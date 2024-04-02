Кабмін змінив правила перетину кордону для студентів-бакалаврів
2 квітня під час засідання Кабінету Міністрів було прийнято деякі зміни щодо перетину державного кордону студентами-бакалаврами.
Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив депутат Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, відтепер студенти-бакалаври віком від 18 до 22 років, які навчаються в університетах в Україні, зможуть виїжджати за кордон на стажування. Мова про магістрів медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямку.
Від початку воєнного стану в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не мають права покидати країну.
Однак, позиція Державної прикордонної служби залишилась незмінною, це пов'язано з тим, що Постанова КМУ від 27 січня 1995 року № 57 містить заборону на виїзд студентів та аспірантів, стажистів, докторантів як іноземних вищих навчальних закладів, так і українських вишів, виїзд таким студентам чи аспірантам за кордон заборонено.
Але після сьогоднішнього засідання Кабінету Міністрів це правило буде змінено.
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А Володимир Олександрович Зеленський і 5-6 його успішних менеджерів такого не зможуть зробити навіть за рік.
От тому моя молодша в США, а ці дебіли правлять Україною.
і освіту втратить і за фахом нікому не потрібний.
Логічніше припускати ,що медики будь-якого профілю терміново потрібніші тут, біля війни....
"Величезна частина жінок, які виїхали з України, не зможуть працювати за спеціальністю у найближчому майбутньому, оскільки вони, наприклад, не знають мову. Це основний бар'єр, - пояснює експертка. - Якщо говорити про країни, як-от Німеччина, де все строго за правилами, там треба спершу пройти процедуру підтвердження кваліфікації диплому. Досвід роботи може взагалі не мати значення.
Це Українсько- Німецький медичний клуб у телеграмі,
і, відповідно бути зе!прєзіком, ще дев'ять років.
отак і живемо!
молодість, вона така безтурботна!
молодь, не чіпати!!!
А взагалі це дивно. Вся молодь мріє дочекатися війни та звалити навіг звідси. руснявий реп, русняві дебіли в інстаграмі, тіктоці просто задрали з кожного юнацького матюгальника, "вони дупля не відбивають" як то кажуть, в іншому світі живуть. Невже влада думає, що 40-60 поборють кацапів а потім 18-25 , аспіранти та двічі "психологи готельно-ресторанного бізнесу" та випускники університету Поплавського швиденько стануть патріотами і відбудують країну?