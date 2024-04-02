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Росіяни завдали авіаційного удару по Сумській приміській цивільній інфраструктурі, - ОВА

область,обстріл,запорізька

Ввечері 2 квітня армія Росії завдала авіаційного удару по Сумській приміській цивільній інфраструктурі.

Про це інформує Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог завдав авіаційний удар по Сумській приміській цивільній інфраструктурі", - йдеться в повідомленні.

Попередньо, загиблих немає.

Наразі проводяться роботи з ліквідації наслідків удару. На місці працюють всі необхідні служби.

В ОВА закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Читайте: За минулу добу росіяни обстріляли Сумщину 39 разів, - ОВА

Автор: 

обстріл (28171) Суми (807)


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Топ коментарі
+8
Триває пожежа після атаки БПЛА у Курську на пітьмі.

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03.04.2024 00:09
+5
Багатостраждальна сумщина таке враження що її як тир виставили...
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03.04.2024 00:41
+3
чому би не перенести ставку верховного головнокомандувача туди на постійну основу
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03.04.2024 02:03
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Триває пожежа після атаки БПЛА у Курську на пітьмі.

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03.04.2024 00:09 Відповісти
Логіка понятна - висиляють Українів з України. Роблять депопуляцію. 5 міліонна Україна їм не завада
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03.04.2024 00:19 Відповісти
Боже, спаси та збережи Сумщину та всю Украiну! 🙏🙏🙏 😥
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03.04.2024 00:20 Відповісти
молитви пздц як помагають ага
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03.04.2024 02:00 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/ux_hhOiTRZE https://www.youtube.com/shorts/ux_hhOiTRZE

https://www.youtube.com/shorts/JrV37uAnLsI
https://www.youtube.com/shorts/x9icU7QavrY
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03.04.2024 14:05 Відповісти
Багатостраждальна сумщина таке враження що її як тир виставили...
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03.04.2024 00:41 Відповісти
чому би не перенести ставку верховного головнокомандувача туди на постійну основу
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03.04.2024 02:03 Відповісти
От падлюки кацапські! Майже кожного дня терор населення цієї області від нелюдів-сусідів.
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03.04.2024 01:26 Відповісти
Підараси. Більше сказати нічого...
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03.04.2024 05:21 Відповісти
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03.04.2024 07:03 Відповісти
WP: США предупредили Кремль, что террористы нападут именно на "Крокус"
19 марта Владимир Путин на коллегии ФСБ назвал это предупреждение шантажом и провокацией.
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03.04.2024 07:19 Відповісти
https://t.me/voynareal/86962 У Курську був ймовірно приліт БПЛА - почалася потужна пожежа
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03.04.2024 07:21 Відповісти
https://t.me/voynareal/86969 Землетрус магнітудою 7,5 стався на Тайвані, оголошено загрозу цунамі для японських південних островів Окінава і Міяко - японський телеканал NHK.
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03.04.2024 07:44 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/04/3/7449404/ ПВО уничтожила все 4 "Шахеда", которые атаковали Украину
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03.04.2024 07:45 Відповісти
 
 