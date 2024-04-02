Два рекрутингові центри Сил оборони відкрилися у Харкові
2 квітня у Харкові відкрилися два рекрутингові центри до лав Збройних сил України. Вони працюватимуть з 8:00 до 17:00 по буднях.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.
У щойно відкритих рекрутингових центрах доступна робота у підрозділах, розташованих в Харкові та регіоні, зокрема: 302 зенітному ракетному Харківському полку, 4 прикордонному загоні, а також бригадах та підрозділах Національної гвардії.
Крім того, цивільні рекрутери мають доступ до загальноукраїнської бази вакансій, яка налічує тисячі можливостей.
"Коли ми говоримо про рекрутинг, ми, перш за все, говоримо про можливість кожному прийти і дізнатися, які є вакансії, які є частини і як себе можна знайти. Завдання центрів – щоб людина зрозуміла, як вона може використати свій попередній досвід, свою освіту, свої навички – в армії. Ми продовжуємо створювати загальноукраїнську мережу центрів рекрутингу", – розповів Уповноважений Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.
Він також зазначив, що нині до Сил оборони активно долучаються не лише чоловіки: "Зараз не існує жодних обмежень на жодну посаду для жінок. Тому закликаємо жінок приходити і цікавитися. Нині армія – це найбільший роботодавець держави з достойними зарплатами і достойним забезпеченням. Тут багато посад, де можна себе знайти", – повідомив представник Міноборони.
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Брехунам на Банковій народ колись нагадає за існування 5 статті конституції України.