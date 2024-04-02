Путін призначив нового командувача Чорноморського флоту
Російський диктатор Володимир Путін своїм указом призначив нового командувача Чорноморського флоту, ним став віцеадмірал Сергій Пінчук.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сповістив, що іншими двома указами Путін призначив адмірала Олександра Моїсєєва головнокомандувачем Військово-морського флоту та віцеадмірала Костянтина Кабанцова командувачем Північного флоту.
На цих постах раніше обидва виконували обов’язки тимчасово.
Раніше російські ЗМІ повідомляли, що після потоплення великого корабля "Цезар Куніков" 14 лютого командувача Чорноморського флоту адмірала Віктора Соколова відправили у відставку.
Нагадаємо, що силам оборони України наразі вдалося знищити або вивести з ладу третину кораблів Чорноморського флоту Росії.
Удар по Чорноморському флоту РФ у Севастополі 23 березня став найпотужнішим з початку війни.
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після потоплення великого корабля "Цезар Куніков" 14 лютого командувача Чорноморського флоту адмірала Віктора Соколова відправили у відставку -
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Пінчук Михайло Федорович - контр-адмірал; колишній заступник командуючого Балтійським флотом; народився в селі Великий Зліїв у 1946 році.
Вели́кий Зліїв - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE село в Україні, у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Любецькій селищній громаді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Чернігівського району https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Чернігівської області . Населення становить 293 осіб. До 2020 орган місцевого самоврядування - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Великозліївська сільська рада. Великозліївській сільській раді були підпорядковані села: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%27%D1%97%D0%B2 Вороб'їв , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2 Малий Зліїв , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%A0%D1%96%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Петрики , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B5_(%D0%A0%D1%96%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Пушкіне , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%9B%D1%83%D0%B6%D1%96 Чисті Лужі .