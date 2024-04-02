Росіяни завдали авіаційного удару по Сумській приміській цивільній інфраструктурі, - ОВА
Ввечері 2 квітня армія Росії завдала авіаційного удару по Сумській приміській цивільній інфраструктурі.
Про це інформує Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог завдав авіаційний удар по Сумській приміській цивільній інфраструктурі", - йдеться в повідомленні.
Попередньо, загиблих немає.
Наразі проводяться роботи з ліквідації наслідків удару. На місці працюють всі необхідні служби.
В ОВА закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Топ коментарі
+8 Тонка червона лінія
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+5 stels400
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+3 Y K #587220
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19 марта Владимир Путин на коллегии ФСБ назвал это предупреждение шантажом и провокацией.