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Новини
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Шмигаль анонсував нову хвилю перевірок ВЛК уже у квітні

влк, зсу

Найближчим часом в Україні планується покращення проходження військово-лікарської комісії в рамках цифровізації та дебюрократизації. Також триває процес перевірок з подальшим реагуванням на дії комісій з боку профільного міністерства.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще один аспект - максимальна зручність проходження ВЛК для військових. Тут, крім цифровізації та дебюрократизації, тривають перевірки комісій з боку профільного міністерства", - повідомив Шмигаль.

Також міністр заявив, що на даний час вже перевірено понад 53 тисячі медико-експертних справ.

"Зафіксовані порушення, надані рекомендації, по кожному факту буде реагування", - запевняє він.

Шмигаль заявив, що такі перевірки будуть регулярними і їх нова хвиля розпочнеться уже у квітні.

Нагадаємо, раніше Міністерством охорони здоров’я було перевірено роботу 10 позаштатних військово-лікарських комісій при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки у місті Києві.

МОЗ України з квітня планує розпочати повторні перевірки роботи військово-лікарських комісій (ВЛК), щоб перевірити, чи були виконані надані рекомендації.

Також читайте: З 1 квітня мінімальна зарплата в Україні становитиме 8 тис. гривень

військкомат (432) Денис Шмигаль (4543) військово-лікарська комісія (203)


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Топ коментарі
+6
Треба Шмигаля перевірити, може не придатний?
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02.04.2024 15:14
+4
Чому до ''цивільного'' лікаря за хибний діагноз який привів до смерті пацієнта купа претензій-підозр і розслідувань, а до коновалів з ВЛК за подібні дії та смерті людей на полігонах жодних претензій??? До яких пір будуть отакі подвійні стандарти?!!!
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02.04.2024 15:27
+2
Шмигаль анонсував нову хвилю
дойки бізнесу
уже у квітні
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02.04.2024 15:15
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Треба Шмигаля перевірити, може не придатний?
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02.04.2024 15:14 Відповісти
Україна вітаєт в облаках... цифрових

військові заводи шмиркаль будувати не пробував ?
вже 3,5 роки війни
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02.04.2024 15:32 Відповісти
Шмигаля можна в другу чергу, а от сечу зелі точно треба перевірити. На другий термін не потягне, навіть з перекручуванням терміну у Конституції
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02.04.2024 15:44 Відповісти
Шмигаль анонсував нову хвилю
дойки бізнесу
уже у квітні
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02.04.2024 15:15 Відповісти
а самих перевіряючих, ХТО перевіряти буде????
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02.04.2024 15:18 Відповісти
треба негайно створити АнтикорупційніВЛК, та Вищі Антиклрупційно-Антикорупційні ВЛК. А також Антиклрупційно-Антикорупційні перевірки-перевірок ВЛК!!!! Звичайно ж зарплатами від 500 тис. грн, для своїх дітей, родичів та знайомих!!!!
СКА БЛДЬ!!!! 😡😡😡😡
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02.04.2024 15:28 Відповісти
Антикорупційний суд получився знатним утворенням який відпустив найбільших корупціонерів... а ДБР з його весіллям міліонеру...
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02.04.2024 16:05 Відповісти
Якщо так рясно будуть перевіряти ВЛК то в них не буде можливості працювати та й мало хто з лікарів буде давати згоду у них працювати навіть не через перспективу бути покараним за порушення чи злочинні дії, а через постійні нервування, бо таке мало кому сподобається. До того ж питання - А ХТО ТІ ЛЮДИ що приймають участь у цих перевірках?! Вони реально є кваліфікованими лікарями чи заточені на пошук "винних" за будь яку ціну аби навіть невинних робити "злочинцями"?! Бо принаймні при збуджені кримінальних справ вже стикався з упередженістю та фальсифікацією справ для котрих У РЕАЛЬНОСТІ немає жодного обгрунтування, а є лише відверта брехня!!!
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02.04.2024 15:19 Відповісти
Да будет как всегда,сбор откупных.
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02.04.2024 15:52 Відповісти
"Планується покращення" незмінне гасло для лохів з часу останніх виборів.
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02.04.2024 15:26 Відповісти
Чому до ''цивільного'' лікаря за хибний діагноз який привів до смерті пацієнта купа претензій-підозр і розслідувань, а до коновалів з ВЛК за подібні дії та смерті людей на полігонах жодних претензій??? До яких пір будуть отакі подвійні стандарти?!!!
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02.04.2024 15:27 Відповісти
ВЛК не ставить діагнозів,лише підпис під діагнозом,який ставлять цивільні лікарі.Навіть ступінь захворювання не вони втановлюють,що є грубим порушенням.Вина буде повністю на мобілізованому,оскільки він не надав всі справки про стан здоров*я,все дуже просто
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02.04.2024 16:15 Відповісти
Отже вони відправляють сліпих кривих на фронт , провівши ВЛК за 10 хвилин і вирішивши що хлоп придатний, а винен мобілізований?!!! Тому і таке ставлення до ТЦКашників
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02.04.2024 16:27 Відповісти
По-перше, вони мали б бути лікарями, а тому нести хоч якусь відповідальність за свої дії.
І, що найгірше, вони абсолютно не звертають уваги на діагнози, що ставлять лікарі, а тупо всіх роблять здоровими. Буквально всіх - і з пороком серця, і астматиків, і епілептиків... То навіть не лікарські злочини, то гірше за державну зраду, бо викликає в суспільстві ось таку, яка в нас зараз реакцію.
Найбільша проблема з мобілізацією в нас сьогодні то саме ВЛК. Здорових биків за гроші вони роблять каліками, а хворих здоровими. Правда, з останніх не всі навіть встигають на передову попасти, ще по дорозі їх назад в в цинках відправляють.
Знаю онкохворого, який зараз там, на нулі... і то, на жаль, непоодинокий випадок.
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02.04.2024 17:52 Відповісти
а коли будуть перевіряти, перевіряючих?
чи, як призначають перевиряючих?
це з тих, хто затверджував рішення влк?
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02.04.2024 15:28 Відповісти
а людина-шмигаль тут яким боком? прем'єр-міністру, прости господи, більше немає чим зайнятися? економіка росте? кордон розблоковано? гривня стабільна??
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02.04.2024 15:35 Відповісти
Усих інвалідів на чудотворне ВЛК, нова сторінка в лікуванні.
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02.04.2024 16:37 Відповісти
 
 