Кулеба візьме участь у міністерському засіданні Ради Україна-НАТО в Брюсселі

3-4 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає з візитом штаб-квартиру НАТО в Брюсселі.

Про це написали у фейсбуці Міністерства закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.

"Глава МЗС візьме участь у міністерському засіданні Ради Україна-НАТО та проведе низку двосторонніх зустрічей з міністрами закордонних справ інших країн, ключова увага яких буде приділена збільшенню військової допомоги Україні, зміцненню протиповітряної оборони нашої держави та нарощуванню потужностей виробництва зброї", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що важливими темами зустрічей також стануть Формула миру Президента Зеленського, використання заморожених російських активів для потреб України та інші нагальні теми.

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