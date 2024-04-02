Путін призначив нового командувача Чорноморського флоту

Російський диктатор Володимир Путін своїм указом призначив нового командувача Чорноморського флоту, ним став віцеадмірал Сергій Пінчук.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сповістив, що іншими двома указами Путін призначив адмірала Олександра Моїсєєва головнокомандувачем Військово-морського флоту та віцеадмірала Костянтина Кабанцова командувачем Північного флоту.

На цих постах раніше обидва виконували обов’язки тимчасово.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що після потоплення великого корабля "Цезар Куніков" 14 лютого командувача Чорноморського флоту адмірала Віктора Соколова відправили у відставку.

Нагадаємо, що силам оборони України наразі вдалося знищити або вивести з ладу третину кораблів Чорноморського флоту Росії.

Удар по Чорноморському флоту РФ у Севастополі 23 березня став найпотужнішим з початку війни.

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