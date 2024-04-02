УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4053 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 337 16

Кабмін виділив ще 5,6 млрд грн на зведення фортифікацій, - Шмигаль

оборона,дніпропетровщина,фортифікації

Кабінет міністрів на додачу до 20 млрд грн виділив ще 5,6 млрд грн на зведення фортифікацій у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Миколаївській та Херсонській областях.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"На зведення надійних фортифікацій цього року Урядом вже виділено 20 млрд грн. Сьогодні додаємо ще 5,6 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Так, 1,1 млрд грн виділять на зведення фортифікацій в Донецькій області, понад 1 млрд грн - для Запорізької області, 1,5 млрд грн для Сумщини та 300 і 400 млн грн для Миколаївщини та Херсонщини відповідно.

Читайте: На Київщині встановили майже 10 тисяч бетонних "зубів дракона", - ОВА. ФОТО

Автор: 

Кабмін (14060) Денис Шмигаль (4543) фортифікації (144)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Це капець. Кинули мільйон дронів .... на волонтерів. Схопились за фортифікації. Через тиждень кинуть фортифікації, бо щось нове зеленСКИЙ вигадає. Наприклад, робити відео з кабінетів уряди та Ради. То давайте вже й не чекати відмашки зеленСКОГО. Проявіть .... ініціативу, якщо ви знаєте щось про неї.
показати весь коментар
02.04.2024 14:38
+5
Сітки плетуть жінки.
Решітки, генератори, бензин, бензопили везуть волонтери.
Дерево пилять, землю копають солдати.
- А "слуги" що?
- А "слуги" як завжди ПИЛЯТЬ МІЛЬЯРДИ!
показати весь коментар
02.04.2024 15:04
+4
Велике будівництво-2! Не асфальт, так бетон.
показати весь коментар
02.04.2024 14:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Велике будівництво-2! Не асфальт, так бетон.
показати весь коментар
02.04.2024 14:37 Відповісти
Найбільший анекдот - зуби дракона на Одещині.
показати весь коментар
02.04.2024 14:50 Відповісти
Якій нах бетон?!!
"Мільярд ДЕРЕВ - наше ВСЕ!!!"
показати весь коментар
02.04.2024 15:00 Відповісти


Отвечу за них аргументированно - "Порох барыга фабрику в Липецке держал! Безвиз не Порох , а народ получил, Томос не Порох , а народ получил, при Порохе все устали от войны! Порох за руку с Путиным здоровался!Порох вместо того, чтобы победить, подписал позорные Минские соглашения! Свинарчуки дорого запчасти для танков в Рассее покупали!"

+


Еще "клистроны"! "Российские клистроны нам не нужны! Это зрада!"
+ "Какая разница, как называется улица..."
+ "Мы, кажется, нашли интересное решение как снизить цену на газ для коммуналки на 40% !!! " + "улыбка_любимого_президента.jpg"
+ "Да кому нужна эта никчемна "Богдана"?!"
+ Асфальт! Больше асфальта!! И чем дороже, тем лучше!!!
+ "миллиард деревьев!"...
+ завод им.Артёма перешел на однодневную рабочую неделю! УРА!!!
+ "На вас готовится вторжение русни! Мы готовы принять вашу "Мрию" на хранение. Вы только перелетите её в Германию, 3 часа лёта!!!!!" -- а в ответ ТИШИНА...
И так ТРИ мирных спокойных года...
показати весь коментар
02.04.2024 15:23 Відповісти
Ні, це не бетон, ці ЖИТТЯ солдат.
показати весь коментар
02.04.2024 15:20 Відповісти
А вони удвох хіба цим преймаються? Ви хіба бачите якусь їхню активність у цьому напрямку -- за життя солдат? Я не бачу
показати весь коментар
02.04.2024 15:27 Відповісти
Це капець. Кинули мільйон дронів .... на волонтерів. Схопились за фортифікації. Через тиждень кинуть фортифікації, бо щось нове зеленСКИЙ вигадає. Наприклад, робити відео з кабінетів уряди та Ради. То давайте вже й не чекати відмашки зеленСКОГО. Проявіть .... ініціативу, якщо ви знаєте щось про неї.
показати весь коментар
02.04.2024 14:38 Відповісти
зараз всі кошти, котрі не стосуються критичної інфраструктури та порятунку життя, мають виділятися на оборону! механізм прийняти тимчасовий закон (з обмеженим терміном дії) є: потрібно максимум 30 днів в Раді. але зелена пліснява й інша корумпована ******* ніколи не піде на те, щоб позбутися годівниці, навіть - ціною втрати країни
показати весь коментар
02.04.2024 14:40 Відповісти
5.6 персонально Тімошенку.
показати весь коментар
02.04.2024 14:46 Відповісти
гроші, самі себе не вкрадуть!
для цього потрібно їх виділити!
копаємо в одеській області!
показати весь коментар
02.04.2024 14:50 Відповісти
Сітки плетуть жінки.
Решітки, генератори, бензин, бензопили везуть волонтери.
Дерево пилять, землю копають солдати.
- А "слуги" що?
- А "слуги" як завжди ПИЛЯТЬ МІЛЬЯРДИ!
показати весь коментар
02.04.2024 15:04 Відповісти
А шо, на бетоні тоже нормально можна прібарахліцца, подумав зельонскій, возячи **** по піаніно.
показати весь коментар
02.04.2024 15:08 Відповісти
под Купянском нихрена не строят
показати весь коментар
02.04.2024 15:08 Відповісти
Шо, ті гроші шо виділяли вже тимошенко з умеровим попиляли?
показати весь коментар
02.04.2024 15:18 Відповісти
Ще до того, як їх "виділили"
показати весь коментар
02.04.2024 15:28 Відповісти
вони винайшли гарну схему, кожна! громада перераховує млни на будівництво укріплень, себпо потім буде нереально перевірити на що пішли ці кошти.
Кірюша стараіццо, побільше урвати ******* хочуть.
показати весь коментар
02.04.2024 16:52 Відповісти
 
 