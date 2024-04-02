Шмигаль анонсував нову хвилю перевірок ВЛК уже у квітні
Найближчим часом в Україні планується покращення проходження військово-лікарської комісії в рамках цифровізації та дебюрократизації. Також триває процес перевірок з подальшим реагуванням на дії комісій з боку профільного міністерства.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще один аспект - максимальна зручність проходження ВЛК для військових. Тут, крім цифровізації та дебюрократизації, тривають перевірки комісій з боку профільного міністерства", - повідомив Шмигаль.
Також міністр заявив, що на даний час вже перевірено понад 53 тисячі медико-експертних справ.
"Зафіксовані порушення, надані рекомендації, по кожному факту буде реагування", - запевняє він.
Шмигаль заявив, що такі перевірки будуть регулярними і їх нова хвиля розпочнеться уже у квітні.
Нагадаємо, раніше Міністерством охорони здоров’я було перевірено роботу 10 позаштатних військово-лікарських комісій при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки у місті Києві.
МОЗ України з квітня планує розпочати повторні перевірки роботи військово-лікарських комісій (ВЛК), щоб перевірити, чи були виконані надані рекомендації.
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військові заводи шмиркаль будувати не пробував ?
вже 3,5 роки війни
дойки бізнесу
уже у квітні
СКА БЛДЬ!!!! 😡😡😡😡
І, що найгірше, вони абсолютно не звертають уваги на діагнози, що ставлять лікарі, а тупо всіх роблять здоровими. Буквально всіх - і з пороком серця, і астматиків, і епілептиків... То навіть не лікарські злочини, то гірше за державну зраду, бо викликає в суспільстві ось таку, яка в нас зараз реакцію.
Найбільша проблема з мобілізацією в нас сьогодні то саме ВЛК. Здорових биків за гроші вони роблять каліками, а хворих здоровими. Правда, з останніх не всі навіть встигають на передову попасти, ще по дорозі їх назад в в цинках відправляють.
Знаю онкохворого, який зараз там, на нулі... і то, на жаль, непоодинокий випадок.
чи, як призначають перевиряючих?
це з тих, хто затверджував рішення влк?