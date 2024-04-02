Засідання Ради Україна-НАТО відбудеться у 75-ту річницю заснування Альянсу

У рамках майбутнього засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО відбудеться засідання Ради України-НАТО. Захід відбудеться у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі 3-4 квітня.

Про це повідомила посол США в НАТО Джуліана Сміт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ця конкретна зустріч міністрів закордонних справ відбувається в дуже хвилюючий час, оскільки не лише збігається з фактичною 75-ю річницею підписання Північноатлантичного договору, а й ми вітаємо нашого 32-го члена Альянсу Швецію на найпершій зустрічі міністрів закордонних справ як повноправного члена. Зустріч міністрів закордонних справ цього тижня також включатиме сесію Ради НАТО-Україна з міністром закордонних справ України Кулебою. Союзники по НАТО продовжують підтримувати Україну, чи то за допомогою двосторонньої допомоги в безпековій сфері, чи то за допомогою Комплексного пакета допомоги НАТО", - розповіла дипломат.

Сміт наголосила, що Альянс прагне, щоб "Україна вийшла переможцем". "Ми підтримуємо Контактну групу з питань оборони України, постійно шукаємо способи надати нашим друзям в Україні те, що їм потрібно на полі", - запевнила американський посол.

Сміт висловила сподівання, що Конгрес проголосує пакет допомоги Україні "якнайшвидше, щоб ми могли передати цю критично важливу допомогу в руки наших друзів в Україні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спікер Джонсон пропонує пов’язати питання допомоги Україні зі скасуванням заборони на експорт природного газу, - Politico

"Ми продовжуємо працювати з нашими друзями в Європі та Канаді, щоб гарантувати, що ця підтримка і далі надходитиме - це питання перебуває в центрі уваги штаб-квартири НАТО. Я не бачу, щоб хтось відпускав педаль газу. Але я бачу, як країни (члени НАТО) щотижня висувають свіжі ідеї щодо того, що ще ми можемо зробити разом для України, і я очікую, що це буде значною мірою частиною уваги на міністерській зустрічі, яка розпочнеться завтра", - деталізувала Сміт.