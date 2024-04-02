Над Дніпром збито керовану авіаційну ракету Х-59, - ПК "Схід"
Над містом Дніпро підрозділом ППО збито російську керовану авіаційну ракету Х-59.
Про це повідомили у Повітряному командуванні "Схід", інформує Цензор.НЕТ.
Раніше повідомлялося, що у Дніпрі під час повітряної тривоги пролунав вибух.
Глава ОВА Сергій Лисак повідомляв про 5 постраждалих.
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Огусто
показати весь коментар02.04.2024 18:35 Відповісти Мені подобається 8
Алекс Алекс #583126
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Vlad #584254
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Алекс Алекс #583126
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