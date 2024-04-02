Україна атакує російські НПЗ безпілотниками зі штучним інтелектом, - CNN

Україна виготовляє дрони зі штучним інтелектом, якими успішно атакує енергетичну промисловість Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Як зазначається, українські дрони успішно долітають до Москви, Рязані та інших російських міст, де розташовано великі нафтопереробні заводи РФ. Російська ППО не справляється, тому атаки все частіше стають успішними.

Ці сміливі українські дрони завдають удару по величезній російській нафтовій і газовій промисловості, яка, попри заборони Заходу на імпорт і обмеження цін, залишається найбільшим джерелом доходу для військової економіки Москви.

"Атаки стали можливими завдяки використанню безпілотників з більшим радіусом дії та розширеними можливостями, деякі з яких навіть почали інтегрувати базову форму штучного інтелекту, щоб допомогти їм орієнтуватися та уникати перешкод", - повідомило джерело, близьке до української програми безпілотників.

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"Точність під час глушіння забезпечується завдяки використанню штучного інтелекту. Кожен БПЛА має термінальний комп’ютер із супутниковими даними та даними про місцевість. Польоти узгоджені заздалегідь з нашими союзниками, і дрони дотримуються плану польоту, щоб ми могли вражати цілі з метровою точністю", - зазначає джерело.

CNN пише, що така точність стала можливою завдяки датчикам дрона. У нього з'явився "машинний зір", який є формою ШІ. Дрон фактично навчили визначати географію та ціль, до якої він прямує.

Ной Сільвія, аналітик із Королівського інституту об’єднаних служб, британського мозкового центру, зазначив, що таким БПЛА не потрібен зв’язок із супутниками, оскільки вони повністю автономні.

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Кріс Лінкольн-Джонс, колишній британський військовий офіцер і експерт із боротьби з дронами та штучного інтелекту, сказав, що рівень "інтелекту" дронів все ще дуже низький.

"Такого рівня автономності ще не було в дронах раніше, але ми все ще перебуваємо на ранніх стадіях потенціалу цієї технології", - сказав він CNN.

Міністерство оборони та Служби безпеки України відмовилися коментувати інформацію про дрони з ШІ.

Видання зазначає, що Україна побудувала повноцінну індустрію безпілотників, що дало їй технологічну перевагу проти значно більшої робочої сили та краще підготовленого промислового обладнання Росії.

Україна значною мірою покладається на безпілотники від початку повномасштабного вторгнення РФ, спрямувавши сили на розвиток технологій та вітчизняне виробництво.

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Декілька експертів, з якими зв’язався CNN, сказали, що Україна завдала ударів не по сховищах палива, а по дистиляційних установках, де сира нафта переробляється та перетворюється на паливо чи інші похідні.

"Деякі з них є вражаючими цілями, які потребують багато західних технологій, і Росії набагато важче придбати ці технології", - сказав Сільвія.

Експерти вважають, що ці атаки можуть мати більший вплив на російську економіку, ніж нинішні санкції.

Також експерти вважають, що Україна не обмежиться атаками по НПЗ. Деякі з найбільших нафтових портів Росії, відповідальні за близько двох третин експорту сирої нафти та нафтопродуктів, перебувають у радіусі дії українських безпілотників, додає CNN.

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