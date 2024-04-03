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Новини Допомога Україні
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Кулеба візьме участь у міністерському засіданні Ради Україна-НАТО в Брюсселі

дмитро,кулеба

3-4 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідає з візитом штаб-квартиру НАТО в Брюсселі.

Про це написали у фейсбуці Міністерства закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.

"Глава МЗС візьме участь у міністерському засіданні Ради Україна-НАТО та проведе низку двосторонніх зустрічей з міністрами закордонних справ інших країн, ключова увага яких буде приділена збільшенню військової допомоги Україні, зміцненню протиповітряної оборони нашої держави та нарощуванню потужностей виробництва зброї", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що важливими темами зустрічей також стануть Формула миру Президента Зеленського, використання заморожених російських активів для потреб України та інші нагальні теми.

Читайте: Швидке ухвалення Конгресом США допомоги для України є критично важливим, - посол США при НАТО Сміт

Автор: 

допомога (8280) Кулеба Дмитро (3604)


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Сподіваюсь не розповідатиме чому "Україна не може в НАТО" увійти.....
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03.04.2024 01:48 Відповісти
У Кулеби ще є шанс реабілітуватися ! То нехай американський адвокат Джонсон губить себе як політик прислуговуючи культу - він своє в лоєрстві наздожене !А от так служити агенту Козиру, як прекрасний фаховий дипломат Кулеба , можна відмитись тількі службою батьківщині своєю фаховою діяльністю.
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03.04.2024 01:56 Відповісти
Є надія не після тюряги йому прийдеться свою совість відмивати , як подельніку його боса Єрмака американцеві Парнасу.
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03.04.2024 01:58 Відповісти
не можна стверджувати - а чи не знімуть з поїзда?
якийсь міністр закордонних справ України це ж не керівник олівцями і туалетним папером в опі...
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03.04.2024 04:38 Відповісти
Гроші на снаряди вивели в тінь. https://patrioty.org.ua/blogs/skandal-hroshi-na-snariady-vyvely-v-tin-skhema-v-minoborony-na-44-mlrd-vyskazavsia-navit-syrskyi--sniehyrov-509030.html Схема в Міноборони на 44 млрд.
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03.04.2024 05:59 Відповісти
а ви помітили, що єрмак зник з інфпростору.
або, він дуже хитрий, або щось готується.
до 20 травня залишилось, дуже мало часу.
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03.04.2024 07:11 Відповісти
а мо бубу в турне по Африці?
кулеба не тягне - саме час!
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03.04.2024 07:46 Відповісти
Отже там будуть пусті розмови. Інакше там був би Єрмак. Кулеба зараз ніхто і звати його ніяк. Просто хтось мусить сидіти на цій посаді і ось він і сидить. Він нічого не вирішує і ні на що не впливає. Так як і Зеленський. Все вирішує Єрмак.
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03.04.2024 09:20 Відповісти
 
 