов - и Транссиб. Если же взять северные регионы, то в новую зону попадает Сургут, Ноябрьск - то есть, зоны месторождений.

Второй вариант не лучше: атаку могла произвести диверсионная группа, выдвинувшаяся на территорию России, собравшая уже здесь беспилотник и применившая его непосредственно из России.

Тогда следствие из этого выглядит еще круче - диверсионная группа может появиться вообще где угодно. И можно измерять линейкой расстояния до границ с сопредельными странами, но это не имеет уже никакого значения.

И опять возникает вопрос о Казахстане, так как границы с ним нет и быть не может - ну невозможно не то что прикрыть, а хотя бы приблизительно понимать, что происходит на семи тысячах километров. И хотя в российской мифологии северный Казахстан русский, но он точно так же и украинский - выходцев из Украины там более чем достаточно. Так называемый «Серый Клин». И найти там людей и структуры, вполне доброжелательно относящиеся к Украине и гораздо менее дружелюбно - к России, вполне возможно.

В который раз хочу сказать, что идея вооруженной борьбы с народом, имеющим очень серьезный опыт и традиции партизанской войны - не лучшая, хотя у российского руководства вообще сложно найти идеи, которые можно охарактеризовать положительно. Но эта выделяется особо. Кстати, то же самое можно сказать еще об одном народе-партизане - белорусах. Хорошо, что гениальные мысли в головы российского руководства приходят хаотично и случайным образом, а то как знать…

В общем, история с атакой Татарстана в силу своей особости явно выбивается из привычной картины, и если это не разовое событие, то мы может достаточно скоро увидеть следствия из него.
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02.04.2024 12:26 Відповісти
Самое удивительное в том, что военные перспективные новинки появляются не благодаря, а вопреки нашей зелёной власти....
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02.04.2024 12:59 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/articles/2024/02/21/7442817/ На шляху до мільйона дронів. Результати виробництва БПЛА, технологічні виклики і нові завдання на 2024 рік
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02.04.2024 20:20 Відповісти
 
 