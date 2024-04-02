УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4205 відвідувачів онлайн
Новини
1 928 6

Два рекрутингові центри Сил оборони відкрилися у Харкові

рекрутинг

2 квітня у Харкові відкрилися два рекрутингові центри до лав Збройних сил України. Вони працюватимуть з 8:00 до 17:00 по буднях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

У щойно відкритих рекрутингових центрах доступна робота у підрозділах, розташованих в Харкові та регіоні, зокрема: 302 зенітному ракетному Харківському полку, 4 прикордонному загоні, а також бригадах та підрозділах Національної гвардії.

Крім того, цивільні рекрутери мають доступ до загальноукраїнської бази вакансій, яка налічує тисячі можливостей.

"Коли ми говоримо про рекрутинг, ми, перш за все, говоримо про можливість кожному прийти і дізнатися, які є вакансії, які є частини і як себе можна знайти. Завдання центрів – щоб людина зрозуміла, як вона може використати свій попередній досвід, свою освіту, свої навички – в армії. Ми продовжуємо створювати загальноукраїнську мережу центрів рекрутингу", – розповів Уповноважений Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Також читайте: За півтора місяця існування рекрутингових центрів до них звернулися понад 450 людей. Близько 20% - це жінки, - Міноборони

Він також зазначив, що нині до Сил оборони активно долучаються не лише чоловіки: "Зараз не існує жодних обмежень на жодну посаду для жінок. Тому закликаємо жінок приходити і цікавитися. Нині армія – це найбільший роботодавець держави з достойними зарплатами і достойним забезпеченням. Тут багато посад, де можна себе знайти", – повідомив представник Міноборони.

Автор: 

Міноборони (7294) Харків (5549) мобілізація (3017) Рекрутинг (136)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рекрутинг повинен бути тільки в бойові частини.Набирати натовп для внутрішньої служби вже досить його вже понад 60% всіх військ.
показати весь коментар
02.04.2024 19:46 Відповісти
А може кадровий військових вже час направити трохи повоювати? А то тракторист Вася одразу на Авдіївку, а штаб-сержант Палич сидить за 500км від фронту з початку війни...
показати весь коментар
03.04.2024 00:53 Відповісти
На Банковій відкрийте рекрутинговий центр!
Як раз йде звільнення дебелих чоловіків, здорових, вгодованих і мобілізаційного віку... На кілька відділень точно вистачить
А ще "чистка" КМУ... А потім ще ті, в кого "кришу" звільнили... На батальйон точно можна назбирать


Знов на фантазії в стилі "науково не обгрунтована фантастика" потягло
показати весь коментар
02.04.2024 20:12 Відповісти
Вы там сделали б для начала чтоб ВЛК работал не 2 дня в неделю
показати весь коментар
02.04.2024 20:22 Відповісти
Ось тільки не требо про високі ЗП.

Соціальне забезпечення? Страхування жіття? Страхування поранення? Медичне страхування на період лікування та пожіттеве?
Соціальна допомога свмьям?

Це все е?
показати весь коментар
02.04.2024 20:36 Відповісти
Це все е в тому ж місці де і демократія та свобода людей.

Країна, де закриті кордони для чоловіків, держава боїться що нікого буде відловлювати на вулицях, перманентно вважає всіх чоловіків від 18-60 років ухилянтами.

Око за око, тому люди так само довіряють державі, чиновникам.

Брехунам на Банковій народ колись нагадає за існування 5 статті конституції України.
показати весь коментар
02.04.2024 20:46 Відповісти
 
 