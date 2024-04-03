Кулеба візьме участь у міністерському засіданні Ради Україна-НАТО в Брюсселі
3-4 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає з візитом штаб-квартиру НАТО в Брюсселі.
Про це написали у фейсбуці Міністерства закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.
"Глава МЗС візьме участь у міністерському засіданні Ради Україна-НАТО та проведе низку двосторонніх зустрічей з міністрами закордонних справ інших країн, ключова увага яких буде приділена збільшенню військової допомоги Україні, зміцненню протиповітряної оборони нашої держави та нарощуванню потужностей виробництва зброї", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що важливими темами зустрічей також стануть Формула миру Президента Зеленського, використання заморожених російських активів для потреб України та інші нагальні теми.
Будь ласка, зачекайте...
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якийсь міністр закордонних справ України це ж не керівник олівцями і туалетним папером в опі...
або, він дуже хитрий, або щось готується.
до 20 травня залишилось, дуже мало часу.
кулеба не тягне - саме час!