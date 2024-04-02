За минулу добу росіяни обстріляли Сумщину 39 разів, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 39 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 226 вибухів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це написали в телеграм-каналі Сумської ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 39 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 226 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Глухівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади", - пишуть в ОВА.

Новослобідська громада: ворог бив з мінометів (1 вибух).

Юнаківська громада: здійснено обстріли з БПЛА скидання вибухових предметів (5 вибухів), мінометний обстріл (9 вибухів).

Великописарівська громада: зафіксовано мінометний обстріл (10 вибухів), артилерійський обстріл (9 вибухів), авіаудар з гелікоптера пуск НАР (10 вибухів).

Хотінська громада: росіяни вдарили з артилерії (3 вибухи).

Краснопільська громада: 6 мін скинув ворог на території громади, наніс авіаудар з гелікоптера пуск НУРС (40 вибухів). Також бив з РСЗВ (3 вибухи), мінометів (28 вибухів), артилерії (12 вибухів).

Есманьська громада: здійснено мінометні обстріли (25 вибухів).

Шалигинська громада: були мінометні обстріли (9 вибухів).

Середино-Будська громада: росіяни вдарили з артилерії (26 вибухів).

Білопільська громада: нанесено авіаудар з гелікоптера пуск НАР (8 вибухів), обстріл FPV дроном (1 вибух).

Зноб-Новгородська громада: зафіксовано мінометні обстріли (16 вибухів).

Глухівська громада: здійснено мінометний обстріл (5 вибухів).

Читайте: На Сумщині вибухотехніки знешкодили бойову частину ворожого "Шахеда". ФОТОрепортаж