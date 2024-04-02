Кабмін виділив ще 5,6 млрд грн на зведення фортифікацій, - Шмигаль
Кабінет міністрів на додачу до 20 млрд грн виділив ще 5,6 млрд грн на зведення фортифікацій у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Миколаївській та Херсонській областях.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"На зведення надійних фортифікацій цього року Урядом вже виділено 20 млрд грн. Сьогодні додаємо ще 5,6 млрд грн", - йдеться в повідомленні.
Так, 1,1 млрд грн виділять на зведення фортифікацій в Донецькій області, понад 1 млрд грн - для Запорізької області, 1,5 млрд грн для Сумщини та 300 і 400 млн грн для Миколаївщини та Херсонщини відповідно.
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Отвечу за них аргументированно - "Порох барыга фабрику в Липецке держал! Безвиз не Порох , а народ получил, Томос не Порох , а народ получил, при Порохе все устали от войны! Порох за руку с Путиным здоровался!Порох вместо того, чтобы победить, подписал позорные Минские соглашения! Свинарчуки дорого запчасти для танков в Рассее покупали!"
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Еще "клистроны"! "Российские клистроны нам не нужны! Это зрада!"
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+ "Мы, кажется, нашли интересное решение как снизить цену на газ для коммуналки на 40% !!! " + "улыбка_любимого_президента.jpg"
+ "Да кому нужна эта никчемна "Богдана"?!"
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+ "миллиард деревьев!"...
+ завод им.Артёма перешел на однодневную рабочую неделю! УРА!!!
+ "На вас готовится вторжение русни! Мы готовы принять вашу "Мрию" на хранение. Вы только перелетите её в Германию, 3 часа лёта!!!!!" -- а в ответ ТИШИНА...
И так ТРИ мирных спокойных года...
для цього потрібно їх виділити!
копаємо в одеській області!
Решітки, генератори, бензин, бензопили везуть волонтери.
Дерево пилять, землю копають солдати.
- А "слуги" що?
- А "слуги" як завжди ПИЛЯТЬ МІЛЬЯРДИ!
Кірюша стараіццо, побільше урвати ******* хочуть.