Кабмін змінив правила перетину кордону для студентів-бакалаврів

2 квітня під час засідання Кабінету Міністрів було прийнято деякі зміни щодо перетину державного кордону студентами-бакалаврами.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив депутат Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, відтепер студенти-бакалаври віком від 18 до 22 років, які навчаються в університетах в Україні, зможуть виїжджати за кордон на стажування. Мова про магістрів медичного, фармацевтичного та ветеринарного напрямку.

Від початку воєнного стану в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не мають права покидати країну.

Читайте також: На українсько-румунському кордоні відкриють ще один пункт пропуску, - Шмигаль. ВIДЕО

Однак, позиція Державної прикордонної служби залишилась незмінною, це пов'язано з тим, що Постанова КМУ від 27 січня 1995 року № 57 містить заборону на виїзд студентів та аспірантів, стажистів, докторантів як іноземних вищих навчальних закладів, так і українських вишів, виїзд таким студентам чи аспірантам за кордон заборонено.

Але після сьогоднішнього засідання Кабінету Міністрів це правило буде змінено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На пунктах пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська" польські фермери взагалі не пропускають вантажівки в бік Польщі, - Держприкордонслужба