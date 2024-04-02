Кабмін виділив ще 5,6 млрд грн на зведення фортифікацій, - Шмигаль

Кабінет міністрів на додачу до 20 млрд грн виділив ще 5,6 млрд грн на зведення фортифікацій у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Миколаївській та Херсонській областях.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"На зведення надійних фортифікацій цього року Урядом вже виділено 20 млрд грн. Сьогодні додаємо ще 5,6 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Так, 1,1 млрд грн виділять на зведення фортифікацій в Донецькій області, понад 1 млрд грн - для Запорізької області, 1,5 млрд грн для Сумщини та 300 і 400 млн грн для Миколаївщини та Херсонщини відповідно.

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