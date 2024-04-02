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Путін призначив нового командувача Чорноморського флоту

віцеадмірал,пнічук

Російський диктатор Володимир Путін своїм указом призначив нового командувача Чорноморського флоту, ним став віцеадмірал Сергій Пінчук.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сповістив, що іншими двома указами Путін призначив адмірала Олександра Моїсєєва головнокомандувачем Військово-морського флоту та віцеадмірала Костянтина Кабанцова командувачем Північного флоту.

На цих постах раніше обидва виконували обов’язки тимчасово.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що після потоплення великого корабля "Цезар Куніков" 14 лютого командувача Чорноморського флоту адмірала Віктора Соколова відправили у відставку.

Нагадаємо, що силам оборони України наразі вдалося знищити або вивести з ладу третину кораблів Чорноморського флоту Росії.

Удар по Чорноморському флоту РФ у Севастополі 23 березня став найпотужнішим з початку війни.

Також читайте: За місяць потоплено 1 корабель Чорноморського флоту РФ, ще 4 зазнали ушкоджень, - ОК "Південь"

ВМС рф (141) Пінчук (377) Чорноморський флот рф (621)


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Топ коментарі
+12
Командувачем чого??? Ржунеможу
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02.04.2024 16:33
+8
грєбною флотилією внутрішнього озера НАТО

після потоплення великого корабля "Цезар Куніков" 14 лютого командувача Чорноморського флоту адмірала Віктора Соколова відправили у відставку -
не вмер від Штормів Данила, так шойгу його задавила
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02.04.2024 16:46
+7
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02.04.2024 16:51
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Командувачем чого??? Ржунеможу
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02.04.2024 16:33 Відповісти
грєбною флотилією внутрішнього озера НАТО

після потоплення великого корабля "Цезар Куніков" 14 лютого командувача Чорноморського флоту адмірала Віктора Соколова відправили у відставку -
не вмер від Штормів Данила, так шойгу його задавила
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02.04.2024 16:46 Відповісти
Перш ніж ржати з кацапів, пригадаємо скільки бойових кораблів в складі ВМФ України. На півтора порядку менше (навіть якщо рахувати потоплений "Сагайдачний"). І теж є і командувач и штаб і все інше. "Ето другоє"(С)?
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02.04.2024 18:25 Відповісти
в Україні немає флоту, але Украна знищила третину парашинського флоту. так що можно і поржать.
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02.04.2024 19:10 Відповісти
Не третину парашкінського флоту, а третину від "потєшной флотіліі" - чорноморського угрупування. До знищення третини парашкінського флоту ще далеко.
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03.04.2024 09:49 Відповісти
Бекіцер до лікаря. Запущена стадія стокгольмського синдрому
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03.04.2024 11:38 Відповісти
Це в тебе передоз земарафону і арестовича.
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03.04.2024 12:59 Відповісти
- Почем опиум для народа? (с)
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03.04.2024 13:13 Відповісти
Тобі видніше
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03.04.2024 14:03 Відповісти
Его заместителем был назначен товарищ Пингек.
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02.04.2024 16:35 Відповісти
До чергового "ана утанула"??
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02.04.2024 16:35 Відповісти
В УКраїни хватить дронів на всі кацапські корита. Так що *****, міняй, не міняй коМанду.ючих, все рівно ЧФ буде капець.
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02.04.2024 16:36 Відповісти
Так це ж вже було.
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02.04.2024 16:37 Відповісти
Подводного?
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02.04.2024 16:37 Відповісти
Еге ж. Якраз кіньми і підводами оснащують.
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02.04.2024 20:10 Відповісти
а попереднього живим хоч показали?
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02.04.2024 16:44 Відповісти
черговий цап відбувайло
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02.04.2024 16:47 Відповісти
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02.04.2024 16:51 Відповісти
Ця гнида кремлівська знущається: поставила керівником проти України ще одного запроданця з чисто українською фамілією. І довольний... Хай хахол бьет українців.
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02.04.2024 17:00 Відповісти
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02.04.2024 17:01 Відповісти
Это вместо сдохшего ?
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02.04.2024 17:06 Відповісти
Це його батько.
Пінчук Михайло Федорович - контр-адмірал; колишній заступник командуючого Балтійським флотом; народився в селі Великий Зліїв у 1946 році.
Вели́кий Зліїв - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%BE село в Україні, у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Любецькій селищній громаді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Чернігівського району https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Чернігівської області . Населення становить 293 осіб. До 2020 орган місцевого самоврядування - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Великозліївська сільська рада. Великозліївській сільській раді були підпорядковані села: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%27%D1%97%D0%B2 Вороб'їв , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2 Малий Зліїв , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%A0%D1%96%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Петрики , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%B5_(%D0%A0%D1%96%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Пушкіне , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%9B%D1%83%D0%B6%D1%96 Чисті Лужі .
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02.04.2024 17:06 Відповісти
командующим консервных банок?
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02.04.2024 17:08 Відповісти
Смішно вам, але з кораблями кожен зможе бути командувачем флотом, а ви спробуйте бути ним коли майже половину кораблів перетворили на підводне та й на "плаваючєє" лайно
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02.04.2024 17:47 Відповісти
Розкажете це пану Нєїжпапі. Під командуванням якого цілий власноручно втоплений фрегат.
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02.04.2024 18:28 Відповісти
иди в будку, свинособака русская
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02.04.2024 19:00 Відповісти
Що тут пробувать?! Вивчили досвід мера Мелітополя і його апарату - мер є, а от міста в складі України нема.
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02.04.2024 19:39 Відповісти
Так, а куски старого вже понаходили?
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02.04.2024 18:33 Відповісти
Нужно было подводника назначать,*********
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02.04.2024 19:50 Відповісти
 
 