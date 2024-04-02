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Новини
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Кабмін змінив правила перетину кордону для студентів-бакалаврів

кордон

2 квітня під час засідання Кабінету Міністрів було прийнято деякі зміни щодо перетину державного кордону студентами-бакалаврами.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив депутат Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, відтепер студенти-бакалаври віком від 18 до 22 років, які навчаються в університетах в Україні, зможуть виїжджати за кордон на стажування. Мова про магістрів медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямку.

Від початку воєнного стану в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не мають права покидати країну.

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Однак, позиція Державної прикордонної служби залишилась незмінною, це пов'язано з тим, що Постанова КМУ від 27 січня 1995 року № 57 містить заборону на виїзд студентів та аспірантів, стажистів, докторантів як іноземних вищих навчальних закладів, так і українських вишів, виїзд таким студентам чи аспірантам за кордон заборонено.

Але після сьогоднішнього засідання Кабінету Міністрів це правило буде змінено.

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кордон (4748) Кабмін (14060) студенти (429)


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Топ коментарі
+9
Що малював те й отримав-така вона справедливість! Більшість українських виборців,на останніх виборах,намалювали собі й іншим те ж саме-не факт що вони можуть намалювати щось інше!
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02.04.2024 17:56
+7
можна приїхати, в україну, без перешкод, але з україни, хлопця не випустять!
і освіту втратить і за фахом нікому не потрібний.
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02.04.2024 17:35
+6
вітаю таке рішенняю. місця в медах подорожчають і через 5 років нових лікарів стане суттєво менше
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02.04.2024 17:26
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вітаю таке рішенняю. місця в медах подорожчають і через 5 років нових лікарів стане суттєво менше
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02.04.2024 17:26 Відповісти
моя молодша за 3 хвилини розділить 147 на 254, приведе результат в 5 ступінь і виведе з цього квадратний корінь.

А Володимир Олександрович Зеленський і 5-6 його успішних менеджерів такого не зможуть зробити навіть за рік.

От тому моя молодша в США, а ці дебіли правлять Україною.
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02.04.2024 17:34 Відповісти
Цікаво, а якщо дитина 18 років вступила до вишу за кордоном, то він не може відвідати батьків в Україні, до прикладу, бо не випустять назад на навчанн?
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02.04.2024 17:30 Відповісти
Звичайно не випустять
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02.04.2024 17:34 Відповісти
можна приїхати, в україну, без перешкод, але з україни, хлопця не випустять!
і освіту втратить і за фахом нікому не потрібний.
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02.04.2024 17:35 Відповісти
Ого, я думала що якщо є підтверджуючий документ, що ти навчаєшся в іноземному ВУЗі, то випускають..
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02.04.2024 17:39 Відповісти
Шановна, зелені Конституцією підтерлися не один раз, а Ви продовжуєте в Закон вірувати? Краще батьки до нього..
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02.04.2024 17:58 Відповісти
Та тут така справа, що я Україну люблю, у нас дуже класна держава загало. Але поки заради малого то за кордоном.
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02.04.2024 20:26 Відповісти
так люблю, что за кордоном
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02.04.2024 22:55 Відповісти
Діти в пріорітеті, якщо ви знаєте що це таке
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02.04.2024 23:53 Відповісти
"Діти" - это небось мальчик около 18 лет?
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02.04.2024 23:58 Відповісти
Сину 12 і ми за кордоном удвох. Брати мої воюють, один воює, інший в 2014 мав прострелені коліна під Донецьком, він не придатний. А ви Женя, чого таке зле і ненависне до людей, бо не можете виїхати
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03.04.2024 00:16 Відповісти
я только вернулся в Украину)) мимо цели мврина)
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03.04.2024 00:21 Відповісти
Ну то 1:1 )))
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03.04.2024 00:27 Відповісти
у меня знакомая прятала мальчика 24 лет)) поэтому меня подтипывает, когда я слышу про "мальчиков"
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03.04.2024 00:40 Відповісти
Цікаво,чим обгрунтовують такі винятки.
Логічніше припускати ,що медики будь-якого профілю терміново потрібніші тут, біля війни....
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02.04.2024 17:30 Відповісти
український медичний диплом не визнається, в розвинених країнах.
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02.04.2024 17:36 Відповісти
Не бреши, росіянин. У Європі і в Польщі і в Німеччині і в Італії і в Іспанії, вже сьогодні працює по спеціальності маса наших жінок- лікарів, що виїхали після того, як ваш оркостан розпочав широкомаштабне вторгнення.
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02.04.2024 18:57 Відповісти
Для переселенок з України життя у Великій Британії з кожним місяцем стає дедалі складнішим. Вони масово втрачають дах над головою, який надали їм британські сім'ї. А низькокваліфікована малооплачувана робота, яку пропонують у центрах зайнятості (джобцентрах), не дозволяє біженкам почуватися настільки впевнено, щоб самостійно платити оренду на загальних засадах.


