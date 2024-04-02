Шмигаль анонсував нову хвилю перевірок ВЛК уже у квітні

Найближчим часом в Україні планується покращення проходження військово-лікарської комісії в рамках цифровізації та дебюрократизації. Також триває процес перевірок з подальшим реагуванням на дії комісій з боку профільного міністерства.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще один аспект - максимальна зручність проходження ВЛК для військових. Тут, крім цифровізації та дебюрократизації, тривають перевірки комісій з боку профільного міністерства", - повідомив Шмигаль.

Також міністр заявив, що на даний час вже перевірено понад 53 тисячі медико-експертних справ.

"Зафіксовані порушення, надані рекомендації, по кожному факту буде реагування", - запевняє він.

Шмигаль заявив, що такі перевірки будуть регулярними і їх нова хвиля розпочнеться уже у квітні.

Нагадаємо, раніше Міністерством охорони здоров’я було перевірено роботу 10 позаштатних військово-лікарських комісій при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки у місті Києві.

МОЗ України з квітня планує розпочати повторні перевірки роботи військово-лікарських комісій (ВЛК), щоб перевірити, чи були виконані надані рекомендації.

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