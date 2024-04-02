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Над Дніпром збито керовану авіаційну ракету Х-59, - ПК "Схід"

ракета,х59

Над містом Дніпро підрозділом ППО збито російську керовану авіаційну ракету Х-59.

Про це повідомили у Повітряному командуванні "Схід", інформує Цензор.НЕТ.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі під час повітряної тривоги пролунав вибух. 

Глава ОВА Сергій Лисак повідомляв про 5 постраждалих.

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Автор: 

Дніпро (3246) крилаті ракети (1070) ППО (3138) ракети (4000)


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02.04.2024 18:35 Відповісти
Це Х59 із арсеналу України, яку як і Р27 віддав Кучма до роісії "за газ"?
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02.04.2024 18:48 Відповісти
Для Вас це критично важливо? Цікаво, а чому в вашій голові тільки Кучма, чому Юльки до прикладу немає, чи ще когось? Перелік можна доповнити. А може це ракета з "асфальтоукладчика"..ні, от зараза, до методики не підходить. Може сходимо відбитки пальців знімемо?...думаю постраждалим байдуже, вони чудово знають, звідки прилетіла ця ракета..
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02.04.2024 19:12 Відповісти
Да , ну, Кучма за газ, поставлений оігархам роздавав українську зброю, а ми повинні " прасіть і забить"?
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02.04.2024 20:55 Відповісти
 
 