"Величезна частина жінок, які виїхали з України, не зможуть працювати за спеціальністю у найближчому майбутньому, оскільки вони, наприклад, не знають мову. Це основний бар'єр, - пояснює експертка. - Якщо говорити про країни, як-от Німеччина, де все строго за правилами, там треба спершу пройти процедуру підтвердження кваліфікації диплому. Досвід роботи може взагалі не мати значення.
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02.04.2024 19:10 Відповісти
Росіянин, тщательнєй надо . Що ти тут нашкрябав? Звісно, що що б почати працювати за будь- якою спеціальністю БУДЬ- ЯКОМУ іноземцю( навіть португальцю у Німеччині, чи навпаки) потрібно мати сертифікати із знання мови не нижче ніж встановлено нормативом. І навіть іспанському( польському) лікарю у Німеччині, навіть при наявності мовного сертифікату, при влаштуванні на роботу ЛІКАРЕМ потрібно пройти щосьтна зразок ордінатури, що б підтвердити диплом. Моя племінниця, терапевт, ще у 2020-му році поойшла цей шлях. І за місце у лікарні під Лейпцігом боролася із іншими іноземними лікарями. Тщатєльнєй надо, росяіянин
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02.04.2024 20:37 Відповісти
П.С. Троль, у Варшаві працює ціла українська клініка, там 90 відсотків україеських лікарів.
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02.04.2024 20:40 Відповісти
Да та и есть!!!!правду глаголиш!!!!
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02.04.2024 19:55 Відповісти
тут он прав. Кроме польши нигде не признается. А по специальности они-то работают, только медсестрами и санитарками.
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03.04.2024 00:41 Відповісти
"Зараз Телеграм-чат «Українські лікарі в Німеччині: початок» об'єднує понад 800 лікарів" Приєднатися та дізнатися більше можна тут (посилання). Хто ще ..."
Це Українсько- Німецький медичний клуб у телеграмі,
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03.04.2024 01:38 Відповісти
https://www.dw.com/uk/ak-likaram-z-ukraini-znajti-robotu-v-nimeccini/a-68064521
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03.04.2024 01:40 Відповісти
Але,певно, визнаються молоді ,білі,здорові,освічені чоловіки,народжені не для війни,а для проживання в ЄС?
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02.04.2024 18:57 Відповісти
те, що не випускають 18 річних, говорить, про те, що зе!поц хоче воювати, ще дев'ять років.
і, відповідно бути зе!прєзіком, ще дев'ять років.
отак і живемо!
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02.04.2024 17:32 Відповісти
Начебто 7
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02.04.2024 18:06 Відповісти
Небакалаврам залишається тільки набакалавриться.

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02.04.2024 17:35 Відповісти
Зная за кого студентки в основном проголосовали,то так им и надо
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02.04.2024 17:39 Відповісти
я, на своїх перших виборах, взагалі, малював геніталії. чоловічі і жіночі.
молодість, вона така безтурботна!
молодь, не чіпати!!!
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02.04.2024 17:48 Відповісти
Що малював те й отримав-така вона справедливість! Більшість українських виборців,на останніх виборах,намалювали собі й іншим те ж саме-не факт що вони можуть намалювати щось інше!
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02.04.2024 17:56 Відповісти
так, ти ж, саме з тих, хто і досі ригоче на концертах 95 кварталу, та дизель шоу.
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02.04.2024 18:01 Відповісти
Хто зараз живе в Україні, той на концертах 95 кварталу не сміється.
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02.04.2024 18:19 Відповісти
ригочуть, аж усцикаються. он приклад, "ясіськадовська".
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02.04.2024 18:24 Відповісти
Ті, кому зараз 18-22, в 2019 ще не голосували...
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02.04.2024 17:56 Відповісти
не обтяжуй його розум...
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02.04.2024 17:57 Відповісти
а ти знаєш? звідки? що це "в основном"?
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02.04.2024 17:56 Відповісти
Зменьшать вік призова до 18р. або піднімуть до 65 якщо збираються воювати в 2025-2026.
А взагалі це дивно. Вся молодь мріє дочекатися війни та звалити навіг звідси. руснявий реп, русняві дебіли в інстаграмі, тіктоці просто задрали з кожного юнацького матюгальника, "вони дупля не відбивають" як то кажуть, в іншому світі живуть. Невже влада думає, що 40-60 поборють кацапів а потім 18-25 , аспіранти та двічі "психологи готельно-ресторанного бізнесу" та випускники університету Поплавського швиденько стануть патріотами і відбудують країну?
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02.04.2024 17:52 Відповісти
Нехай потім ще статистику дадуть скільки % не повернулися
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02.04.2024 18:12 Відповісти
Один "Флайтборд Ейр", і всі правила перетину кордону - до сраки. )))

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02.04.2024 18:47 Відповісти
Так ми за волю, демократію та землю воюємо? Зробили кріпаками, закордонний паспорт можна на сміття викинути, земля вся до самого маленького клаптика розпродана, а демократією навіть не пахне.
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02.04.2024 18:48 Відповісти
 
 